La victoria nunca estuvo en el menú

Lo intentó el Bilbao Basket, voluntarioso y comprometido, estiró la goma como los niños el chicle en la tienda de chuches, como los pensionistas la jubilación, pero cuando se pierden 19 balones, se entrega la cuchara en el rebote ofensivo –cinco por los 11 del ... rival– y de acierto se anda justo –17 de 32 en tiros de dos (53%) y 6 de 23 en los de tres (26%)–, el sueño de la victoria en un pabellón tan difícil como el Nou Congost se convierte sencillamente en un deseo inalcanzable. Los hombres de negro no pudieron este sábado con un Manresa superior, liderado por Derrick Alston Jr. y Ratin Obasohan, quien quitó tres balones de las manos a los vizcaínos en los últimos minutos del duelo y los canjeó por puntos, incapaces de dar la vuelta a un marcador en el que solo fueron por delante en el primer cuarto. Amagaron un par de veces con la remontada, pero no llegaron a completarla. Se van al parón con siete triunfos en el casillero y el choque frente al Girona ya en marzo tachado en rojo.

Sacar algo positivo de una de las canchas más calientes de la ACB pedía cabeza fría y buen baloncesto. Jugar en el Nou Congost siempre es una prueba de fuego para los nervios y el carácter del equipo rival, obligado a poner cantidades industriales de personalidad en la cancha si pretende salir con vida de un pequeño infierno. El Bilbao Basket lo hizo en diciembre de 2022, cuando asaltó la fortaleza roja (76-86), un precedente convertido en enseñanza que tocaba aplicar ayer frente a los atletas de Diego Ocampo. No pudo ser. Decía en la previa Ponsarnau que una canasta del Baxi en su pista se multiplica por diez en la grada, un elemento clave en el excelente rendimiento de los catalanes como locales. Así que tocaba bajar la temperatura del pabellón, soltar las cadenas, competir sin complejos y comprometerse con el sufrimiento. Y tratar de que el Baxi no corriera, o al menos no tanto como quisiera, porque solo de verlo cansa. No hubo manera. Un dato: los catalanes hicieron 18 puntos al contraataque y el Surne, dos.

BAXI Manresa Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER S. Vescovi 18:01 3 1 0/1 1/3 2 1 /2 G. Jou A. Reyes 16:59 8 11 1/3 5/5 4 3 1/ B. Massa 15:39 6 12 2/4 2/2 4 1 1 1/ M. Steinbergs 18:37 11 11 1/1 3/5 2 M. Sagnia 14:54 6 10 2/3 0/1 2/3 2 3 1 1 1/1 M. Saint-Supery 12:54 3 1 1/2 0/2 1/2 2 1 1/2 D. Alston Jr. 25:57 20 20 6/7 1/5 5/6 1 1 1 1/1 C. Hunt 26:36 9 11 3/9 1/4 4 3 5 2 R. Obasohan 19:26 12 15 4/6 0/3 4/5 4 3 4/2 D. Pérez 11:10 6 1 0/2 2/3 2 4 1/1 E. Cate 19:47 5 9 2/3 1/2 3 4 2 Equipo 2 2 1 1 Total 200 89 104 21/38 9/29 20/25 24 11 17 19 10/9 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 22:41 9 14 1/2 0/2 7/7 2 6 2 3/4 Abdur-Rahkman 28:40 6 2 0/2 2/6 4 3 3 /2 R. Domínguez 14:48 7 6 1/2 1/2 2/2 2 1 2 /1 T. De Ridder 15:08 11 8 3/3 1/2 2/2 1 1 4 /1 T. Gielo 21:55 9 9 1/2 2/5 1/1 6 3 M. Jones 20:08 9 13 4/6 1/1 4 1 2 2/3 M. Pantzar 20:36 5 3 0/3 0/1 5/6 2 1 1 /2 X. Rabaseda 02:57 1 O. Silverio Z. Dragic 22:14 8 6 2/4 0/3 4/4 1 2 1 1/3 T. Hlinason 19:52 8 9 4/5 3 1 3 /1 K. Kullamae 11:01 2 -1 1/3 0/2 1 1 Equipo -1 1 2 2 /2 Total 200 74 68 17/32 6/23 22/23 26 5 14 25 6/19

«Corren incluso cuando no pueden», dijo en la previa Ponsarnau. Sabía de lo que hablaba porque el ritmo de los catalanes desde el salto inicial era infernal. No pararon en ningún momento, les daba igual que el Bilbao Basket encestara, sacaban rápido y salían como rayos. A los hombres de negro les costaba digerir este tipo de baloncesto, más movido y rápido que un fórmula uno, pero no había otra que ajustarse el cinturón e intentarlo. El Surne se puso 14-16 –solo estuvo en ventaja durante 19 segundos en todo el partido– y luego encajó un parcial de 14-3 que anticipó el desarrollo posterior del choque.

Todo ello en un puñado de segundos porque los ataques de los manresanos duraban menos que el sueldo en la cuesta de enero. Pim, pam, pum, correr y tirar, y volver a hacerlo. El Bilbao Basket competía, pero le costaba frenar el vendaval catalán. Dos canastas de Frey y de De Ridder minimizaron los daños y permitieron al Surne cerrar el primer período cinco abajo (28-23). El arbitraje era más casero que el puchero de la abuela y así lo entendió también Ponsarnau, quien no pudo más y fue expulsado a falta de 2'51 para el descanso. De no pitar una falta clara sobre Hlinason, que hubiese supuesto un dos más uno, a señalar una inexistente a favor de los locales terminó por sacar de quicio al siempre calmado técnico de Tàrrega. Nou Congost lo despidió con aplausos porque supieron reconocer a uno de los suyos.

BAXI Manresa Surne Bilbao Tiros de 2 21/38Intentos17/32 55%% Aciertos53% Tiros de 3 9/29Intentos6/23 31%% Aciertos26% Tiros libres 20/25Intentos22/23 80%% Aciertos96% Rebotes 35Total31 24+11Defensivos+Ofensivos26+5 Tapones 2Realizados3 Balones 9Pérdidas19 10Recuperaciones6 OTROS 17Asistencias14 23Faltas Personales18

A tres, pero hasta ahí

Sobre el parqué la vida seguía igual, con los bilbaínos intentado agarrarse al partido. Abrieron el segundo período con tres pérdidas pese a la buena dirección de Frey y el trabajo estajanovista de De Ridder. Los locales se marcharon 11 arriba (42-31) aupados por Alston Jr. y Steinbergs y se fueron al descanso con una ventaja de diez puntos (44-34). Los árbitros pitaron unos pasos a Marvin Jones que descolocaron al americano, con el Bilbao Basket agarrado al base noruego, al ala-pívot belga y a Hlinason. Metieron 11 puntos en este cuarto, aunque también dejaron en 16 al rival.

Se aplicaron los vizcaínos tras el paso por la caseta, donde rebajaron las pulsaciones y recuperaron un poco de aire. El Manresa se fue 12 arriba (46-34), pero los bilbaínos firmaron un par de parciales interesantes ( 0-6 y 0-8) que les volvieron a meter en el partido. Tanto que llegaron a ponerse a tres después de un triple de Gielo (57-54). Pero no terminaron de redondear la reacción y al no hacerlo encajaron un 12-2 que les alejó de nuevo en el marcador. Los tiradores del Surne volvieron a fallar –Ali acabó con un dos de ocho en tiros de campo, Kullamae con un uno de cinco, Dragic con un dos de siete y Silverio ni siquiera jugó, algo muy significativo– y así era imposible. Con Jones, De Ridder y Frey en la dirección no alcanza para ganar en la ACB.

Los hombres de negro hicieron otro amago de rebelión con un buen arranque del último cuarto, en el que un parcial de 2-7 les puso a seis (71-65). Hasta ahí llegó su baloncesto, que no pudo con los velocistas del Manresa. Rompieron la goma y se quedaron con ella. En tres semanas viene el Girona, y no puede salir con vida de Miribilla.