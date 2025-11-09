El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Surne recibió al Zaragoza después de la gran victoria europea ante el Peristeri en Grecia. Mireya López

Surne Bilbao Basket 106-75 Casademont Zaragoza

Una victoria tan grande como Miribilla

Jornada 6 ·

El Surne arrolla al Zaragoza en una exhibición de baloncesto total y coral que confirma la evolución del equipo (106-75)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Habría que hacer memoria y bucear en el hipocampo para encontrar un partido tan brillante, solvente, serio y la vez divertido, casi perfecto en ataque ... y en defensa y cargado de inspiración en la ACB que fabricó este domingo el Surne ante el Zaragoza. Una cosa es ganar y otra lo que hicieron los hombres de negro, inmensos en su propuesta de baloncesto coral con individualidades brillantes –ahí están los 20 puntos de un magnífico Hilliard, los 22 de su compatriota Jaworski y las 14 asistencias de Pantzar– y aplicados de principio a fin en su labor de aniquilación. Los 106 puntos son la quinta máxima anotación del Bilbao Basket en su historia liguera, que además dejó a los aragoneses en 75. Y encima batió su récord de asistencias con 29 –estaba en 27–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  3. 3

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  4. 4 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  7. 7

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  8. 8

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  9. 9

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  10. 10 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una victoria tan grande como Miribilla

Una victoria tan grande como Miribilla