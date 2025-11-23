El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Baskonia-Surne Bilbao

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:52

11:59

Media hora y comienza este apasionante encuentro de la octava jornada de la Liga Endesa en Vitoria.

11:48

El Bilbao Basket viene de lograr dos récords históricos en la última jornada de la primera fase de la FIBA Europe Cup. Venció en Miribilla por 117-54 al Kutaisi, estableciendo nuevo récord de anotación y de máxima diferencia.

11:46

El Baskonia jugó el viernes por la noche y se impuso en partido de la Euroliga al Bayern por 95-73.

11:45

Además, los de Ponsarnau llevan 11 meses sin vencer como visitantes en la Liga.

11:45

Las derrotas de los hombres de negro son ya 17 consecutivas en la capital alavesa.

10:02

El Bilbao Basket solo ha ganado en una de sus 20 visitas ligueras a Vitoria. Fue en 2007.

10:02

Ambos equipos están en la clasificación con tres victorias y cuatro derrotas.

10:01

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

10:01

Buenos días! A las 12.30 horas comienza en el Buesa Arena el atractivo derbi de la Liga Endesa entre el Baskonia y el Surne Bilbao.

