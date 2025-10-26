El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A liquidar al MoraBanc con todos los efectivos

El Surne, que recupera por fin a Bagayoko y a Jaworski, quiere cerrarla semana con buen baloncesto y una victoria que le equilibre en la ACB

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:04

Por primera vez en lo que va de temporada, entre lesiones y ausencias por el Eurobasket, Jaume Ponsarnau podrá contar con su plantilla al completo. ... Bassala Bagayoko, entre algodones desde mediados de septiembre por un problema en el hombro, ha recibido el alta médica y estará hoy contra el MoraBanc, un partido marcado en rojo en la agenda de los hombres de negro. Ganar es la consigna única con el objetivo de cerrar la semana con otra alegría y equilibrar el balance en la ACB, además de alimentarse de buenas sensaciones y terminar de ensamblar todas las piezas en el puzle del entrenador catalán. Porque también jugará Justin Jaworski, quien dio un susto mayúsculo en la cancha del Joventud con su lesión en la rodilla izquierda. Al final no ha sido nada importante y el americano competirá frente al Andorra con la firme intención de dar un paso adelante, disparar con balas de verdad y hacer daño desde el perímetro junto a Darrun Hilliard.

