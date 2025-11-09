Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto

09:09

El Zaragoza cedió en su pista en la última jornada ante el Real Madrid (83-95). Antes había ganado en Burgos (89-102) y su otro triunfo fue en la jornada inaugural como local ante el Baskonia (107-88). Luego, se lo puso difícil al Joventut tras perder por solo tres puntos en una cancha donde los hombres de negro naufragaron desde el inicio.