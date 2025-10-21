El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Brno-Bilbao Basket, en directo

En directo, Brno-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Europe Cup 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Martes, 21 de octubre 2025, 16:32

1C/ 3'

Tripleeee de Normantas. 13-22.

1C/ 3'

02.17 para el final del primer cuarto: 13-19

1C/ 3'

Falla de dos Normantas.

1C/ 3'

Falla de tres Williams.

1C/4'

Bonita canasta de Krampelj. 13-19.

1C/4'

Triple de Krivanek. 13-17.

1C/4'

Tripleeee de Frey. 10-17.

1C/5'

Canasta de Kalu. 10-14.

1C/5'

04.19 para el final del primer cuarto: 8-14.

Tiempo muerto.

1C/5'

Tripleeee de Krampelj. 8-14.

1C/6'

Canasta a tabla de Krampelj. 8-11.

1C/6'

05.28 para el final del primer cuarto: 8-9

1C/7'

Canasta de Lazarevic. 8-9.

1C/7'

Convierte el adicional. 8-7.

1C/7'

Dos más uno para Svoboda. 7-7.

1C/8'

Parcial de 0-7.

1C/8'

Convierte el adicional. 5-7.

1C/8'

Dos más uno para Pantzar! 5-6.

1C/8'

Tripleeeee de Fon. 5-4.

1C/8'

Falla el segundo.

1C/8'

Anota el primero. 5-1.

1C/8'

Dos tiros libres para Hilliard.

1C/8'

Canasta de Kejval. 5-0.

1C/8'

2 minutos de juego: 3-0

1C/9'

Falla de dos Williams.

1C/9'

Error en el triple de Hlilliard.

1C/10'

Triple de Groves. 3-0.

1C/10'

Falla de dos Kejval.

1C/10'

Falla de tres Font.

1C/10'

Primera posesión para el Bilbao Basket.

1C/10'

En juego el Pumpa Basket Brno-Surne Bilbao Basket

Comienza el partido en el Starez Arena Vodoba!

16:55

Presentación de los equipos.

16:54

Por los checos salen Svoboda, Kejval, Pulpan, Groves y Williams.

16:54

El quinteto inicial de Ponsarnau es el formado por Pantzar, Hilliard, Font, Petrasek y Hlinason.

16:52

Partido del grupo E de la FIBA Europe Cup.

16:48

El Brno ha ganado sus tres partidos de liga y otros tantos continentales, incluida la eliminatoria ante el Transcom Parnu de Estonia.

16:46

El Bilbao Basket afronta su semana de redención tras las derrotas ante el Peristeri y el Joventut.

16:45

Jawosrki es baja por su lesión de rodilla en el último cuarto en Badalona.

15:44

Además, el Surne Bilbao Basket ofreció una imagen muy floja en el partido del domingo en la cancha del Joventut. Por eso, Ponsarnau espera una reacción en el Starez Arena Vodova.

15:43

El Brno venció en la primera jornada en la pista del Kutaisi georgiano por 66-84. Y los de Ponsarnau fallaron en Miribilla ante el Peristeri griego (81-84). El equipo bilbaíno comenzó con tropiezo la defensa del título.

15:41

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:41

Buenas tardes! A las 17 horas comienza en la República Checa el partido de la segunda jornada de la FIBA Europe Cup entre el Pumpa Basket Brno y el Surne Bilbao Basket.

En directo, Brno-Bilbao Basket