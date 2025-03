Miribilla vestirá hoy su traje de gala para acoger un partido importante y sobre todo especial (17 horas). Será un evento que trascienda de lo ... deportivo para alojarse en el corazón de miles que personas que asistirán a una jornada emocionante en la que se fundirán el pasado, el presente y el futuro con el objetivo de conmemorar los 25 años de vida del club. Llega la Laguna Tenerife de Txus Vidorreta, un invitado que regresa con puntualidad británica a la que siempre será su casa, momento que aprovechará la franquicia de Miribilla para celebrar su cuarto de siglo de existencia junto a su gente –se espera una magnífica entrada–, exjugadores históricos como Marko Banic, Janis Blums, Raül López, Pedja Savovic y Álex Mumbrú, entre otros, este último una leyenda que también fue técnico de los hombres de negro, además de expreparadores como Fotis Katsikaris, personalidades vinculadas a la entidad y autoridades. Una jornada para el recuerdo que quedará inmortalizada en una tarde memorable.

En cuanto a la memoria y el banco de recuerdos, que guarda auténticas joyas, nada mejor que pulsar el botón de la nostalgia de los 11 entrenadores que ha tenido el Bilbao Basket desde su fundación en marzo de 2000. Nueve de ellos han respondido a la llamada de EL CORREO –el vídereportaje está disponible en la edición digital del periódico– para felicitar el cumpleaños al club y hablar de sus vivencias en el banquillo, donde sufrieron, celebraron, ganaron y perdieron, encantados de haber formado parte de una familia pequeña pero fiel, presente en los buenos y en los malos momentos, siempre al lado de un equipo que tocó el cielo, bajó al infierno, murió y resucitó, pero que nunca lo hizo solo. Las paredes de La Casilla, del BEC y de Miribilla hablan, también callan, y entre ellas llevaron el vestuario hombres orgullosos de haber defendido los colores rojo y negro. «Y que cumpla muchos más», proclaman al unísono.

Txutxo Sanz 2000-2001 «Vamos creciendo y quemando etapas»

Fue el primer entrenador del Bilbao Basket, aunque no pudo acabar la temporada y cedió el testigo a su ayudante Pedro Zorrozua. «25 años ya, ¿eh?», se congratula el técnico que vio nacer al club y estrenarse en la LEB-2 bajo su mando. «Vamos creciendo desde aquellos comienzos difíciles, muy humildes, pero quemando etapas. Subimos a la LEB Oro, luego a la ACB, donde tuvimos momentos buenos, malos, regulares y excepcionales, como las fases finales de Turín, Vitoria y Charleroi. Luego jugamos aquí aquel partido de la Euroliga contra el CSKA... Les obligamos a dormir en Bilbao –los hombres de negro se impusieron en el tercer duelo de la serie– porque tenían el avión preparado para largarse a Moscú». No se olvida Txutxo Sanz del drama del descenso, pero «solo duró una temporada». «Lo mejor de todo es la comunión con la gente de Miribilla. Es de lo que más orgullosos nos podemos sentir. ¿El futuro? Vaya usted a saber. Lo que está claro es que este equipo va a seguir peleando como hasta ahora para ver si podemos cumplir otros 25 años. Algunos lo tenemos más difícil, pero habrá que intentarlo».

Pedro Zorrozua 2000-2001 «La aventura marcha a todo trapo»

Pedro Zorrozua está agradecido por formar parte de un hermoso viaje que empezó hace un cuarto de siglo. «Los principios no fueron nada fáciles porque de los 15 componentes del equipo cada uno venía de un sitio diferente y había que conjuntarnos», rememora el entrenador que se hizo cargo del Bilbao Basket después de la salida de Txutxo Sanz. «Ahora la aventura marcha a todo trapo», afirma y lo argumenta. «El presente es muy bueno porque hay una buena dirección técnica, un entrenador muy experimentado que sabe lo que hace y una junta directiva que lleva las cosas como es necesario, con alegría y profundo conocimiento». Está muy orgulloso por haber puesto una piedra en la construcción de un camino que, según él, va en buena dirección. «Creo que el futuro es bueno, aunque es arriesgado afirmar nada. Las cargas del pasado que aguanta la directiva acabarán y entonces habrá un futuro mejor», vaticina.

Txus Vidorreta 2001-2010 «Mis mejores recuerdos están relacionados con personas»

No se puede entender el Bilbao Basket sin la figura de Txus Vidorreta, el técnico con más partidos en la historia del club –un total de 214– y artífice de dos ascensos a la LEB Oro y la ACB. El ahora preparador del Tenerife asegura que jamás se le olvidará el día de su presentación, «el 1 de junio de 2001», aunque recalca que sus mejores recuerdos «están relacionados con personas». Pone algunos ejemplos. «Tuve la suerte de haber podido reclutar a Rafa Pueyo y a Javi Salgado, dos hombres clave en la historia del club. Ahí siguen, al pie del cañón. También a Rafa Muñoz 'Txipi' y a Álvaro Gómez Rubiera, quienes están desde la fundación». El de Indautxu rememora los éxitos de «Palma y León», donde se subió a la categoría de plata y a la élite, respectivamente, y también las permanencias. «Hubo grandes éxitos como ser líderes de la ACB en Navidades, jugar la final de la Supercopa, el primer encuentros en Europa... Con todo ello y los 25 años de historia espero estar para celebrar el 50 aniversario», desea desde la isla.

Rafa Pueyo 2009-2010 y 2013-2014 «Nuestra afición es lo más importante»

Rafa Pueyo lo ha sido todo en el Bilbao Basket. Segundo técnico, primer entrenador y ahora director deportivo. «De los 25 años de historia he tenido la suerte de formar parte de 20 de ellos», se congratula. «Txus (Vidorreta) me dio la confianza de ser su ayudante y la directiva la mantiene ahora para que esté en un puesto de tanta responsabilidad». El bilbaíno recuerda que «hemos vivido muchos momentos bonitos, algunos duros. Jugamos una final europea en Charleroi, otra de la liga ACB, participamos en Copas y en la Euroliga y hasta disputamos un partido contra un equipo NBA en el BEC», en referencia a los Philadelphia 76ers. Pero por encima de todo ello, asegura Pueyo, «me quedo con los tres ascensos de Palma, León y Bilbao porque han hecho lo posible todo lo demás». En este punto se detuvo en la grada y la masa social. «Nuestra afición es lo más importante. Y quiero tener un recuerdo para los que ya no pueden estar con nosotros y uno especial para José Manuel Cortizas –'Corti', periodista de EL CORREO fallecido en 2021– al que siempre ha considerado un hombre de negro más».

Fotis Katsikaris 2010-2013 «Es un orgullo haber formado parte de la historia del club»

Estará hoy en Miribilla porque es uno de los técnicos más importantes de los hombres de negro. Su paso por el banquillo de Miribilla vino acompañado de la construcción de una plantilla de campanillas y éxitos que rozaron títulos. «Hay muchos momentos destacables, la final de la ACB, la maravillosa serie que hicimos, la del Real Madrid, y por supuesto la histórica temporada en la Euroleague llegando a un paso de la Final Four». El griego guarda cantidades industriales de cariño al club que nunca olvida. «Es un aniversario muy especial. El Bilbao Basket cumple 25 años. Zorionak. Se ha convertido en un equipo referente tanto en la ACB como en el baloncesto europeo y ha conseguido construir una afición única». No se corta a la hora de decir que para él es un «orgullo haber formado parte de la historia» de la entidad vizcaína. Estoy muy agradecido por la conexión y la relación con la ciudad y los aficionados». Y añade: «Deseo que el club y el equipo sigan creciendo y que den alegrías a esa maravillosa afición. Os deseo lo mejor. Que cumpláis muchos más».

Sito Alonso 2014-2016 «Lo que diferencia a Bilbao es la calidad de sus aficionados»

«25 años son mucha historia y momentos». Sito Alonso, quien estuvo dos temporadas en el banquillo de Miribilla, respondió encantado a la invitación de este periódico de sumarse al homenaje de la institución vizcaína por su cuarto de siglo de vida. «Hay personas muy importantes dentro del club que lo han hecho posible –en alusión al cumpleaños– como entrenadores, jugadores, directivos... Pero sobre todo hay algo que lo diferencia de muchos sitios: la calidad que tienen sus aficionados y cómo impulsan al equipo en los buenos y los malos momentos». El preparador del Murcia sabe de lo que habla porque sintió la energía de la grada cuando dirigía a los de negro. «Solo tengo buenos recuerdos de mi estancia allí. Aprendí muchísimas cosas, cómo ser parte de un club, que ahora tiene tanta historia y que en los momentos difíciles se une de una manera especial. Todo pinta fantástico».

Carles Duran 2016-2018 «Tuve la suerte de estar con vosotros un año y medio»

Carles Duran se estrenó en la ACB en el banquillo de Miribilla, donde llegó en 2016 para ocupar el sitio de Sito Alonso. El equipo terminó décimo, pero en la segunda campaña las cosas no fueron bien y el catalán fue destituido. En su lugar llegó Veljko Mrsic y, después, Jaka Lakovic. El barcelonés entrena al Darussafaka y desde Turquía se suma al aniversario de los hombres de negro. «Zorionak Bilbao Basket por estos 25 años. Tuve la suerte de estar con vosotros un año y medio y espero que los 25 que vienen sean aún mucho mejores».

Álex Mumbrú 2018-2022 «El Bilbao Basket esel club de mis amores»

En una de las paredes del pabellón cuelga una camiseta con su nombre y el número 15. Álex Mumbrú es una de las leyendas del Bilbao Basket, equipo en el que pasó nueve temporadas como jugador y cuatro de entrenador. Lo dejó en 2022 para irse al Valencia y ahora es el seleccionador de Alemania. Responde desde Estados Unidos antes de regresar y acercarse hoy al Bilbao Arena en calidad de uno de los 'embajadores' del club. «Tengo dos buenos momentos grabados a fuego –los malos los dejamos porque toca la celebración–: el partido de Euroliga contra el CSKA en casa, el tercero, después de perder los dos primeros, y la Final Four de la LEB para ascender a la ACB. Cómo se volcó la ciudad, todo el mundo. He pasado mucha vida deportiva en el Bilbao Basket. Es el club de mis amores. Que cumpla no 25, sino muchísimos años más. Zorionak. Nos vemos en Miribilla».

Jaume Ponsarnau 2022-actualidad «Tengo el privilegio de formar parte de esta historia»

Jaume Ponsarnau cumple su tercera temporada en el Surne y acaba de meter al equipo en su segunda semifinal europea consecutiva. Solo tiene palabras de agradecimiento y admiración por una institución en la que lleva 134 partidos dirigidos, el tercer técnico con más choques de la entidad en la élite tras Vidorreta (214) y Katsikaris (186). «Habéis superado momentos difíciles y vivido momentos fantásticos. Tengo recuerdos de inicios de este club, cuando empezaba a ser profesional y a enfrentarme al Bilbao Basket. En La Casilla ya se olía la historia, la tradición... Ese proceso me ha dado el privilegio de estar con todos vosotros y acabar formando una pequeña parte de esta historia. Zorionak, y por muchos años más».