En directo, Bilbao Basket-Andorra
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Liga Endesa 2025/2026
Domingo, 26 de octubre 2025, 16:47
3C/ 4'
Se pone a dos el Andorra
Mate de Udeze. 53-51.
3C/ 4'
Falla de tres Petrasek.
3C/ 4'
Parcial de 7-17 en este tercer cuarto.
3C/ 4'
Falla de tres Kuric.
3C/ 4'
Flojo tercer cuarto de los hombres de negro.
3C/ 4'
Fallos en ambas canastas.
3C/ 5'
Falla de tres Jaworski.
3C/ 5'
Falta normal de Rafa Luz.
3C/ 5'
Sigue la revisión de los árbitros.
3C/ 5'
04.22 para el final del tercer cuarto: 53-49
3C/ 5'
Challenge de Ponsarnau.
3C/ 5'
Pérdida de Rafa Luz y personal sobre Bagayoko.
3C/ 5'
Tapón sobre Justin Jaworski.
3C/ 5'
Del 46-32 al 53-49.
3C/ 6'
Anota los dos. 53-49.
3C/ 6'
Personal de Jaworski. Dos tiros libres para Rafa Luz.
3C/ 6'
Revisión de jugada de los colegiados.
3C/ 6'
05.14 para el final del tercer cuarto: 53-47
3C/ 6'
Triple de Okoye. 53-47.
3C/ 6'
Dos puntos para Jaworski. 11 puntos. 53-44.
3C/ 6'
Triple de Kuric. 51-44.
3C/ 7'
Parcial de 5-0 para los hombres de negro.
3C/ 7'
Tiros libres para Frey. Anota solo el segundo. 51-41.
3C/ 7'
Importantes lo cuatro puntos seguidos de Jaworski tras el 0-9 de parcial de salida del tercer cuarto del Andorra.
3C/ 8'
50-41
Anota Jaworski el adicional.
3C/ 8'
Técnica al banquillo visitante.
3C/ 8'
Recupera Justin Jaworski!
3C/ 8'
Por fin! Tripleeeee de Jaworski. 49-41.
3C/ 8'
Parcial de 0-9. 46-41.
Falla Udeze el adicional.
3C/ 8'
Mala salida del tercer cuarto!
3C/ 8'
Otro quíntuple cambio de Ponsarnau.
3C/ 8'
Dos más uno para Udeze. 46-41.
3C/ 8'
Pérdida de Hilliard.
3C/ 9'
Parcial de 0-7. La maldición del tercer cuarto
3C/ 9'
46-39 con la canasta de Okoye.
3C/ 9'
Se ha quedado el balón encajado entre el aro y el tablero.
3C/ 9'
Falla de dos Pantzar. Sigue la posesión local.
3C/ 10'
Triple de Kuric. Parcial de 0-5. 46-37.
3C/ 10'
Falla de tres Margiris Normantas.
3C/ 10'
Canasta de Kyle Kuric. 46-34.
3C/ 10'
En juego el tercer cuarto: 46-32
Comienza, ahora sí, la segunda parte!
3C/ 10'
Parece que hay algún problema en la mesa y no arranca la segunda mitad.
17:46
Descanso en Miribilla: Surne Bilbao Basket 46-Andorra 32
17:46
12 de 15 en tiros de dos, 5 de 17 en triples y 7 de 8 en tiros libres.
17:45
Los hombres de negro han salido con un parcial de 14-1.
17:45
Seria primera parte de los de Ponsarnau, que se han ido al descanso con la máxima ventaja de 14 puntos.
17:45
9 puntos para Krampelj y 8 para Frey y Hlinason.
17:44
Parciales de 22-11 y 24-21.
17:44
Descanso en Miribilla: Surne Bilbao Basket 46-Andorra 32
tiempo. 2C/ 1'
Fallan Kuric y Okoye. Descanso: 46-32.
