El bofetón de Badalona se oyó hasta Bilbao

El partido completado este domingo por el Surne en Badalona hay que guardarlo en la carpeta de los 'nunca jamás', de prohibido reproducir semejante esperpento. ... Es difícil comprender qué pudo pasar por la cabeza, las manos y las piernas de los hombres de negro para que jugaran tan rematadamente mal en bloque –solo se salvaron Pantzar, Normantas y por los pelos Hlinason–, se dejaran avasallar por un Joventut que batió todos los récord particulares positivos habidos y por haber y se rompieran en miles de pedazos en el parqué del Olímpic de Badalona. Los ecos del bofetón recibido llegaron a escucharse en Bilbao, donde toca redimirse el domingo ante el Andorra. La derrota comenzó a cimentarse en un sangrante primer cuarto y se agravó en el último, empeorada aún más con una lesión de rodilla de Jaworski que pinta mal.

Joventut Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Drell 08:42 3 7 1/1 1/2 1 2 Y. Kraag 19:13 7 4 2/6 1/4 5 1 2 4 /1 R. Rubio 20:09 11 24 1/1 1/4 6/9 5 1 9 2 1/1 L. Hakanson 22:31 4 6 1/1 0/1 2/2 2 2 3 2/1 G. Vives 12:41 3 3 1/1 2 1 1/2 S. Dekker 19:25 13 8 2/4 3/5 1 1 3 M. Allen 11:12 7 9 2/2 3/3 1 1 /1 C. Hunt 23:17 11 13 0/5 3/5 2/2 2 1 6 2 2/ F. Mauri 03:40 3 1 0/1 1/2 S. Birgander 20:19 12 14 6/8 1 3 3 3 /1 A. Tomic 19:00 17 21 7/10 3/5 5 2 1 1 /1 A. Hanga 19:51 10 13 2/3 2/3 3 1 2 Equipo 6 6 2 1 /1 Total 200 101 129 24/42 12/25 17/23 31 10 30 23 6/9 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 25:34 11 10 2/2 1/4 4/5 2 3 3 /2 H. Frey 17:59 7 5 1/2 1/4 2/2 1 3 2/ J. Jaworski 22:02 10 3 1/5 2/7 2/3 3 3 2 1/2 M. Krampelj 15:16 7 4 1/3 1/1 2/2 1 3 1/1 D. Hilliard 18:34 3 1 0/1 0/2 3/4 2 1 2 /1 B. Bagayoko L. Petrasek 16:58 2 -2 1/4 0/2 0/2 1 1 M. Pantzar 24:00 10 22 1/3 1/1 5/6 4 7 1 1/1 A. Sylla 12:39 4 6 2/6 5 1 A. Font 09:01 3 1 1/3 1 1 T. Hlinason 17:25 8 8 3/5 2/6 1 3 1 2 /3 S. Lazarevic 20:32 4 4 0/1 1/1 1/2 2 1 3 4 /2 Equipo -3 1 1 /3 Total 200 69 59 12/32 8/25 21/32 22 8 18 22 5/15

Habría que tirar de hemeroteca o de algún memorioso para encontrar un primer período tan inaceptable perpetrado por el Bilbao Basket. Está por inventarse aún el adjetivo para calificar lo que hicieron los hombres de negro en los diez minutos iniciales, una pantomima de baloncesto en la que no fueron capaces de anotar ni una sola canasta de campo. Ni una. Consiguieron seis puntos de tiros libres –Pantzar, Krampelj y Jaworski– por los 31 de un Joventut más alto que el Everest. Todo era un caos de dimensiones bíblicas que anunció el hundimiento de una tripulación metida en la madre de todas las tormentas. Un 0 de 12 en tiros de campo sazonado con siete pérdidas fue la tarjeta de presentación de los bilbaínos en el Olímpic, donde hubo que esperar hasta el segundo 51 del segundo cuarto para ver una conversión de dos de los visitantes. Lo hizo Petrasek tras casi 11 minutos de la absoluta y total nada.

Con semejante puesta en escena y verse 25 abajo tras el primer período, el epitafio estaba escrito. Solo faltaba por saber cómo se desarrollaría el grueso del choque hasta llegar a un desenlace cantado. Cabía esperar una reacción del Bilbao Basket y se produjo en el segundo período, en el que la defensa se endureció, el lenguaje corporal era otro, el acierto aumentó y disminuyó el del Joventut. Del sonrojante 34-6 –Dekker metía como si no existiese un mañana y Ricky Rubio impartió una cátedra de baloncesto– se pasó a un soportable 44-29. El parcial de 10-23 devolvió el color a las mejillas de los de Ponsarnau. Buenas manos para robar balones, un cinco de ocho en triples, diez rebotes por los seis de la 'Penya', una sola pérdida y el carácter de Normantas sirvieron para recuperar el pulso. Al Surne le vino bien correr y abandonar el ataque estático –es justo lo que defendió en la previa el técnico de Tárrega– con el objetivo de empezar a coser el boquete en el marcador. Hizo 29 puntos por los 18 de los catalanes y se fue al descanso 14 abajo (49-35). Fue el único cuarto en el que los vizcaínos dieron la talla.

Hundimiento

Con la sangre circulando de nuevo por las venas de los hombres de negro, que echaban de menos la aportación de un inexistente Hilliard, tocaba seguir picando piedra y evitar el habitual hundimiento en los terceros cuartos. Se pusieron a 13 (49-36), pero de nuevo desaparecieron bajo el peso y la calidad de los catalanes y ya no volvieron al partido. Ponsarnau eligió jugar sin pívots y Birgander lo agradeció, Sylla jamás pudo con un Tomic que impartía clases avanzadas de bailes de salón y los de Dani Miret fabricaron un 15-3 que les disparó otra vez a +25 (64-39). La herida era cada vez más grande y se abrió hasta un -27, y no se comprendía la tan prolongada ausencia de Hlinason. Cuando volvió el equipo lo agradeció. El islandés tiró del carro, anotó y reboteó, pero el Surne entró en el último período 20 abajo (73-53).

Joventut Surne Bilbao Tiros de 2 24/42Intentos12/32 57%% Aciertos38% Tiros de 3 12/25Intentos8/25 48%% Aciertos32% Tiros libres 17/23Intentos21/32 74%% Aciertos66% Rebotes 41Total30 31+10Defensivos+Ofensivos22+8 Tapones 3Realizados2 Balones 9Pérdidas15 6Recuperaciones5 OTROS 30Asistencias18 19Faltas Personales22

El choque estaba resuelto, aunque el Joventut lejos de pisar el freno apretó el acelerador. El Surne era un juguete roto en sus manos y enseguida encajó un 12-2 que le colocó 30 abajo (85-55). La desventaja creció hasta un -36 (100-64), con una 'Penya' que pudo permitirse el lujo de dar minutos a chavales como Miguel Allen y Ferran Mauri, quien encima se gustó con un triple. Los hombres de negro se convirtieron en meros espectadores de lo que ocurría a su lado, con un escalofriante 12 de 32 en los tiros de dos (38%), un 8 de 25 en los de tres (32%), 11 lanzamientos libres fallados (21 de 32, un 66%) y un total de 15 pérdidas. Encima llegó la lesión de Jaworski en los segundos finales que acabó por cerrar el círculo de una mañana desastrosa en Badalona.