Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center

En directo, Manresa-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Liga Endesa 2025/2026

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:18

3C/ 9'

8 puntos para Hilliard.

3C/ 9'

Tripleeee de Hilliard. 43-37.

3C/ 9'

Personal en ataque de Olinde.

3C/ 9'

Canasta de dos de Hilliard. 43-34.

19:15

Canasta de Hugo Benitez. 43-32.

19:15

Anota a tabla Petrasek. 41-32.

19:15

Mate de Akobundu. Otra vez espectacular. 41-30.

19:14

En juego el tercer cuarto. 39-30

Comienza la segunda parte en el Nou Congost! El Bilbao Basket solo ha anotado 11 puntos en el segundo cuarto.

Enlace copiado

19:00

Descanso en el Nou Congost: Baxi Manresa 39-Surne Bilbao Basket 30

Enlace copiado

2C/ 1'

9 de 24 en tiros de dos y 2 de 13 en triples para el Bilbao Basket.

2C/ 1'

Parciales de 16-19 y 23-11.

2C/ 1'

Descanso en el Nou Congost: Baxi Manresa 39-Surne Bilbao Basket 30

Enlace copiado

2C/ 1'

Anota de dos Dani Pérez. 39-30. Descanso.

2C/ 1'

15 segundos para el descanso: 37-30

Otro tiempo muerto.

Enlace copiado

2C/ 1'

Tripleeeee de Jaworski. 37-30.

2C/ 1'

1 de 12 en triples para los de Ponsarnau.

2C/ 1'

30 segundos para el descanso: 37-27 en el Nou Congost

Tiempo muerto.

Enlace copiado

2C/ 1'

Máxima ventaja para el Manresa. 37-27

Enlace copiado

2C/ 1'

Triple de Olinde. 37-27.

2C/ 1'

Vaya tapón del nigeriano!

2C/ 1'

Tapón de Akobundu sobre Petrasek.

2C/ 1'

Anota los dos. 34-27.

2C/ 1'

Tiros libres para Álex Reyes.

2C/ 1'

56 segundos para el descanso: 32-27

Enlace copiado

2C/ 1'

Tapón sobre Pantzar.

2C/ 2'

Canasta de Obasohan. 32-27.

2C/ 3'

Falla de dos Álex Reyes.

2C/ 3'

Anota solo el primer tiro libre el sueco. 30-27.

2C/ 3'

Tiros libres para Pantzar. 9 rebotes ofensivos para un Bilbao Basket que pierde 30-26.

2C/ 3'

2 minutos para el descanso: 30-26

Enlace copiado

2C/ 3'

Otro triple fallado. Ahora por Lazarevic.

2C/ 3'

9 de 21 en tiros de dos para el Bilbao Basket y 1 de 11 en triples.

2C/ 3'

Falla de tres Jaworski.

2C/ 4'

Mate de Izaw Bolavie. Otra jugada espectacular. 30-26.

2C/ 4'

Sigue el 28-26 en un partido de muchos errores.

2C/ 4'

03.53 para el descanso: 28-26

Enlace copiado

2C/ 6'

Anota de dos Lazarevic. 28-26.

2C/ 6'

04.31 para el descanso: Manresa 28-Surne Bilbao Basket 24

Tiempo muerto.

Enlace copiado

2C/ 6'

Fallos en ambas canastas hasta el acierto de dos de Ubal. 28-24.

2C/ 6'

5 minutos para el descanso: 26-24

Enlace copiado

2C/ 6'

26-24 para el Manresa con una jugada ésta última espectacular.

2C/ 6'

Anota de dos Akobundu. Alley oop.

2C/ 6'

Cuarta personal del Bilbao Basket. A la siguiente bonus. Sigue el recital de pito.

2C/ 7'

Empata Hlinason. 24-24.

2C/ 7'

Triple de Steinbergs. 24-22.

2C/ 7'

Falla de tres Hilliard.

2C/ 7'

Falla de dos Álex Reyes.

2C/ 8'

Anota el adicional. 21-22.

2C/ 8'

Empata Frey. 21-21. Dos más uno.

2C/ 8'

Sigue el 21-19 tras fallos en ambas canastas.

