Kepa de Castro inaugura Cámara U: una semana dentro del Surne Bilbao U22 (y algo más) El joven jugador bilbaíno abre su día a día dentro y fuera de la cancha en un formato inédito que mezcla baloncesto, humor y vida cotidiana.

Aitor Echevarría Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:32

La Liga U22 de baloncesto estrena un formato que promete acercar más que nunca a los aficionados a los jóvenes talentos del país. Se llama Cámara U, y su mecánica es tan sencilla como irresistible: entregar una cámara a un jugador durante una semana para que muestre, sin filtros, su rutina deportiva y personal. El primero en estrenarla ha sido Kepa de Castro, jugador del Surne Bilbao U22, habitual en las convocatorias del primer equipo esta temporada.

El vídeo arranca fuerte. Kepa se prepara con el primer equipo, al que había sido convocado para un partido de la FIBA Europe Cup. Entre risas y bromas, aparecen compañeros como Aleix Font, Lazarević, Normantas y Tryggvi Hlinason, con el que Kepa bromea: «Así de alto es el cab**n», suelta entre carcajadas, mientras señala al gigante islandés.

Lo más sorprendente del formato es quizá su tono íntimo. Kepa muestra su lado más personal. Un encuentro con amigos tras el partido y su tiempo libre comiendo en casa de su amama. Por la tarde, cambia el foco; Kepa aparece entrenando a un grupo de niños en un frontón. Un guiño a su vocación: enseñar.

A la mañana siguiente, el jugador comparte su trayecto hacia Artxanda, donde se entrena el Surne Bilbao. Se le ve cruzando el Zubizuri, subiendo al funicular y llegando a las instalaciones del club. Allí, enseña las salas, la zona de prensa y detalles que los aficionados pocas veces pueden ver desde dentro. De paso, no pierde oportunidad de bromear con otro de los jóvenes que alternan primer equipo y U22, Bingen Errasti, al que llama repetidamente «el mago».

De jugador a profesor

Después llega una de las secciones más divertidas de la grabación, donde Kepa presenta uno por uno a los jugadores del U22, bromeando con todos y mostrando el ambiente del joven equipo.

El vídeo culmina con un momento más reflexivo. Kepa habla de sí mismo, de sus estudios y de su futuro: «Estudio Educación Primaria; de entrenar a niños vi que lo que quería era ser docente, profesor. Y lo hago online. A ver si la gente se va a pensar que no estudio, que estudiar es lo primero», remata entre bromas.