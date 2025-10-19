En directo, Joventut-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga Endesa 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Domingo, 19 de octubre 2025, 11:52
3C/ 1'
Anota los dos. 72-53.
3C/ 1'
Tiros libres para Frey.
3C/ 1'
30 segundos para el final del tercer cuarto: 72-51
3C/ 1'
Anota Hlinason. 72-51.
3C/ 2'
Canasta de Allen. 72-49.
3C/ 2'
70-49
Anota de dos Hlinason.
3C/ 2'
01.42 para el final del tercer cuarto: 70-47
3C/ 3'
Triple de Frey. 70-47.
3C/ 3'
Responde rápido Kraag. 70-44.
3C/ 3'
Dos más uno ara Hlinason. 68-44.
3C/ 3'
Otra canasta de Tomic tras asistencia de Ricky Rubio. 68-41.
3C/ 3'
Al Bilbao Basket le está pasando como en el primer cuarto. No anota.
3C/ 3'
3 minutos para el final del tercer cuarto: 66-41
3C/ 4'
Fallan Frey y Petrasek.
3C/ 5'
No puede Sylla con Tomic. Dos puntos más. 66-41.
3C/ 6'
Dos tiros libres de Hilliard. 64-41.
3C/ 6'
Otra desconexión del equipo bilbaíno.
3C/ 6'
Parcial de 15-4 en este tercer cuarto.
3C/ 6'
Los de Ponsarnau habían recortado distancias (14 abajo) tras el segundo cuarto. Pero en este tercer cuarto vuelve la superioridad de los de Dani Miret.
3C/ 6'
64-39. Se vuelve a escapar el Joventut
04.43 para el final del tercer cuarto. Tiempo muerto.
3C/ 6'
Falla de dos Sylla y luego anota de dos otra vez Tomic. Vaya jugador! 64-39.
3C/ 6'
Otra canasta de Tomic. 62-39.
3C/ 6'
05.22 para el final del tercer cuarto: 60-39
3C/ 6'
Falla de tres Normantas.
3C/ 7'
Canasta de Tomic. 60-39.
3C/ 7'
Anota solo el segundo. 58-39.
3C/ 7'
Tiros libres para Lazarevic.
3C/ 7'
Canasta de Hanga. 58-38.
3C/ 8'
Bonita canasta de Pantzar.
3C/ 8'
Canasta de Melwin Pantzar. 56-38.
3C/ 8'
Anota los dos. 56-36.
3C/ 8'
Y ahora dos tiros libres para Cameron Hunt.
3C/ 8'
Anota el tiro libre Ludde Hakanson. 54-36.
3C/ 8'
Técnica a Ponsarnau.
3C/ 8'
Challenge perdido por Dani Miret.
3C/ 8'
La falta es abajo para los colegiados.
3C/ 8'
07.40 para el final del tercer cuarto: 53-36
3C/ 8'
Challenge del entrenador local.
3C/ 8'
Falla de dos Krampelj.
3C/ 9'
Mate de Birgander. 53-36.
3C/ 9'
08.23 para el final del tercer cuarto: 51-36.
3C/ 9'
Falla de tres Hilliard.
3C/ 10'
Dos puntos para Birgander. 51-36.
3C/ 10'
Es el primer punto de Hilliard.
3C/ 10'
Un tiro libre anotado por Hilliard. 49-36.
3C/ 10'
Falta de Birgander, la tercera, sobre Hillird.
3C/ 10'
En juego el tercer cuarto: 49-35
Comienza la segunda parte en Badalona! Al menos, los de Ponsarnau han reaccionado para poder competir después del 31-6 del primer cuarto.
12:53
Descanso: Joventut 49-Surne Bilbao Basket 35 (31-6 en el primer cuarto)
Histórico el 31-6 del primer cuarto sin canasta alguna en juego. Los de Ponsarnau han despertado en el segundo cuarto.
12:52
8 puntos para Normantas y Jaworski y 7 para Krampelj.
12:51
Desastroso primer cuarto de los de Ponsarnau con el 31-6 sin canastas en juego (solo ha anotado 6 tiros libres) y mejoría en el segundo cuarto.
