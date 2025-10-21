El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne visitó al Brno en la segunda jornada de la Europe Cup. FIBA

Brno 51-105 Surne Bilbao Basket

El Surne se da un baño de autoestima

Europe Cup ·

El Bilbao Basket se regala una victoria histórica ante el Brno en la Europe Cup (51-105) tras el desastre de Badalona y se arma de moral con vistas al Andorra

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 21 de octubre 2025, 19:35

El Surne ha encontrado este martes en la República Checa el principio activo de un remedio que debe llevarle hacia la sanación definitiva y restaurar ... parte de la confianza perdida en la cancha del Joventut, donde no fue un equipo sino un muñeco de trapo. Vaya por delante que el rival en la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, el Pumpa Brno, estaba a cientos años de luz de los vizcaínos, más allá de la puerta de Tannhäuser, pero la actitud con la que afrontaron el duelo los hombres de Jaume Ponsarnau, el compromiso con el juego y la victoria, la seriedad en la ejecución de los sistemas pese a la sideral ventaja era de digna de elogio. Lo fácil hubiera sido dejarse llevar, tirarse 'chufas' desde la explanada del Guggenheim y pelear por el balón con el único objetivo de hacer números personales, pero la apuesta fue coral. Y así se logró un triunfo histórico (51-105), el más amplío en la vida del club.

