Jaworski trabaja para llegar al Andorra

Todas las alarmas se encendieron cuando Justin Jaworski se agarró la rodilla izquierda y pegó un grito que retumbó en el Olímpico de Badalona. Cayó mal después de una bandeja y la articulación le mandó parar, la misma que le había dado problemas en el pasado. La lesión tenía muy mala pinta, de echarse a temblar, pero las exploraciones posteriores determinaron que no tenía nada importante y el Surne respiró aliviado. El escolta no viajó a la República Checa, donde el equipo consiguió la victoria más abultada de su historia ante el Brno (51-105), pero entrena en Artxanda y apura las posibilidades de estar el domingo ante el Andorra. Su presencia no es ni mucho menos segura, aunque la simple hipótesis de que pueda vestirse de corto permite concluir que su reaparición está a la vuelta de la esquina. Como es lógico, el club no correrá riesgos y solo tirará del americano si llega en perfecto estado de revista.

Quien más quien menos se temió lo peor cuando Jaworski salió de la cancha a la pata coja ayudado por Hilliard y Krampelj. No podía o no se atrevía a apoyar la pierna dañada, sentado en el banquillo con cara de preocupación. El partido ante la 'Penya' era el sábado y el lunes se le practicaron los exámenes complementarios, que arrojaron un diagnóstico tranquilizador. No había afectación ósea ni de ligamentos, por lo que el escolta había salvado una situación complicada. El Surne emitió un parte médico en el que informaba de que el tirador de Pensilvania sufría una «entorsis en su rodilla izquierda. Realizadas las pruebas diagnósticas se descarta afectación de mayor gravedad. Cuasará baja en el partido de la FIBA Europe Cup. Pronóstico según evolución». Efectivamente, no estuvo contra el Brno y ahora trabaja con la intención de apurar los plazos y ver si puede echar una mano ante el conjunto andorrano.

Porque el Surne necesita imponerse a los del Principado para seguir la estela de la recuperación, colocarse con un 2-2 en la ACB y continuar en su camino de maduración y conocimiento mutuo. Porque el equipo necesita encajar todas sus piezas, crear un espacio idóneo para que los jugadores crezcan y alcancen su nivel óptimo e interioricen los automatismos que definen el grado de acoplamiento de un bloque.

Triple milagroso de Luz

El Bilbao Basket recibirá a un Andorra que viene de una victoria milagrosa ante el Girona, de un desenlace digno de una película de suspense. Un triple del exhombre de negro Rafa Luz desde más de 25 metros y sobre la bocina forzó una prórroga cuando los cuerpos técnicos de ambos equipos ya se dirigían unos a otros para darse la mano. El balón entró, se jugó el tiempo extra y hubo que afrontar otro más hasta el definitivo 115-113. Fue el primer triunfo de la temporada del MoraBanc, que viene a Miribilla con los ánimos renovados.

Al Surne se le da bastante bien el Andorra en su cancha, donde ha ganado seis veces en las nueve visitas de los ahora entrenados por Joan Plaza. Los últimos tres choques se han saldado con victorias de los hombres de negro, que ahora buscan la cuarta.