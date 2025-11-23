«Cuando han sido más intensos nos hemos hecho pequeños»

El derbi dejó heridas profundas en el Surne Bilbao y Jaume Ponsarnau no rehuyó el diagnóstico tras el severo 110-91 en el Buesa Arena. ... En rueda de prensa, el técnico reconoció que su equipo quedó desbordado por la energía y el acierto del Baskonia, especialmente en el segundo cuarto.

«Hemos empezado el partido con un grado menos de energía que ellos», admitió Ponsarnau en su primera reflexión. La diferencia de intensidad quedó patente desde el salto inicial, y aunque el Surne logró sostener el ritmo anotador del Baskonia durante gran parte del primer cuarto y en ciertos tramos del segundo, el equipo se hundió en cuanto los vitorianos aceleraron.

Para el entrenador, el punto de inflexión fue claro: «Han tenido un día de máximo acierto. En el segundo cuarto todo les entraba, una y otra vez. Y nosotros, en ese momento, no hemos jugado un buen partido». Ese 'momento' al que se refiere se resume en las pérdidas, en la desconexión defensiva y en la falta de respuesta durante los minutos más críticos: «Hemos perdido totalmente la concentración, hemos empezado a jugar mal y sobre todo hemos tenido muchas pérdidas», lamentó.

El drama de las pérdidas

La estadística avala su diagnóstico: 16 pérdidas al descanso, 25 al final del encuentro. Ponsarnau también señaló un aspecto que, según él, afectó al ritmo emocional del equipo: dos técnicas señaladas al Baskonia. «Les han pitado un par de técnicas que les ha favorecido y nos ha frenado. Ellos han sumado intensidad y nosotros nos hemos hecho muy pequeños».

Ante las preguntas sobre la racha de derrotas como visitante, Ponsarnau rebajó dramatismos y contextualizó la dificultad del calendario: «En esta liga hemos jugado fuera en Málaga, Manresa, Madrid, Badalona y ahora contra Baskonia. Son rivales de mucha identidad. Evidentemente, a todos los equipos les cuesta más fuera de casa, y más contra estos equipos».