En directo, Baskonia-Surne Bilbao
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga Endesa 2025/2026
Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:52
11:59
Media hora y comienza este apasionante encuentro de la octava jornada de la Liga Endesa en Vitoria.
11:48
El Bilbao Basket viene de lograr dos récords históricos en la última jornada de la primera fase de la FIBA Europe Cup. Venció en Miribilla por 117-54 al Kutaisi, estableciendo nuevo récord de anotación y de máxima diferencia.
11:46
El Baskonia jugó el viernes por la noche y se impuso en partido de la Euroliga al Bayern por 95-73.
11:45
Además, los de Ponsarnau llevan 11 meses sin vencer como visitantes en la Liga.
11:45
Las derrotas de los hombres de negro son ya 17 consecutivas en la capital alavesa.
10:02
El Bilbao Basket solo ha ganado en una de sus 20 visitas ligueras a Vitoria. Fue en 2007.
10:02
Ambos equipos están en la clasificación con tres victorias y cuatro derrotas.
10:01
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
10:01
Buenos días! A las 12.30 horas comienza en el Buesa Arena el atractivo derbi de la Liga Endesa entre el Baskonia y el Surne Bilbao.
-
