Los jugadores posan con la pancarta. Carlos Roig

El cariñoso mensaje de ánimo del Bilbao Basket y Baskonia a Mumbrú por su pancreatitis

El seleccionador permanece ingresado en un hospital de Barcelona

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:20

«Eutsi gogor. Estamos contigo». El Bilbao Basket y el Baskonia han lanzado un cariñoso mensaje de ánimo a Álex Mumbrú antes de disputarse la Euskal Kopa. El actual seleccionador de Alemania, exjugador y exentrenador de los hombres de negro, se recupera de una pancreatitis por la que estará dos semanas hospitalizado en Barcelona para atajar definitivamente la enfermedad, que le obligó a ceder el testigo a su segundo en el Eurobasket que acabaron conquistado.

Ingresó el pasado lunes 15 de septiembre. El seleccionador alemán ya había acudido al hospital en Finlandia el pasado 25 de agosto, justo antes del comienzo del torneo europeo. Aguantó al principio, en la primera fase, perol al final tuvo que ceder el puesto a su hombre de confianza, Alan Ibrahimagic. Estaba sin fuerzas y se le veía notablemente desmejorado, con 7 kilos menos encima. La enfermedad hizo que se perdiese incluso el triunfo germano.

Mumbrú ha querido agradeces la muestra de cariño. «Eskerrik asko», señalaba en sus redes sociales junto a una imagen de ambos equipos sujetando la pancarta que mostraba el mensaje de ánimo.

