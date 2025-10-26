En directo, Bilbao Basket-Andorra

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El Bilbao Basket-Andorra, minuto a minuto

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:47

3C/ 4'

Se pone a dos el Andorra

Mate de Udeze. 53-51.

3C/ 4'

Falla de tres Petrasek.

3C/ 4'

Parcial de 7-17 en este tercer cuarto.

3C/ 4'

Falla de tres Kuric.

3C/ 4'

Flojo tercer cuarto de los hombres de negro.

3C/ 4'

Fallos en ambas canastas.

3C/ 5'

Falla de tres Jaworski.

3C/ 5'

Falta normal de Rafa Luz.

3C/ 5'

Sigue la revisión de los árbitros.

3C/ 5'

04.22 para el final del tercer cuarto: 53-49

3C/ 5'

Challenge de Ponsarnau.

3C/ 5'

Pérdida de Rafa Luz y personal sobre Bagayoko.

3C/ 5'

Tapón sobre Justin Jaworski.

3C/ 5'

Del 46-32 al 53-49.

3C/ 6'

Anota los dos. 53-49.

3C/ 6'

Personal de Jaworski. Dos tiros libres para Rafa Luz.

3C/ 6'

Revisión de jugada de los colegiados.

3C/ 6'

05.14 para el final del tercer cuarto: 53-47

3C/ 6'

Triple de Okoye. 53-47.

3C/ 6'

Dos puntos para Jaworski. 11 puntos. 53-44.

3C/ 6'

Triple de Kuric. 51-44.

3C/ 7'

Parcial de 5-0 para los hombres de negro.

3C/ 7'

Tiros libres para Frey. Anota solo el segundo. 51-41.

3C/ 7'

Importantes lo cuatro puntos seguidos de Jaworski tras el 0-9 de parcial de salida del tercer cuarto del Andorra.

3C/ 8'

50-41

Anota Jaworski el adicional.

3C/ 8'

Técnica al banquillo visitante.

3C/ 8'

Recupera Justin Jaworski!

3C/ 8'

Por fin! Tripleeeee de Jaworski. 49-41.

3C/ 8'

Parcial de 0-9. 46-41.

Falla Udeze el adicional.

3C/ 8'

Mala salida del tercer cuarto!

3C/ 8'

Otro quíntuple cambio de Ponsarnau.

3C/ 8'

Dos más uno para Udeze. 46-41.

3C/ 8'

Pérdida de Hilliard.

3C/ 9'

Parcial de 0-7. La maldición del tercer cuarto

3C/ 9'

46-39 con la canasta de Okoye.

3C/ 9'

Se ha quedado el balón encajado entre el aro y el tablero.

3C/ 9'

Falla de dos Pantzar. Sigue la posesión local.

3C/ 10'

Triple de Kuric. Parcial de 0-5. 46-37.

3C/ 10'

Falla de tres Margiris Normantas.

3C/ 10'

Canasta de Kyle Kuric. 46-34.

3C/ 10'

En juego el tercer cuarto: 46-32

Comienza, ahora sí, la segunda parte!

3C/ 10'

Parece que hay algún problema en la mesa y no arranca la segunda mitad.

17:46

Descanso en Miribilla: Surne Bilbao Basket 46-Andorra 32

17:46

12 de 15 en tiros de dos, 5 de 17 en triples y 7 de 8 en tiros libres.

17:45

Los hombres de negro han salido con un parcial de 14-1.

17:45

Seria primera parte de los de Ponsarnau, que se han ido al descanso con la máxima ventaja de 14 puntos.

17:45

9 puntos para Krampelj y 8 para Frey y Hlinason.

17:44

Parciales de 22-11 y 24-21.

17:44

Descanso en Miribilla: Surne Bilbao Basket 46-Andorra 32

tiempo. 2C/ 1'

Fallan Kuric y Okoye. Descanso: 46-32.

