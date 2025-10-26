El latido de Miribilla volvió con Jaworski El estadounidense regresó tras el susto de Badalona con una actuación estelar de 20 puntos y siendo el sostén del equipo en su peor momento

Aitor Echevarría Domingo, 26 de octubre 2025

Fue hace apenas una semana, en Badalona, cuando Justin Jaworski cayó al suelo con gesto de dolor en el último minuto del partido ante el Joventut. El susto fue mayúsculo. Parecía que el Surne Bilbao Basket perdía a uno de los jugadores llegados este verano que estaba llamado a ser una de las referencias ofensivas de Miribilla. Pero no, solo fue un aviso. Este domingo, el estadounidense regresó. Y no solo regresó, volvió encendido.

Jaworski fue la referencia anotadora de un Surne que por momentos pareció tambalearse ante el Morabanc Andorra. Porque sí, el equipo de Ponsarnau arrancó con un vendaval (14-1 de salida), pero, como tantas veces, se atascó en el tercer cuarto. El parcial de 0-9 nada más regresar de vestuarios amenazaba con despertar fantasmas recientes y las gradas empezaban a murmurar con pesimismo. Hasta que Jaworski tomó el mando.

Triple. Luego, otra canasta y un robo que revivió a un pabellón que parecía apagarse. Jaworski interceptó el balón y, cuando el árbitro indico que el baslón sería para los hombres de negro, Justin, se giró hacia la grada gritando y pidiendo ruido. La chispa prendió. Miribilla rugió. Fue como si, en ese instante, jugador y afición se reconocieran mutuamente.

El partido volvió a girar a partir de ahí. El Surne recobró el pulso, recuperó el rebote y, sobre todo, la confianza. El parcial cambió de asèctp y el equipo cerró el tercer cuarto con ventaja. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo para el Andorra: un 21-2 entre el final del tercero y el inicio del último cuarto dejó sentenciado el duelo (81-71).

MVP

Jaworski acabó con 20 puntos, máximo anotador con diferencia. Sin rebotes y sin asistencias; Solo puntos. Su hoja estadística fue la de un francotirador puro que elevó la puntuación del Surne hasta la segunda victoria en dos partidos en casa en la ACB esta temporada. Fue el sostén cuando el equipo se tambaleaba, el que agarraba el balón cuando más quemaba. Fue nombrado hombre del partido, con la esperanza de que este tipo de actuaciones se repitan durante los próximos partidos del Surne.

Después de la finalización del partido, Jaworski subió a la grada con la peña Hirukoa, grada de animación del Surne, y agitó una bandera, celebrando el que ha sido su mejor partido desde que está en Bilbao, al grito de «justin is on fire».