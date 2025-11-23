El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Matteo Spagnolo intenta taponar el tiro de Margiris Normantas. ACB

«Cuando han sido más intensos nos hemos hecho pequeños»

Ponsarnau asume el bajón del segundo cuarto, reivindica el compromiso del equipo y llama a la calma pese a la mala racha fuera de casa en la ACB

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

El derbi dejó heridas profundas en el Surne Bilbao y Jaume Ponsarnau no rehuyó el diagnóstico tras el severo 110-91 en el Buesa Arena. ... En rueda de prensa, el técnico reconoció que su equipo quedó desbordado por la energía y el acierto del Baskonia, especialmente en el segundo cuarto.

