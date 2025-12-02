El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tryggvi Hlinason tantea el pase durante una posesión en el partido del Surne ante el Persiteri en la FIBA Europe Cup Mayka Salguero

Dos semanas de alto voltaje para el Surne en Miribilla

Tras el parón FIBA, Gran Canaria, Sporting de Portugal y Hiopos Lleida visitan a unos hombres de negro que quieren reconectar con la victoria

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:36

Diciembre abre sus puertas en Miribilla. El Surne Bilbao encara la primera mitad del mes con tres partidos en casa en dos semanas para calibrar su pulso competitivo tras el parón por las ventanas FIBA. La primera prueba llegará este domingo, con el Gran Canaria como invitado. Un gigante irregular que navega en un arranque dubitativo: undécimo en la Liga Endesa, una posición que comparte casi de espejo con el Surne, decimosegundo. Ambos con tres victorias y cinco derrotas, ambos en busca de un punto de inflexión. Una victoria abriría el camino hacia los puestos de play-off.

Tres días después, el 10 de diciembre, Europa volverá a Miribilla con la visita del Sporting de Portugal, primer rival de los bilbaínos en la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Los de Ponsarnau llegan reforzados por su brillante primera fase y con la corona de vigente campeón todavía brillando sobre su cabeza. Pero el Sporting no llega como simple visitante. Es segundo en Portugal, y tiene al americano Brandon Johns Jr. como punta de lanza. El 14 de diciembre cerrará la trilogía el Hiopos Lleida, equipo que se podría encuadrar en la liga del Surne. Con sus victorias ante Barcelona y Baskonia los catalanes dejaron claro que pueden morder, aunque sus recientes tropiezos ante Murcia y Manresa invitan a pensar que la chispa inicial empieza a desvanecerse.

Hechizo

El parón FIBA dejó sus propias historias en forma de hombres de negro. Hlinason se mostró imponente con Islandia (16 y 17 puntos y 7 rebotes en sus dos encuentros), mientras Harald Frey brilló para Noruega con 21 puntos y 8 asistencias en la victoria ante Armenia. Krampelj, más discreto, cumplió su rol con Eslovenia.

El Surne vuelve con espinas recientes en la liga doméstica, tras el doloroso desliz en Vitoria, donde encajaron 71 puntos en una primera parte para el olvido en defensa. Ponsarnau, con toda la plantilla disponible, deberá activar el hechizo de Miribilla, uno que tantas veces ha actuado como muralla inexpugnable.

