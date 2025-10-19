El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Joventut-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:52

3C/ 1'

Anota los dos. 72-53.

3C/ 1'

Tiros libres para Frey.

3C/ 1'

30 segundos para el final del tercer cuarto: 72-51

3C/ 1'

Anota Hlinason. 72-51.

3C/ 2'

Canasta de Allen. 72-49.

3C/ 2'

70-49

Anota de dos Hlinason.

3C/ 2'

01.42 para el final del tercer cuarto: 70-47

3C/ 3'

Triple de Frey. 70-47.

3C/ 3'

Responde rápido Kraag. 70-44.

3C/ 3'

Dos más uno ara Hlinason. 68-44.

3C/ 3'

Otra canasta de Tomic tras asistencia de Ricky Rubio. 68-41.

3C/ 3'

Al Bilbao Basket le está pasando como en el primer cuarto. No anota.

3C/ 3'

3 minutos para el final del tercer cuarto: 66-41

3C/ 4'

Fallan Frey y Petrasek.

3C/ 5'

No puede Sylla con Tomic. Dos puntos más. 66-41.

3C/ 6'

Dos tiros libres de Hilliard. 64-41.

3C/ 6'

Otra desconexión del equipo bilbaíno.

3C/ 6'

Parcial de 15-4 en este tercer cuarto.

3C/ 6'

Los de Ponsarnau habían recortado distancias (14 abajo) tras el segundo cuarto. Pero en este tercer cuarto vuelve la superioridad de los de Dani Miret.

3C/ 6'

64-39. Se vuelve a escapar el Joventut

04.43 para el final del tercer cuarto. Tiempo muerto.

3C/ 6'

Falla de dos Sylla y luego anota de dos otra vez Tomic. Vaya jugador! 64-39.

3C/ 6'

Otra canasta de Tomic. 62-39.

3C/ 6'

05.22 para el final del tercer cuarto: 60-39

3C/ 6'

Falla de tres Normantas.

3C/ 7'

Canasta de Tomic. 60-39.

3C/ 7'

Anota solo el segundo. 58-39.

3C/ 7'

Tiros libres para Lazarevic.

3C/ 7'

Canasta de Hanga. 58-38.

3C/ 8'

Bonita canasta de Pantzar.

3C/ 8'

Canasta de Melwin Pantzar. 56-38.

3C/ 8'

Anota los dos. 56-36.

3C/ 8'

Y ahora dos tiros libres para Cameron Hunt.

3C/ 8'

Anota el tiro libre Ludde Hakanson. 54-36.

3C/ 8'

Técnica a Ponsarnau.

3C/ 8'

Challenge perdido por Dani Miret.

3C/ 8'

La falta es abajo para los colegiados.

3C/ 8'

07.40 para el final del tercer cuarto: 53-36

3C/ 8'

Challenge del entrenador local.

3C/ 8'

Falla de dos Krampelj.

3C/ 9'

Mate de Birgander. 53-36.

3C/ 9'

08.23 para el final del tercer cuarto: 51-36.

3C/ 9'

Falla de tres Hilliard.

3C/ 10'

Dos puntos para Birgander. 51-36.

3C/ 10'

Es el primer punto de Hilliard.

3C/ 10'

Un tiro libre anotado por Hilliard. 49-36.

3C/ 10'

Falta de Birgander, la tercera, sobre Hillird.

3C/ 10'

En juego el tercer cuarto: 49-35

Comienza la segunda parte en Badalona! Al menos, los de Ponsarnau han reaccionado para poder competir después del 31-6 del primer cuarto.

12:53

Descanso: Joventut 49-Surne Bilbao Basket 35 (31-6 en el primer cuarto)

Histórico el 31-6 del primer cuarto sin canasta alguna en juego. Los de Ponsarnau han despertado en el segundo cuarto.

12:52

8 puntos para Normantas y Jaworski y 7 para Krampelj.

12:51

Desastroso primer cuarto de los de Ponsarnau con el 31-6 sin canastas en juego (solo ha anotado 6 tiros libres) y mejoría en el segundo cuarto.

