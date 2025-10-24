«Nos tenemos que ganar que la afición quiera jugar con nosotros» Jaume Ponsarnau, que cuenta con toda su plantilla para este domingo ante el Andorra, espera que su equipo siga por el camino marcado en Brno

Jaume Ponsarnau espera que los hombres de negro sigan este domingo (17 horas) en Miribilla ante el MoraBanc Andorra por el camino que eligieron en la República Checa el pasado martes. Aunque al Surne Bilbao Basket le toca ahora un tramo liguero de obstáculos después de ese terreno asfaltado en Europa. Nada tiene que ver el equipo entrenado por Joan Plaza con el débil Brno. «El Andorra es un equipo con sus talentos. Tiene triple y es bueno en rebote ofensivo. Empezó la temporada con dificultades, con malos resultados, pero el partido del otro día ante el Girona (victoria por 115-113 tras dos prórrogas) puede ser un interruptor. No solo por la canasta que le llevó a la primera prórroga –firmada por Rafa Luz desde 25 metros–, sino porque su primer cuarto fue muy bueno. En las prórrogas encontraron baloncesto y calidad. Espero ver a un Andorra más parecido al de las prórrogas y el primer cuarto que al de los partidos anteriores», aventuró antes de la cuarta jornada liguera.

Ambos equipos están con una victoria y dos derrotas en este recorrido inicial de la ACB. Ponsarnau elude de momento catalogar este envite como los de 'la Liga del Surne' porque «cada año, como hay tantos equipos que juegan en Europa, la Liga cada vez es menos de cruces. Está claro que en cada partido tienes que pelearlo todo. Ya se verá para qué competirán ellos y para qué competiremos nosotros. Vamos a jugar ante nuestra gente y nos tenemos que ganar que el público quiera jugar con nosotros desde la premisa del esfuerzo máximo», remarcó,

El técnico catalán quiere dejar atrás las malas sensaciones y el enfado que produjo la abultada derrota en Badalona. «Lo que he hecho ha sido hablar de identificar la exigencia en las cosas que son innegociables. Joventut hizo un partidazo, pero nosotros, en determinados momentos, fuimos débiles ante un equipo que jugó tan bien. La victoria del martes nos ha abierto el camino de por dónde tenemos que ir, pero aún estamos enfadados», reconoció.

Sí descubrió una sonrisa para informar sobre el estado físico de la plantilla. Ponsarnau habló en la sala de prensa del polideportivo de Artxanda justo antes del entrenamiento matinal, en el que por primera vez iba a poder contar con toda su plantilla. «Todos están casi sin limitaciones. Jaworski ha evolucionado muy bien y Bagayoko ha entrenado sin restricciones. Es una buena señal y una gran noticia para nosotros. Es el primer día que afrontamos el entrenamiento en circunstancias plenas», se felicitó, aunque reveló que Font había tenido unas molestias por una contractura tras el encuentro de Brno.

Talento y capacidad de trabajo

Ponsarnau cuenta ahora con bastantes ingredientes para confiar y creer «en el talento que tenemos, además de la capacidad de trabajo, para ir dando pasos hacia adelante. El otro día –ante el Joventut– hicimos muchas cosas mal, pero luego bien al poner la energía y tono necesario. Eso es lo innegociable y el punto de partida. A partir de aquí hay que buscar los talentos. Nuestra defensa está en camino de dar pasos hacia adelante. Ya son matices. En ataque vamos a necesitar más tiempo».

También, preguntado, habló de algunos jugadores. Sobre Bagayoko dijo que «ya lo descubrimos la temporada pasada. Con su mentalidad de intensidad tiene impacto. Está en proceso de crecimiento y mejora y tiene margen para equivocarse. Estaba haciendo una pretemporada adecuada e iba bien de aprendizaje hasta la lesión. Tiene ahora una exigencia más alta, pero en cuanto a mentalidad no va a faltar», declaró. Sobre los tiradores estimó que «Jaworski va a encontrar su agresividad en el juego. Es una Liga que defiende bien el triple y el primer bote, y tiene que adaptarse y ajustar cosas. Y Darrun (Hilliard) va buscando su camino, es un jugador experto. Día a día es un ejemplo de trabajo y está muy responsabilizado».

El balance entre el Surne y el Andorra es igualado: 8 triunfos para la entidad bilbaína y 9 para el Andorra. En el último choque disputado en el Bilbao Arena, el 2 de enero de este año, los de Ponsarnau se impusieron por 82-74 en un encuentro en el que Pantzar se fue hasta los 15 puntos y 23 de valoración (también destacó Hlinason con 11 puntos y 26 de valoración).