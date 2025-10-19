El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hlinason volverá a librar una dura batalla con Tomic. Jordi Alemany

Otro examen de altura para un Surne que quiere volar

ACB, Jornada 3 ·

Los hombres de negro visitan este domingo a un Joventut que cuenta sus partidos por triunfos con la intención de ganar fuera diez meses después (12 horas)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 01:35

Comenta

El Surne tiene digerida la derrota contra el Peristeri en Europa y ahora solo piensa en hacer los deberes en la ACB, donde este domingo visita a un Joventut que viaja a velocidad de sonido en este inicio de temporada (12 horas, narración en directo en elcorreo.com). Los 'verdinegros' saltarán al parqué del Olímpico con el pleno de victorias en el bolsillo entre la Liga Endesa –Granada y Zaragoza– y la Basketball Champions League –Cholet y Hapoel Holon–, instalados en un baloncesto de control apoyado en la conexión Ricky Rubio-Ante Tomic. Los hombres de negro quieren seguir evolucionando su juego, encajar las piezas en el puzle de Jaume Ponsarnau, dar un paso adelante en el conocimiento mutuo y acabar con una sequía de diez meses sin ganar lejos de Miribilla en la competición doméstica. Saben que será difícil asaltar el Olímpico, donde solo han sacado un triunfo en las últimas ocho visitas.

Fue en la temporada 2022-2023, en la primera jornada, cuando Ponsarnau se estrenó en el banquillo del Bilbao Basket en Badalona. Aquel día brillaron Francis Alonso con 19 puntos y Adam Smith con 16, además de un Jeff Withey que cogió ocho rebotes. Los hombres de negro solo perdieron el segundo cuarto y cimentaron el triunfo en una buena segunda parte. Al año siguiente estuvieron a punto de repetir el guion, siete arriba a falta de 56 segundos para el final, pero una concatenación de errores y de mala suerte fue rematada con un triple ganador del ahora madridista Andés Feliz desde los casi 21 metros. Todavía escuece aquella derrota por cruel, por la manera en la que se produjo. Hay ganas de sacarse la espina porque en el curso anterior el Surne también cayó en un encuentro disputado y no pudo cobrar la deuda pendiente (87-79).

«Talento y potencial»

Será un choque de estilos el que se vivirá en el parqué del Palau Municipal D´Esports de Badalona, donde el Surne intentará imponer su ritmo alto de juego, baloncesto de pocas posesiones, muchos triples y carreras como modo de vida. En cambio, el Joventut tratará de imponerse a través del control, una construcción sostenida por la sociedad Rubio-Tomic, cultura de pase y defensa basada en kilos y centímetros. «Para ganar fuera de casa hay que sumar talento y potencial», dijo en su comparecencia previa al choque Ponsarnau, decidido a sacar chispas de un modelo caracterizado por las pocas posesiones y rápidas transiciones. «Hasta ahora hemos sido un equipo más eficaz cuando hemos corrido». La receta está clara.

Enfermería

Bagayoko sigue de baja y Hlinason parece haberse recuperado del golpe en la cabeza que sufrió ante el Peristeri

El Surne ha visitado al Joventut 20 veces y el balance es de siete victorias y 13 derrotas. Bagayoko sigue siendo baja, aunque se le espera para el partido de la semana que viene ante el MoraBanc Andorra. Hlinason, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza ante el Peristeri, parece recuperado y listo para jugar.

