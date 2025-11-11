El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martin Krampelj busca la canasta del Brno en el partido de la primera vuelta en la República Checa. FIBA

Los lobos hacen de anfitriones a la 'cenicienta checa'

Miribilla, 20 horas ·

El Surne recibe este martes en la quinta jornada de la FIBA Europe Cup al Brno, rival ante el que consiguió en el partido de ida la victoria más amplia de su historia (51-105)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:44

Todavía se oyen las campanadas tras la contundente victoria del domingo frente al Zaragoza –los maños fueron borrados del parqué de Miribilla con un impresionante ... 106-75– cuando el Surne vuelve al ruedo para retomar el pulso de la Europe Cup. Apenas 48 horas después de la victoria ante los aragoneses, los hombres de negro reciben este martes al Brno en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos del segundo torneo de la FIBA (20 horas, narración en directo en elcorreo.com). Los lobos hacen de anfitriones a la 'cenicienta checa', rival ante el que consiguieron el pasado 21 de octubre el triunfo más amplio de su historia. Aquel 51-105 da una idea más que aproximada de lo que puede esperarse del choque de hoy en Miribilla, donde el Bilbao Basket disfrutará de un entrenamiento fuerte con el objetivo de seguir puliendo su baloncesto y de paso apuntalar el liderato.

