Todos los detalles para adquirir entradas para la final de la Europe Cup entre el Bilbao Basket y el PAOK

Quedan menos de quince días para que Miribilla vuelva a temblar. En este caso, con la ida de la final de la FIBA Europe Cup. El encuentro ante el PAOK se disputará el día 16 a las 20 horas y ya hay precios para las entradas. En el caso de las personas abonadas, van desde los 9 euros de la localidad infantil a los 30 de adulto. Para el público en general de los 14 a los 48 euros.

El aficionado que tiene domiciliado su abono y desea mantener su localidad no tiene que hacer nada. «Podrás descargar tu entrada desde tu perfil de Bacantix a partir del viernes 11 de abril en la pestaña Mis abonos, o recogerla en la Tienda de Bilbao Basket (Gran vía, 80). El recibo se girará el martes 8 de abril», explica el club. En cambio, si no se desea asistir el duelo, el club pide mandar «un mail a info@bilbaobasket.biz (Asunto: Semifinal) antes del 7 de abril con tus datos indicando que no deseas acudir al partido»

Otra de las opciones: «Si no tienes domiciliado tu abono pero deseas acudir, podrás realizar el pago dentro de tu cuenta de Bacantix en la pestaña Mis abonos. También podemos ayudarte en la Tienda Bilbao Basket (Gran vía, 80). Las localidades se desbloquean el 8 de abril».

Entradas para el público en general

Las entradas para público general se pondrán a la venta el próximo martes 8 de abril a las 12 horas.