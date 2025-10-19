El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jaworski tuvo que salir apoyado en sus compañeros. ACB

Joventut 101-69 Surne Bilbao Basket

El bofetón de Badalona se oyó hasta Bilbao

Jornada 3 ·

El Surne se condena en un lamentable primer cuarto, acaba aplastado por el Joventut y encima pierde a Jaworski por una lesión que pinta fea (101-69)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:45

Comenta

El partido completado este domingo por el Surne en Badalona hay que guardarlo en la carpeta de los 'nunca jamás', de prohibido reproducir semejante esperpento. ... Es difícil comprender qué pudo pasar por la cabeza, las manos y las piernas de los hombres de negro para que jugaran tan rematadamente mal en bloque –solo se salvaron Pantzar, Normantas y por los pelos Hlinason–, se dejaran avasallar por un Joventut que batió todos los récord particulares positivos habidos y por haber y se rompieran en miles de pedazos en el parqué del Olímpic de Badalona. Los ecos del bofetón recibido llegaron a escucharse en Bilbao, donde toca redimirse el domingo ante el Andorra. La derrota comenzó a cimentarse en un sangrante primer cuarto y se agravó en el último, empeorada aún más con una lesión de rodilla de Jaworski que pinta mal.

