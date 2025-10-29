En directo, Kutaisi-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Europe Cup 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:37
2C/ 6'
Canasta de Hilliard, a la segunda. 21-42.
2C/ 6'
05.49 para el descanso: 21-40
2C/ 7'
Falla de tres Aleix Font.
2C/ 7'
Alley oop de Petrasek. 21-40.
2C/ 7'
Triple de Darbaidze. 21-38.
2C/ 8'
Roba Jaworski y canasta a tabla. 18-38.
2C/ 8'
El Bilbao Basket dobla a su débil rival en el marcador. 18-36
Y el segundo también. 18-36.
2C/ 8'
Anota el primero. 18-35.
2C/ 8'
Tiros libres para Jaworski.
2C/ 8'
Errores en ambas canastas hasta el triple de Browning. 18-34.
2C/ 9'
Falla el segundo.
2C/ 9'
Anota el primero. 15-34.
2C/ 9'
Tiros libres para Petrasek.
2C/ 9'
Falla de tres Boykin.
2C/ 9'
9 minutos para el descanso: 15-33
2C/ 10'
Anota de dos Lazarevic. 15-33.
2C/ 10'
Tapón de Bagayoko.
2C/ 10'
En juego el segundo cuarto
Comienza el segundo cuarto en el Tbilisi Arena! Kepa de Castro ha jugado 29 segundos.
16:19
Final del primer cuarto en Tblisi: Kutaisi 15-Surne Bilbao Basket 31
1C/ 1'
Final del primer cuarto: 15-31.
1C/ 1'
Bonita entrada de Pantzar. 15-31.
1C/ 1'
Pérdida de los georgianos.
1C/ 1'
Falla de tres Jaworski.
1C/ 2'
Triple de Alavidze. 15-29.
1C/ 2'
Ha salido a la cancha Bingen Errasti.
1C/ 2'
Y el tercero. 12-29.
1C/ 2'
También el segundo. 12-28.
1C/ 2'
Anota el primero. 12-27.
1C/ 2'
Tres tiros libres para Krampelj.
1C/ 2'
Anota los dos. 12-26.
1C/ 2'
Tiros libres para Alavidze.
1C/ 3'
Tripleeee de Aleix Font. 10-26.
1C/ 3'
La diferencia de ambos equipos es muy evidente.
1C/ 3'
4 de 5 en triples para el Bilbao Basket.
1C/ 3'
02.48 para el final del primer cuarto: 10-23 para el Bilbao Basket
Tiempo muerto.
1C/ 3'
Tripleeee de Font. 10-23.
1C/ 3'
Falla de dos Hilliard.
1C/ 4'
Falla dos tiros libres Bagayoko.
1C/ 4'
03.28 para el final del primer cuarto: 10-20
1C/ 5'
Tripleee de Normantas. 10-20.
1C/ 5'
Falla de dos Darbaidze.
1C/ 5'
04.20 para el final del primer cuarto: 10-17
1C/ 5'
Bonita canasta de Gilson. 10-17.
1C/ 5'
Canasta de dos de Bagayoko. 8-17.
1C/ 6'
Falla de dos Boykin.
1C/ 6'
Tripleeee de Hilliard. 8-15.
1C/ 7'
Canastas de Hilliard y Browning. 8-12.
1C/ 7'
Ya ha llegado el quíntuple cambio de Ponsarnau. Salen Font, Petrasek, Bagayoko, Hilliard y Normantas.
1C/ 7'
Triple de Darbaidze. 6-10.
1C/ 8'
Mate de Hlinason. 3-10.
