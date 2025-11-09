Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga Endesa 2025/2026
Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:13
1C/7'
Anota el propio Robinson tras fallar su segundo tiro libre. 6-5.
1C/7'
Anota uno Robinson. 6-3.
1C/8'
Personal de Krampelj y tiros libres para Robinson.
1C/8'
Recupera Hlinason, asiste a Krampelj y machacaaaaa. 6-2.
1C/8'
Sigue atacando el conjunto maño.
1C/8'
Tapóoooon de Hlinason sobre Bell-Haynes.
1C/8'
Pierde el balón Hlinason.
1C/8'
Falla de tres Yusta.
1C/8'
2 minutos de partido. 4-2.
1C/9'
Dos puntos para Hlinason. 4-2.
1C/9'
Falla Dubljevic debajo del aro.
1C/9'
Se le sale el triple a Frey.
1C/9'
Anota Yusta. 2-2.
1C/10'
Falla la entrada a canasta Bell-Haynes.
No entra el triple de Normantas.
1C/10'
Anota Frey los primeros puntos del partido. 2-0.
1C/10'
Primera posesión para el Bilbao Basket.
1C/10'
¡Arranca el partido en Miribilla!
17:55
El Zaragoza sale con Robinson, Bell-Haynes, Yusta, González y Dubljevic.
17:54
El cinco inicla de Ponsarnau está formado por Normantas, Frey, Krampelj, Hilliard y Hlinason.
09:11
La última visita del equipo maño a Miribilla fue el 18 de mayo de este año en un emocionante encuentro que necesitó dos prórrogas para decidirse. Se impuso al final el Zaragoza por 104-111.
09:10
En el Zaragoza militan dos de los cinco mejores anotadores hasta ahora de esta Liga: Santi Yusta y Bell-Haynes.
09:09
El Zaragoza cedió en su pista en la última jornada ante el Real Madrid (83-95). Antes había ganado en Burgos (89-102) y su otro triunfo fue en la jornada inaugural como local ante el Baskonia (107-88). Luego, se lo puso difícil al Joventut tras perder por solo tres puntos en una cancha donde los hombres de negro naufragaron desde el inicio.
09:06
El Bilbao Basket encajó en la última jornada una dolorosa derrota en Manresa por dos puntos (79-77). Aunque luego en la FIBA Europe Cup completó un gran partido en la pista del Peristeri griego. Y a ese espíritu apela Ponsarnau.
09:05
Los dos equipos que se miden esta tarde están en la clasificación con el mismo balance de dos victorias y tres derrotas.
09:02
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
09:02
Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao Basket y el Casademont Zaragoza.

