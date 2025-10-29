El Surne se da un atracón en Georgia

Los jugadores del Surne colgaron en sus redes sociales más de una foto de la capital de Georgia el día anterior al partido frente al ... modesto Kutaisi, con iglesias ortodoxas de fondo y un precioso cielo azul, casi tan bonito como el marcador que han dejado este miércoles en el Tbilisi Arena. Un contundente 62-113 que además de certificar la segunda victoria del equipo en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup también constituye la máxima anotación histórica del Bilbao Basket en un encuentro oficial. Jugaron los 12 hombres de negro desplazados a esta antigua república soviética, famosa por sus montañas, monasterios, ruta de la seda, vino, gastronomía y playas del Mar Negro –el baloncesto no figura entre sus atractivos principales–, incluidos los canteranos Bingen Errasti y Kepa de Castro. No solo saltaron a la cancha sino que también anotaron, dos y tres puntos, respectivamente, por lo que el choque fue redondo en todos los sentidos.

Vaya por delante que la cuestión no era saber cómo acabaría el partido, más decidido que las asambleas búlgaras, sino con qué diferencia se impondrían los hombres de negro. Mucha, poca, regular... Al final fue escandalosa porque acabar 51 arriba refleja a la perfección el abismo que separa a ambos equipos. Con Amar Sylla en casa por un proceso vírico y Harald Frey de turismo –Jaume Ponsarnau decidió darle descanso–, el Bilbao Basket cumplió con el trámite georgiano, agregó a su hoja de servicios la segunda paliza europa propinada en una semana tras la del Brno (+54) y ahora toda la atención se traslada al sábado y la visita al Manresa, que nada tendrá que ver con la de Tbillisi. Pero más allá del resultado, disparado por el minúsculo tamaño del rival y manifiesta inferioridad, los vizcaínos encadenaron su tercer triunfo en ocho días, probaron sistemas, continuaron con el ajuste de las piezas y terminaron el choque sin lamentar lesiones. Un aspecto fundamental.

No tardó nada el Surne en perderse en el horizonte. Jaworski abrió el partido con un triple y a partir de ahí fue un coser y cantar para los hombres de negro, que iban ganando de 17 en la recta final del primer cuarto (12-29). Lo cerraron 16 arriba sin despeinarse (15-31), y ya se pudo ver pronto en la cancha a los chavales Bingen Errasti y Kepa de Castro. La consigna era clara: ganar con contundencia sin gastar mucho, la gasolina justa, y apegados a la actitud adecuada. Había que respetar al rival y al partido. Normantas y Lazarevic encarnaron a la perfección esta manera de jugar como si enfrente tuvieran a Los Lakers. Tanto el lituano como el serbio no perdonaban una en defensa, concentrados y duros como si la vida les fuera en ello, la mejor manera de prepararse para la ACB. Un entrenamiento fuerte antes de regresar a la realidad de la Liga Endesa

La diferencia en el marcador crecía más rápido que la espuma de la cerveza en el Oktoberfest. Jaworski tiraba con bala, Font se gustaba desde los 6'75 –se fue al descanso con un tres de cinco en triples–, Krampelj recogía la basura y la reciclaba en puntos, Pantzar y Hilliard picaban sin abusar, Normantas metía con ganas, Hlinason la hundió un par de veces y Bagayoko sumaba minutos necesarios tras mes y medio de inactividad por una lesión en el hombro. En el Kutaisi solo daban señales de vida Browning, Gilson, Darbaidze y Alavidze, de forma intermitente, y luego Boykin, quien se soltó la melena tras el paso por los vestuarios.

Dato La victoria por 51 puntos es la segunda más amplia en la historia del Bilbao Basket, solo por detrás de la del Brno

Los hombres de negro se fueron al descanso con un estratosférico 27-61. Un parcial de 6-23 dejó el choque resuelto y solo pendiente de ser empaquetado y entregado a la expedición vizcaína, que vuelve a Barcelona sin pasar por Bilbao para descansar y preparar en condiciones el duelo del sábado frente al Manresa. Todo el mundo aportaba y anotaba. Nadie se fue de Georgia sin pasar el balón por la red, que tragó una cantidad ingente de puntos de unos hombres de negro que se pusieron morados. Sobre todo Jaworski, quien paró el contador en 21 puntos –excelente con su cuatro de ocho en triples y seis de diez en tiros de dos–, bien secundado por Font con 16.

Triple de De Castro

Incluso en Tbilisi, contra el Kutaisi, al Bilbao Basket le costó en el tercer cuarto. Lo ganó por un ajustado 22-24 con una canasta de Pantzar. Los georgianos mantuvieron el tipo en este período sostenidos por Boykin y las apariciones puntuales de Alavidze, Soselia y Berekashvili. El Surne jugaba a medio gas pero sin desatender sus obligaciones con la hoja de ruta previamente fijada, cubierta de sobra en los últimos diez minutos. Con el 49-85 en el marcador, los de Ponsarnau decidieron que había que seguir viajando a placer hasta el final y de paso dejar que Errasti y De Castro acumularan minutos y experiencias. Y puntos. El base metió una canasta de dos y el escolta, que también puede actuar de uno, clavó un triple limpio.

Hubo un momento en el que se llegó a pensar en que sería posible superar los 54 puntos de diferencia conseguidos ante el Brno, que hizo sudar ayer al Peristeri en Atenas (87-75), pero al final el contador se paró en un +51. Tampoco lo buscaron en exceso los hombres de negro, de nuevo con el chip ACB puesto.