El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket

En directo, Peristeri-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Europe Cup 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

19:19

Descanso en Grecia: Peristeri 37-Surne Bilbao Basket 44

Enlace copiado

19:19

6 de 13 en triples para los de Ponsarnau, que han llegado a tener una ventaja de 11 puntos.

19:18

Jaworski, con 9 puntos, máximo anotador de los hombres de negro. En el Peristeri destacan los mismos que en Bilbao: Ty Nichols con 12 puntos y Cárdenas con 9.

19:17

Parciales de 19-21 y 18-23.

19:17

Descanso en Grecia: Peristeri 37-Surne Bilbao Basket 44

Enlace copiado

2C/1'

Roba Nichols, pero falla el tiro. Descanso: 37-44.

2C/1'

Falla de tres Nichols.

2C/1'

Tripleeee de Jaworski. 37-44.

2C/1'

Y el segundo. 37-41.

2C/1'

Dentro el primero. 36-41.

2C/1'

Ahora lanza los tiros de la personal.

2C/1'

Anota Nichols el tiro libre de la técnica. 35-41.

2C/1'

Técnica a Margiris Normantas.

2C/1'

Personal de Normantas.

2C/1'

Un minuto para el descanso.

2C/2'

Tripleeee de Jaworski. 34-41.

2C/2'

Rebote para el Bilbao Basket en el segundo.

2C/2'

Anota solo el primero. 34-38.

2C/2'

Dos tiros libres para Jaworski.

2C/2'

Peristeri 34-Surne Bilbao Basket 37

Tiempo muerto. 01.54 para el descanso.

Enlace copiado

2C/2'

Balón perdido y anota Cárdenas. 34-37.

2C/3'

02.13 para el descanso: 32-37

Enlace copiado

2C/3'

Falla bajo la canasta Lazarevic.

2C/3'

Falla de tres Abercrombie.

2C/4'

Falla de dos Normantas.

2C/4'

Anota los dos. 32-37.

2C/4'

Tiros libres para Abercrombie.

2C/4'

Anota solo el segundo. 30-37.

2C/4'

Tiros libres para Krampelj.

2C/4'

03.31 para el descanso: 30-36

Enlace copiado

2C/4'

Canasta de Cárdenas. 30-36.

2C/4'

Pérdida y falta de Hilliard.

2C/5'

Triple de Cárdenas. 28-36.

2C/6'

Máxima ventaja para el Bilbao Basket.

2C/6'

Anota dos de los tres tiros Hilliard. 25-36.

2C/6'

Peristeri 25-Surne Bilbao Basket 34

Tiempo muerto. 04.56 para el descanso.

Enlace copiado

2C/6'

Tres tiros libres para Hilliard.

2C/6'

05.11 para el descanso: 25-34

Enlace copiado

2C/6'

Falla de dos Van Tubbergen.

2C/7'

Anota los dos. 25-34.

2C/7'

Dos tiros libres para Jaworski.

2C/7'

Canasta a una mano de Kaklamanakis. 25-32.

2C/7'

06.38 para el descanso: 23-32

Enlace copiado

2C/7'

Anota Lazarevic. 23-32.

2C/7'

Canasta de Cárdenas. 23-30.

2C/7'

Mateeee de Hlinason. 21-30.

2C/8'

Anota los dos. 21-28.

2C/8'

Tiros libres para Abercrombie.

2C/9'

Fallan de tres Abercrombie y luefo Aleix Font.

2C/9'

También el segundo. 19-28.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Peristeri-Bilbao Basket