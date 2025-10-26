A liquidar al MoraBanc con todos los efectivos

Por primera vez en lo que va de temporada, entre lesiones y ausencias por el Eurobasket, Jaume Ponsarnau podrá contar con su plantilla al completo. ... Bassala Bagayoko, entre algodones desde mediados de septiembre por un problema en el hombro, ha recibido el alta médica y estará hoy contra el MoraBanc, un partido marcado en rojo en la agenda de los hombres de negro. Ganar es la consigna única con el objetivo de cerrar la semana con otra alegría y equilibrar el balance en la ACB, además de alimentarse de buenas sensaciones y terminar de ensamblar todas las piezas en el puzle del entrenador catalán. Porque también jugará Justin Jaworski, quien dio un susto mayúsculo en la cancha del Joventud con su lesión en la rodilla izquierda. Al final no ha sido nada importante y el americano competirá frente al Andorra con la firme intención de dar un paso adelante, disparar con balas de verdad y hacer daño desde el perímetro junto a Darrun Hilliard.

El Bilbao Basket viene de una durísima derrota en Badalona y de la victoria más abultada de su historia en la cancha del Brno (51-105), donde tomó un poco de aire y aspira a llenar los pulmones de oxígeno con un triunfo ante un rival peligroso. «Jugamos ante nuestra gente y nos tenemos que ganar que quiera jugar con nosotros», avisó en la previa del choque Ponsarnau, consciente de que sin Miribilla sería difícil tumbar a los del Principado y a cualquier otro equipo que pise el 'infierno'. De ahí que los hombres de negro estén comprometidos con la entrega, lucha sin cuartel y sacrificio para conectar con la grada y el tan añorado acierto.

«El Andorra es un equipo con talento. Tiene triple y es bueno en rebote ofensivo. Empezó la temporada con dificultades, malos resultados, pero el partido del otro día ante el Girona -se impuso 115-113 tras dos prórrogas- puede ser un interruptor. No solo por la canasta que le llevó al primer tiempo extra -un tiro de tres del exhombre de negro Rafa Luz desde más de 25 metros-, sino porque su cuarto inicial fue muy bueno. En las prórrogas encontraron baloncesto y calidad. Espero ver a un Andorra más parecido al de las prórrogas y el primer cuarto que al de los partidos anteriores», apuntó Ponsarnau en referencia a las abultadas derrotas contra el Murcia (95-64) y La Laguna Tenerife (64-96).

Defensa y acierto

Al igual que el Surne, el MoraBanc también llega con todos sus efectivos. En este inicio del año sobresale la figura de Morris Udeze, un pívot que desafía la ley de la gravedad y promedia 10,7 puntos, 4,7 rebotes y 11 de valoración. Otro 'cinco' como Rubén Guerrero también anda bien -sorprende la poca participación de un valor seguro como Pustovyi-, aunque no hay que olvidar que el Andorra cuenta con 'killers' de la talla de Shannon Evans, Kyle Kuric y Aaron Best, entre otros.

La defensa será clave para minimizar su potencia de fuego -Normantas y Lazarevic se encargarán de los tiradores- y también subir el porcentaje de aciertos en los tiros, con Jaworski y Hilliard listos para explotar.