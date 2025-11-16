Un letal 32-12 final tumba a un buen Surne

Para salir victorioso del Movistar Arena, por mucho que este Real Madrid transite aún con enormes dudas en este arranque de campaña, no basta con ... hacerlo bien, o muy bien como fue el caso ayer del Surne, durante tres cuartos. La empresa requiere poco menos que la perfección porque el gigante blanco no perdona. Su profundidad de banquillo –Scariolo se permitió el lujo de dejar fuera de la convocatoria a su mejor hombre, Trey Lyles, así como a su último fichaje Alex Len y al combo Andrés Feliz– obliga al rival a no poder levantar el pie del acelerador hasta la bocina final. Si lo haces, te atropella en un visto y no visto como sucedió al final.

Los hombres de negro, con un partido muy inteligente en el que encontraron en todo momento al jugador liberado para martillear el aro rival, metieron el miedo en el cuerpo a los Campazzo, Maledon, Hezonja, Tavares, Deck y compañía durante muchos minutos. Las caras de incredulidad de la pléyade de estrellas blancas y la del técnico de Brescia en el banquillo eran muy significativas.

Pero el letal 32-12 encajado a la hora de la verdad echó por tierra las ilusiones bilbaínas de hacer historia rompiendo el récord histórico de victorias en casa del Madrid dentro de la ACB. La cifra parece no tener fin. Con la de ayer ya suma 35 y subiendo. La franquicia de Miribilla saltó a la cancha con el plan de asalto marcado a fuego y el desarrollo de los acontecimientos parecía darle la razón para creer.

700 Partidos acumula ya en la ACB el Surne Bilbao Basket, que no pudo celebrar la efeméride con la que hubiese sido una victoria muy recordada por la dimensión del rival

Defensa numantina y circulación rápida de balón. Hlinason sacaba a Tavares de la pintura para facilitar las penetraciones de los pequeños y como capitán marcaba el nivel competitivo del equipo. Mientras las piernas estuvieron frescas y la mente clara los de Ponsarnau fueron capaces de mirar a los ojos de tú a tú a los blancos. Cuatro puntos arriba al descanso tras imponerse 16-27 en el segundo acto.

Y no sólo eso. El Bilbao Basket se plantó con la máxima renta del partido (50-58) a falta de 3 minutos y 39 segundos para el final del tercer cuarto. La posibilidad de dar la campanada estaba un poquito más cerca. Ni siquiera las numerosas pérdidas –19 al término del encuentro– frenaban a un Surne convencido de que podía ser su tarde de gloria. Quería celebrar a lo grande el partido 700 en la ACB, en un escenario y ante un rival que permitirían dar mucho lustre a la efeméride.

Líder en el rebote

Pero hasta ahí llegó el depósito de gasolina de los hombres de negro, para los que el aro quedó sellado a partir de ese momento. La falta de fuelle y el hecho de que el Madrid subió también la intensidad defensiva con Garuba en pista, provocó además excesivas pérdidas en ese tramo decisivo –siete–. Consecuencia de todo ello: Sólo ocho puntos en el último cuarto.

Los lanzamiento que antes entraban con facilidad ahora salían escupidos y la claridad de ideas se convirtió en oscuridad absoluta también debajo del aro, donde ni Bassala Bagayoko ni Amar Sylla lograron, en ningún momento, acercarse al rendimiento de un Hlinason que fue uno de los destacados por parte bilbaína junto a la dirección de Pantzar.

Aportación Bagayoko y Sylla no consiguieron suplir con éxito los minutos de descanso de Hlinason

El pívot islandés, que complicó mucho la tarde a Tavares, sumó ocho puntos en el Movistar Arena con los que superó la barrera de los 1.500 en la Liga Endesa, concretamente 1.505. De ellos, 481 los ha conseguido como hombre de negro en las tres temporadas que lleva en la franquicia de Miribilla. El techo del Surne redondeó su actuación en tierras madrileñas con ocho rebotes capturados, dos de ellos en la canasta contraria que le permiten seguir liderando la tabla de máximos reboteadores de la competición doméstica con una media de 7,4 por partido, seguido del jugadores del Covirán Granada Zach Hankins y de Edy Tavares. A ello hay que sumar los intangibles que no aparecen en las estadísticas.