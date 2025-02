Marvin Jones se desata en el momento clave

Intentarlo siempre y sin miedo a la equivocación. Esa fue el lema que utilizó Marvin Jones para brillar como nadie contra elLleida en un partido vital para el futuro del Bilbao Basket. Lanzó diez disparos de dos puntos y anotó ocho de ellos, tiró ... seis tiros libres y se apuntó un pleno. Índices casi perfectos para un jugador al que en ocasiones pasadas no le ha acompañado tal nivel de eficacia.

Ya desde sus primeras intervenciones, el interior de Illinois dio muestras de que no iba a rendirse por muchos obstáculos que se topase contra el conjunto catalán. No pudo en un primer contacto en su zona con la envergadura de Alexander Madsen, un finlandés de 2,08 con unos hombros y un anchura que llaman la atención. Jones alcanza los 2,13, pero en la colisión salió perdiendo. En lugar de tomarse una pausa y aguardar a un instante más propicio, el hombre de negro metió un gancho en las narices de Pierre Oriola, que mide lo mismo que su compañero nórdico y posee unas espaldas descomunales, en el siguiente ataque. El norteamericano, cuyas mejores cualidades se concentran en el salto y la agilidad y no en la potencia corporal, burló así al gigante de Tárrega, el pueblo de Jaume Ponsarnau.

El dorsal número 17 del Surne ya había conseguido con anterioridad sus dos primeros puntos en un palmeo tras lanzamiento de Melwin Pantzar, otra de las estrellas locales ayer contra el Lleida. Aun así, no se le veía firme bajo su propio aro y parecía sufrir con los pesos pesados rivales. Las señales no invitaban entonces a pensar que Jones sería un huracán ofensivo. En la siguiente acción, el pívot de Illinois se zafó de dos adversarios que le marcaban con un giro veloz y anotó dos puntos con las dos manos. Esa canasta significaba el 46-38 para los locales, que tomaban así una ventaja muy esperanzadora antes de desfilar hacia el vestuario (48-41).

Media distancia

Pero el festival Jones llegó en la segunda parte con ocho puntos logrados en cada uno de los dos últimos cuartos. Decidió alejarse de los espacios donde abundan los centímetros y los kilos para probar suerte desde más lejos, y la torre de Chicago acertó de lleno. Comenzó a asomarse por la derecha, fuera de la zona, y sumó con un tiro de media distancia. Más tarde impuso su altura para coger un rebote y aumentar su cuenta a placer. Forcejeó con el también fornido Chevez Goodwin, retrasó mínimamente su posición y encestó a una mano. Jones estaba en racha. Confirmó su momento dulce con nuevas canastas en suspensión desde 4-5 metros. Se había convertido en una seria alternativa para el Bilbao Basket en un duelo muy importante.

Jones calcó lo que ya había hecho contra el Unicaja en Miribilla el 11 de enero. En aquella ocasión, el norteamericano de 31 años también sembró las dudas porque no había podido convertir en puntos lanzamientos cerca del aro y le costaba coger espacios en la zona. Pero como ayer, se reconvirtió y en el asalto final fue un vendaval. Firmó un triple primero y después ya no tuvo más miedo al fallo y puso su sello con dos canastas consecutivas desde un lateral, desde donde, según Ponsarnau, su pívot «entrena los tiros» con frecuencia. En ese cuarto final registró diez de los 16 puntos de su cuenta general, aderezada con 13 rebotes y un 22 de valoración. Jones bordó sus números con dos triples conseguidos sin fallo y presentó una cuenta general con 16 puntos, 13 rebotes y un 22 de valoración frente al conjunto andaluz.

Congtra el Lleida rompió ese techo con 22 puntos y 25 de valoración, su mejor actuación en su primera temporada en el ACB. Es una muy buena noticia para el Surne Bilbao Basket que el gran rendimiento de Jones tenga continuidad y que su equipo encuentre otra vía anotadora cuando algunos especialistas en la larga distancia continúan con porcentajes aún escasos.