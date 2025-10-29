El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Kutaisi-Bilbao Basket

En directo, Kutaisi-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Europe Cup 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:37

2C/ 6'

Canasta de Hilliard, a la segunda. 21-42.

2C/ 6'

05.49 para el descanso: 21-40

2C/ 7'

Falla de tres Aleix Font.

2C/ 7'

Alley oop de Petrasek. 21-40.

2C/ 7'

Triple de Darbaidze. 21-38.

2C/ 8'

Roba Jaworski y canasta a tabla. 18-38.

2C/ 8'

El Bilbao Basket dobla a su débil rival en el marcador. 18-36

Y el segundo también. 18-36.

2C/ 8'

Anota el primero. 18-35.

2C/ 8'

Tiros libres para Jaworski.

2C/ 8'

Errores en ambas canastas hasta el triple de Browning. 18-34.

2C/ 9'

Falla el segundo.

2C/ 9'

Anota el primero. 15-34.

2C/ 9'

Tiros libres para Petrasek.

2C/ 9'

Falla de tres Boykin.

2C/ 9'

9 minutos para el descanso: 15-33

2C/ 10'

Anota de dos Lazarevic. 15-33.

2C/ 10'

Tapón de Bagayoko.

2C/ 10'

En juego el segundo cuarto

Comienza el segundo cuarto en el Tbilisi Arena! Kepa de Castro ha jugado 29 segundos.

16:19

Final del primer cuarto en Tblisi: Kutaisi 15-Surne Bilbao Basket 31

1C/ 1'

Final del primer cuarto: 15-31.

1C/ 1'

Bonita entrada de Pantzar. 15-31.

1C/ 1'

Pérdida de los georgianos.

1C/ 1'

Falla de tres Jaworski.

1C/ 2'

Triple de Alavidze. 15-29.

1C/ 2'

Ha salido a la cancha Bingen Errasti.

1C/ 2'

Y el tercero. 12-29.

1C/ 2'

También el segundo. 12-28.

1C/ 2'

Anota el primero. 12-27.

1C/ 2'

Tres tiros libres para Krampelj.

1C/ 2'

Anota los dos. 12-26.

1C/ 2'

Tiros libres para Alavidze.

1C/ 3'

Tripleeee de Aleix Font. 10-26.

1C/ 3'

La diferencia de ambos equipos es muy evidente.

1C/ 3'

4 de 5 en triples para el Bilbao Basket.

1C/ 3'

02.48 para el final del primer cuarto: 10-23 para el Bilbao Basket

Tiempo muerto.

1C/ 3'

Tripleeee de Font. 10-23.

1C/ 3'

Falla de dos Hilliard.

1C/ 4'

Falla dos tiros libres Bagayoko.

1C/ 4'

03.28 para el final del primer cuarto: 10-20

1C/ 5'

Tripleee de Normantas. 10-20.

1C/ 5'

Falla de dos Darbaidze.

1C/ 5'

04.20 para el final del primer cuarto: 10-17

1C/ 5'

Bonita canasta de Gilson. 10-17.

1C/ 5'

Canasta de dos de Bagayoko. 8-17.

1C/ 6'

Falla de dos Boykin.

1C/ 6'

Tripleeee de Hilliard. 8-15.

1C/ 7'

Canastas de Hilliard y Browning. 8-12.

1C/ 7'

Ya ha llegado el quíntuple cambio de Ponsarnau. Salen Font, Petrasek, Bagayoko, Hilliard y Normantas.

1C/ 7'

Triple de Darbaidze. 6-10.

1C/ 8'

Mate de Hlinason. 3-10.

