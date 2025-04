La celebración del Bilbao Basket, en directo

16:40

Pruebas de sonido

Han empezado a probar los altavoces. «Pero no lo quites, que ya te bailo yo», vacilan desde abajo. La segunda canción que han puesto para comprobar que esté todo listo es ‘We are the champions’, que ya sonó el pasado miércoles tras conseguir el título. Tomasz Gielo fue el encargado de entonarla, megáfono en mano, en el autobús que los llevó hasta el avión charter de vuelta.