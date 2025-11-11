Todavía se oyen las campanadas tras la contundente victoria del domingo frente al Zaragoza –los maños fueron borrados del parqué de Miribilla con un impresionante ... 106-75– cuando el Surne vuelve al ruedo para retomar el pulso de la Europe Cup. Apenas 48 horas después de la victoria ante los aragoneses, los hombres de negro reciben este martes al Brno en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos del segundo torneo de la FIBA (20 horas, narración en directo en elcorreo.com). Los lobos hacen de anfitriones a la 'cenicienta checa', rival ante el que consiguieron el pasado 21 de octubre el triunfo más amplio de su historia. Aquel 51-105 da una idea más que aproximada de lo que puede esperarse del choque de hoy en Miribilla, donde el Bilbao Basket disfrutará de un entrenamiento fuerte con el objetivo de seguir puliendo su baloncesto y de paso apuntalar el liderato.

Porque todo lo que no sea una victoria cómoda constituiría una sorpresa, una anomalía cósmica que movería los cimientos de la competición. El Bilbao Basket está en un muy buen momento tras los solventes y contundentes triunfos ante el Peristeri en Grecia y el Zaragoza en casa, un par de compromisos exigentes solventados con un juego sólido y llenos de inspiración anotadora. Como suele ser habitual cada vez que se cambia la ACB por Europa, Jaume Ponsarnau tendrá que hacer un descarte para meter a Bingen Errasti y cumplir así con la exigencia de los cinco cupos de la FIBA. El técnico del Surne decidirá este martes a quién dará descanso y está entre Stefan Lazarevic y Martin Krampelj. El que más necesite reposar verá el choque vestido de calle.

Williams y Groves

Enfrente estará un Brno que va de maravilla en su liga –es invicto con siete victorias, solo por detrás de un viejo conocido de los vizcaínos como el Nymburk (10-0)– pero al que Europa le queda a día de hoy muy grande. En la liguilla continental va con un balance de 1-3 y viene de perder en su cancha contra el Kutaisi (73-80), después de que se impusiera con facilidad a los georgianos a domicilio en la primera vuelta (66-84). No contaban los checos con este traspié, por lo que tienen ganas de mostrar su mejor versión en Miribilla.

Sabe el Brno que no tiene mucho que hacer en la tierra de lobos, aunque aspira a mostrar su mejor versión ante el Bilbao Basket. En sus filas sobresale la figura del base Anthony Williams, quien promedia 20,5 puntos, 4,2 asistencias y 4,2 rebotes en la Europe Cup. En el choque de la primera vuelta ante el Surne no pudo pasar de los siete puntos, con un dos de 12 en tiros de campo. Las defensas de Pantzar y Frey eran demasiado para el americano. Su compatriota Jacob Groves, un 'cuatro' de 2'06, acredita una media de 16,7 puntos y 5,8 rebotes por encuentro. Fue el único que firmó dobles dígitos en anotación contra los hombres de negro (10).

El Brno hizo sudar un poco al Peristeri en Atenas, donde solo perdió por 12 (87-75), pero debería trabajar con milagros para poner en apuros a los hombres de Ponsarnau. La franquicia de Miribilla tiene claro que quiere un partido tranquilo, resuelto con solvencia y gastando lo mínimo, sin lesiones que rompan la actual armonía de la manada.