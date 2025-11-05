En directo, Peristeri-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Europe Cup 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10
19:19
Descanso en Grecia: Peristeri 37-Surne Bilbao Basket 44
19:19
6 de 13 en triples para los de Ponsarnau, que han llegado a tener una ventaja de 11 puntos.
19:18
Jaworski, con 9 puntos, máximo anotador de los hombres de negro. En el Peristeri destacan los mismos que en Bilbao: Ty Nichols con 12 puntos y Cárdenas con 9.
19:17
Parciales de 19-21 y 18-23.
19:17
Descanso en Grecia: Peristeri 37-Surne Bilbao Basket 44
2C/1'
Roba Nichols, pero falla el tiro. Descanso: 37-44.
2C/1'
Falla de tres Nichols.
2C/1'
Tripleeee de Jaworski. 37-44.
2C/1'
Y el segundo. 37-41.
2C/1'
Dentro el primero. 36-41.
2C/1'
Ahora lanza los tiros de la personal.
2C/1'
Anota Nichols el tiro libre de la técnica. 35-41.
2C/1'
Técnica a Margiris Normantas.
2C/1'
Personal de Normantas.
2C/1'
Un minuto para el descanso.
2C/2'
Tripleeee de Jaworski. 34-41.
2C/2'
Rebote para el Bilbao Basket en el segundo.
2C/2'
Anota solo el primero. 34-38.
2C/2'
Dos tiros libres para Jaworski.
2C/2'
Peristeri 34-Surne Bilbao Basket 37
Tiempo muerto. 01.54 para el descanso.
2C/2'
Balón perdido y anota Cárdenas. 34-37.
2C/3'
02.13 para el descanso: 32-37
2C/3'
Falla bajo la canasta Lazarevic.
2C/3'
Falla de tres Abercrombie.
2C/4'
Falla de dos Normantas.
2C/4'
Anota los dos. 32-37.
2C/4'
Tiros libres para Abercrombie.
2C/4'
Anota solo el segundo. 30-37.
2C/4'
Tiros libres para Krampelj.
2C/4'
03.31 para el descanso: 30-36
2C/4'
Canasta de Cárdenas. 30-36.
2C/4'
Pérdida y falta de Hilliard.
2C/5'
Triple de Cárdenas. 28-36.
2C/6'
Máxima ventaja para el Bilbao Basket.
2C/6'
Anota dos de los tres tiros Hilliard. 25-36.
2C/6'
Peristeri 25-Surne Bilbao Basket 34
Tiempo muerto. 04.56 para el descanso.
2C/6'
Tres tiros libres para Hilliard.
2C/6'
05.11 para el descanso: 25-34
2C/6'
Falla de dos Van Tubbergen.
2C/7'
Anota los dos. 25-34.
2C/7'
Dos tiros libres para Jaworski.
2C/7'
Canasta a una mano de Kaklamanakis. 25-32.
2C/7'
06.38 para el descanso: 23-32
2C/7'
Anota Lazarevic. 23-32.
2C/7'
Canasta de Cárdenas. 23-30.
2C/7'
Mateeee de Hlinason. 21-30.
2C/8'
Anota los dos. 21-28.
2C/8'
Tiros libres para Abercrombie.
2C/9'
Fallan de tres Abercrombie y luefo Aleix Font.
2C/9'
También el segundo. 19-28.
