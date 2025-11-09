El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:13

1C/7'

Anota el propio Robinson tras fallar su segundo tiro libre. 6-5.

1C/7'

Anota uno Robinson. 6-3.

1C/8'

Personal de Krampelj y tiros libres para Robinson.

1C/8'

Recupera Hlinason, asiste a Krampelj y machacaaaaa. 6-2.

1C/8'

Sigue atacando el conjunto maño.

1C/8'

Tapóoooon de Hlinason sobre Bell-Haynes.

1C/8'

Pierde el balón Hlinason.

1C/8'

Falla de tres Yusta.

1C/8'

2 minutos de partido. 4-2.

1C/9'

Dos puntos para Hlinason. 4-2.

1C/9'

Falla Dubljevic debajo del aro.

1C/9'

Se le sale el triple a Frey.

1C/9'

Anota Yusta. 2-2.

1C/10'

Falla la entrada a canasta Bell-Haynes.

No entra el triple de Normantas.

1C/10'

Anota Frey los primeros puntos del partido. 2-0.

1C/10'

Primera posesión para el Bilbao Basket.

1C/10'

¡Arranca el partido en Miribilla!

17:55

El Zaragoza sale con Robinson, Bell-Haynes, Yusta, González y Dubljevic.

17:54

El cinco inicla de Ponsarnau está formado por Normantas, Frey, Krampelj, Hilliard y Hlinason.

09:11

La última visita del equipo maño a Miribilla fue el 18 de mayo de este año en un emocionante encuentro que necesitó dos prórrogas para decidirse. Se impuso al final el Zaragoza por 104-111.

09:10

En el Zaragoza militan dos de los cinco mejores anotadores hasta ahora de esta Liga: Santi Yusta y Bell-Haynes.

09:09

El Zaragoza cedió en su pista en la última jornada ante el Real Madrid (83-95). Antes había ganado en Burgos (89-102) y su otro triunfo fue en la jornada inaugural como local ante el Baskonia (107-88). Luego, se lo puso difícil al Joventut tras perder por solo tres puntos en una cancha donde los hombres de negro naufragaron desde el inicio.

09:06

El Bilbao Basket encajó en la última jornada una dolorosa derrota en Manresa por dos puntos (79-77). Aunque luego en la FIBA Europe Cup completó un gran partido en la pista del Peristeri griego. Y a ese espíritu apela Ponsarnau.

09:05

Los dos equipos que se miden esta tarde están en la clasificación con el mismo balance de dos victorias y tres derrotas.

09:02

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

09:02

Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao Basket y el Casademont Zaragoza.

