El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alero madridista Okeke trata de taponar la penetración a canasta de Lazarevic.

Un letal 32-12 final tumba a un buen Surne

Hlinason marca el nivel competitivo de los hombres de negro en el Movistar Arena y supera la barrera de los 1.500 puntos en la ACB

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

Para salir victorioso del Movistar Arena, por mucho que este Real Madrid transite aún con enormes dudas en este arranque de campaña, no basta con ... hacerlo bien, o muy bien como fue el caso ayer del Surne, durante tres cuartos. La empresa requiere poco menos que la perfección porque el gigante blanco no perdona. Su profundidad de banquillo –Scariolo se permitió el lujo de dejar fuera de la convocatoria a su mejor hombre, Trey Lyles, así como a su último fichaje Alex Len y al combo Andrés Feliz– obliga al rival a no poder levantar el pie del acelerador hasta la bocina final. Si lo haces, te atropella en un visto y no visto como sucedió al final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  4. 4

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  5. 5

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  6. 6

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  9. 9 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  10. 10

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un letal 32-12 final tumba a un buen Surne

Un letal 32-12 final tumba a un buen Surne