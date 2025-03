La estadística a la que se agarra el Bilbao Basket para superar la eliminatoria ante el Tofas turco

El Bilbao Basket está a 40 minutos de meterse en la quinta semifinal continental de su historia. Para ello, los hombres de negro deberán hacer ... los deberes el miércoles (18 horas) en la cancha del Tofas Bursa, donde defenderán la renta de los 12 puntos conseguida en el partido de ida pero con la mentalidad de ganar. Es la mejor manera de afrontar una eliminatoria complicada y exigente, sobre todo cuando se cierra fuera de las paredes de Miribilla. El Surne asume que competirá en un contexto desfavorable, tanto ambiental como arbitral, pero sabe que puede plantar cara a su rival y los antecedentes invitan al optimismo. Será la séptima vez que los vizcaínos jueguen en Turquía, en cuyas canchas acreditan tres victorias y otras tantas derrotas; y lo que es más importante: jamás han perdido por más de 10 puntos. Calcar estos registros permitiría al equipo colocarse entre los cuatro mejores de la Europe Cup.

La primera experiencia de los bilbaínos en Turquía fue en la temporada 2009-2010, cuando se encontraron en la fase de grupos de la EuroCup con el Turk Telekom. Ganaron en Ankara con holgura (70-85). Aquel año llegaron hasta la Final Four de Vitoria, donde cayeron en la semifinal ante el Alba Berlín. También les fue de maravilla en la temporada de la Euroliga, cuando visitaron al Fenerbahçe y se impusieron 70-80. Tutearon luego al todopoderoso CSKA por un puesto entre los cuatro mejores de la competición reina y hasta ganaron a los rusos en Miribilla, pero no fueron capaces de terminar el milagro. La primera derrota en suelo otomano llegó en el curso 2015-2016, cuando hincaron la rodilla en la pista del Banvit Bandirma (73-65). Cinco años más tarde, esta vez en la Basketball Champions League (BCL), el Bilbao Basket perdió en la cancha del Pinar Karsiyaka por nueve (85-76). Fue en plena pandemia, sin público en los pabellones, y no se pasó de la liguilla.

84-72 fue el resultado del partido de ida de los cuartos de final disputado en Miribilla

En diciembre de 2022, los hombres de negro regresaron a suelo turco para medirse al Bahcesehir Koleji, de nuevo en la BCL. Firmaron una actuación y victoria estelares, con un marcador de escándalo: 60-92. Sobresalieron Emir Sulejmanovic (16 puntos), pero el triunfo fue coral porque anotaron los 12 jugadores que saltaron a la pista. Sirvió para sellar el acceso al Top 16, donde se quedaron porque no pudieron superar el grupo compuesto por Tenerife, Murcia y Darussafaka. Contra estos últimos cayeron en Estambul (95-85) y dijeron adiós a sus opciones de continuar en Europa. Es el antecedente más reciente de una visita a Turquía –fue justo hace dos años– y el sexto enfrentamiento con un conjunto otomano, a la espera de lo que pase mañana en la pista de Bursa.

El Bilbao Basket en Turquía T. Telekom - B. Basket. 70-85 (EuroCup 2009-10, fase de grupos)

Fenerbahçe-B. Basket. 70-80 (Euroliga 2011-12, liga)

Banvit-B. Basket. 73-65 (EuroCup 2015-16, dieciseisavos)

Karsiyaka-B. Basket. 85-76 (Champions League 2020-21, fase de grupos)

Bahcesehir-B. Basket. 60-92 (Champions League 2022-23, fase de grupos)

Darussafaka-B.Basket. 95-85 (Champions League 2022-23, Top16)

Lo que está en juego es la quinta presencia del club en una semifinal europea, donde se cruzaría con el ganador del Dijon-Ludwigsburg. La primera fue en 2009, en la Final Eight de Turín, y al año siguiente llegó la otra en la F4 de Vitoria. La tercera tuvo lugar en la campaña 2012-2013, cuando los hombres de negro se plantaron en la final de la Eurocup y perdieron con el Lokomotiv Kuban. Hubo 2.500 aficionados desplazados a Bélgica, un ambiente extraordinario, que no bastó para levantar el título. Los vizcaínos habían eliminado al Ulm en cuartos y luego al Budyvelnik, pero en ningún momento pudieron con los rusos en cuyas filas militaban por aquel entonces Calathes, Kalnietis, Jasaitis, Baron...

La hora de la verdad

Llega ahora la hora de la verdad de resolver la eliminatoria contra el Tofas en Bursa, donde únicamente dos equipos han ganado en lo que va de temporada. Curiosamente, ambos lo han hecho en la Europe Cup –Zaragoza y Oporto– porque los de Orhun Ene se mantienen invictos en la liga de su país. El Bilbao Basket sabe que no puede especular con el marcador ni la ventaja obtenida en Miribilla, sino ir a por todas con la determinación de ganar. Y de desnivelar la balanza a su favor en sus visitas a Turquía con un 4-3 en el casillero.