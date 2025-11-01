El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hombres de negro llegaron al Nou Congost después de tres victorias seguidas. Carlos Gil-Roig

Baxi Manresa 79-77 Surne Bilbao Basket

El Surne deja escapar un triunfo que era suyo

Jornada 5 ·

Los hombres de negro iban cuatro arriba a falta de 1'41 para el final y tuvieron el triple ganador de Frey que no entró

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:03

Ha estado a punto el Surne de dar por finalizada la sequía de diez meses sin ganar lejos de Miribilla en la ACB en la ... caliente pista del Manresa. Lo tenía en la mano, hasta lo sentía físicamente, pero los errores propios volvieron a dejar con la miel en los labios a los hombres de negro, quienes habían hecho lo más difícil –recuperarse en un tercer cuarto fantástico–, hicieron tambalearse a los catalanes y cuando solo había que darles el último empujón y mandarlos a la lona no supieron aplicarles el cloroformo. El Bilbao Basket dispuso de más de un ataque para romper el partido cuando iba siete arriba, ganaba de cuatro a falta de 1'41 para el final y hasta tuvo un triple de Frey sobre la bocina para conseguir lo que hubiera sido una victoria de campanillas. No entró. Como tampoco habían entrado antes los intentos de Hilliard y compañía, que acabaron pegándose un tiro en el pie y dejaron escapar lo que era suyo.

