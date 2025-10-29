El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne se da un atracón en Georgia

Aplasta al modesto Kutaisi en la tercera jornada de la Europe Cup y firma su máxima anotación histórica con 113 puntos

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:52

Los jugadores del Surne colgaron en sus redes sociales más de una foto de la capital de Georgia el día anterior al partido frente al ... modesto Kutaisi, con iglesias ortodoxas de fondo y un precioso cielo azul, casi tan bonito como el marcador que han dejado este miércoles en el Tbilisi Arena. Un contundente 62-113 que además de certificar la segunda victoria del equipo en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup también constituye la máxima anotación histórica del Bilbao Basket en un encuentro oficial. Jugaron los 12 hombres de negro desplazados a esta antigua república soviética, famosa por sus montañas, monasterios, ruta de la seda, vino, gastronomía y playas del Mar Negro –el baloncesto no figura entre sus atractivos principales–, incluidos los canteranos Bingen Errasti y Kepa de Castro. No solo saltaron a la cancha sino que también anotaron, dos y tres puntos, respectivamente, por lo que el choque fue redondo en todos los sentidos.

