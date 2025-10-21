En directo, Brno-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Europe Cup 2025/2026
Martes, 21 de octubre 2025, 16:32
1C/ 3'
Tripleeee de Normantas. 13-22.
1C/ 3'
02.17 para el final del primer cuarto: 13-19
1C/ 3'
Falla de dos Normantas.
1C/ 3'
Falla de tres Williams.
1C/4'
Bonita canasta de Krampelj. 13-19.
1C/4'
Triple de Krivanek. 13-17.
1C/4'
Tripleeee de Frey. 10-17.
1C/5'
Canasta de Kalu. 10-14.
1C/5'
04.19 para el final del primer cuarto: 8-14.
Tiempo muerto.
1C/5'
Tripleeee de Krampelj. 8-14.
1C/6'
Canasta a tabla de Krampelj. 8-11.
1C/6'
05.28 para el final del primer cuarto: 8-9
1C/7'
Canasta de Lazarevic. 8-9.
1C/7'
Convierte el adicional. 8-7.
1C/7'
Dos más uno para Svoboda. 7-7.
1C/8'
Parcial de 0-7.
1C/8'
Convierte el adicional. 5-7.
1C/8'
Dos más uno para Pantzar! 5-6.
1C/8'
Tripleeeee de Fon. 5-4.
1C/8'
Falla el segundo.
1C/8'
Anota el primero. 5-1.
1C/8'
Dos tiros libres para Hilliard.
1C/8'
Canasta de Kejval. 5-0.
1C/8'
2 minutos de juego: 3-0
1C/9'
Falla de dos Williams.
1C/9'
Error en el triple de Hlilliard.
1C/10'
Triple de Groves. 3-0.
1C/10'
Falla de dos Kejval.
1C/10'
Falla de tres Font.
1C/10'
Primera posesión para el Bilbao Basket.
1C/10'
En juego el Pumpa Basket Brno-Surne Bilbao Basket
Comienza el partido en el Starez Arena Vodoba!
16:55
Presentación de los equipos.
16:54
Por los checos salen Svoboda, Kejval, Pulpan, Groves y Williams.
16:54
El quinteto inicial de Ponsarnau es el formado por Pantzar, Hilliard, Font, Petrasek y Hlinason.
16:52
Partido del grupo E de la FIBA Europe Cup.
16:48
El Brno ha ganado sus tres partidos de liga y otros tantos continentales, incluida la eliminatoria ante el Transcom Parnu de Estonia.
16:46
El Bilbao Basket afronta su semana de redención tras las derrotas ante el Peristeri y el Joventut.
16:45
Jawosrki es baja por su lesión de rodilla en el último cuarto en Badalona.
15:44
Además, el Surne Bilbao Basket ofreció una imagen muy floja en el partido del domingo en la cancha del Joventut. Por eso, Ponsarnau espera una reacción en el Starez Arena Vodova.
15:43
El Brno venció en la primera jornada en la pista del Kutaisi georgiano por 66-84. Y los de Ponsarnau fallaron en Miribilla ante el Peristeri griego (81-84). El equipo bilbaíno comenzó con tropiezo la defensa del título.
15:41
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:41
Buenas tardes! A las 17 horas comienza en la República Checa el partido de la segunda jornada de la FIBA Europe Cup entre el Pumpa Basket Brno y el Surne Bilbao Basket.
-
