En directo, Manresa-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Liga Endesa 2025/2026
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:18
3C/ 9'
8 puntos para Hilliard.
3C/ 9'
Tripleeee de Hilliard. 43-37.
3C/ 9'
Personal en ataque de Olinde.
3C/ 9'
Canasta de dos de Hilliard. 43-34.
19:15
Canasta de Hugo Benitez. 43-32.
19:15
Anota a tabla Petrasek. 41-32.
19:15
Mate de Akobundu. Otra vez espectacular. 41-30.
19:14
En juego el tercer cuarto. 39-30
Comienza la segunda parte en el Nou Congost! El Bilbao Basket solo ha anotado 11 puntos en el segundo cuarto.
Enlace copiado
19:00
Descanso en el Nou Congost: Baxi Manresa 39-Surne Bilbao Basket 30
Enlace copiado
2C/ 1'
9 de 24 en tiros de dos y 2 de 13 en triples para el Bilbao Basket.
2C/ 1'
Parciales de 16-19 y 23-11.
2C/ 1'
Descanso en el Nou Congost: Baxi Manresa 39-Surne Bilbao Basket 30
Enlace copiado
2C/ 1'
Anota de dos Dani Pérez. 39-30. Descanso.
2C/ 1'
15 segundos para el descanso: 37-30
Otro tiempo muerto.
Enlace copiado
2C/ 1'
Tripleeeee de Jaworski. 37-30.
2C/ 1'
1 de 12 en triples para los de Ponsarnau.
2C/ 1'
30 segundos para el descanso: 37-27 en el Nou Congost
Tiempo muerto.
Enlace copiado
2C/ 1'
Máxima ventaja para el Manresa. 37-27
Enlace copiado
2C/ 1'
Triple de Olinde. 37-27.
2C/ 1'
Vaya tapón del nigeriano!
2C/ 1'
Tapón de Akobundu sobre Petrasek.
2C/ 1'
Anota los dos. 34-27.
2C/ 1'
Tiros libres para Álex Reyes.
2C/ 1'
56 segundos para el descanso: 32-27
Enlace copiado
2C/ 1'
Tapón sobre Pantzar.
2C/ 2'
Canasta de Obasohan. 32-27.
2C/ 3'
Falla de dos Álex Reyes.
2C/ 3'
Anota solo el primer tiro libre el sueco. 30-27.
2C/ 3'
Tiros libres para Pantzar. 9 rebotes ofensivos para un Bilbao Basket que pierde 30-26.
2C/ 3'
2 minutos para el descanso: 30-26
Enlace copiado
2C/ 3'
Otro triple fallado. Ahora por Lazarevic.
2C/ 3'
9 de 21 en tiros de dos para el Bilbao Basket y 1 de 11 en triples.
2C/ 3'
Falla de tres Jaworski.
2C/ 4'
Mate de Izaw Bolavie. Otra jugada espectacular. 30-26.
2C/ 4'
Sigue el 28-26 en un partido de muchos errores.
2C/ 4'
03.53 para el descanso: 28-26
Enlace copiado
2C/ 6'
Anota de dos Lazarevic. 28-26.
2C/ 6'
04.31 para el descanso: Manresa 28-Surne Bilbao Basket 24
Tiempo muerto.
Enlace copiado
2C/ 6'
Fallos en ambas canastas hasta el acierto de dos de Ubal. 28-24.
2C/ 6'
5 minutos para el descanso: 26-24
Enlace copiado
2C/ 6'
26-24 para el Manresa con una jugada ésta última espectacular.
2C/ 6'
Anota de dos Akobundu. Alley oop.
2C/ 6'
Cuarta personal del Bilbao Basket. A la siguiente bonus. Sigue el recital de pito.
2C/ 7'
Empata Hlinason. 24-24.
2C/ 7'
Triple de Steinbergs. 24-22.
2C/ 7'
Falla de tres Hilliard.
2C/ 7'
Falla de dos Álex Reyes.
2C/ 8'
Anota el adicional. 21-22.
2C/ 8'
Empata Frey. 21-21. Dos más uno.
2C/ 8'
Sigue el 21-19 tras fallos en ambas canastas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
- 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad