La confianza del Surne se dispara tras el amistoso contra el Lleida

El II Trofeo Memorial Óscar Solé se presentaba para el Surne Bilbao Basket con el interés de cómo se va forjando el equipo y el estado de los jugadores que han sufrido problemas físicos recientemente o los que se han incorporado más tarde por participar con sus selecciones en el Eurobasket. Los hombres de negro se enfrentaron este domingo contra el mismo rival, el Lleida, de la primera edición de este torneo, que tiene lugar en Tárrega, localidad natal de Jaume Ponsarnau. El año pasado vencieron por 89-79 y este domingo lo hicieron por 95-82.

Y el técnico ilerdense salió satisfecho con el ensayo en su tierra porque su equipo salió a por todas desde el principio. La intensidad del cuadro vizcaíno y su dominio en el rebote desdibujaron a un Lleida sorprendido desde el primer segundo por la determinación del adversario, muy acertado desde la línea de tres puntos antes del descanso. El Surne ha ganado potencial desde lejos porque cuenta con más efectivos capaces de sumar desde la larga distancia. Un ejemplo de ello es el escolta estadounidense Justin Jaworski, convertido en máximo anotador en varios duelos amistosos. El exterior de Pensilvania rubricó 24 puntos.

Una de las virtudes del Bilbao Basket pasa por su capacidad para mantener la concentración a lo largo del choque. No cejó en los dos primeros cuartos y alcanzó el descanso con una renta de 53-31 a su favor, una diferencia que reflejaba su clara superioridad en el parqué. Las ventajas superaron incluso los 25 puntos. Jugó el internacional lituano Margiris Normantas por primera vez con el Surne y también tuvo minutos el esloveno Martin Krampelj, uno de los últimos incorporados a la plantilla de Miribilla.

Respuesta a la reacción local

Como era previsible, el Lleida tiró de orgullo y reaccionó ante muchos de sus aficionados reunidos en Tárrega. Anotó once triples en la segunda mitad y tiró de orgullo para que la herida no creciera. Los de Gerard Encuentra se pusieron a nueve puntos del Surne, que volvió a escaparse en el marcador con un nuevo arreón. También el cansancio pesó en los hombres de negro por el alto ritmo que impusieron en un encuentro controlado sin ningún problema.

Como consecuencia de sus molestias físicas, no participaron ni Stefan Lazarevic ni Bassala Bagayoko, aunque Tryggvi Hlinason y Darrun Hilliard pudieron jugar después de estar entre algodones. Ponsarnau repartió el tiempo entre sus doce convocados, incluidos los canteranos Kepa de Castro y Aleksandar Zecevic.