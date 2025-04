El campeón elige perder con las botas puestas

El Surne Bilbao Basket vuelve de un -20 para llevar al Murcia a la prórroga gracias a Ali y Frey, quien tuvo el triple del empate sobre la bocina que no entró

Robert Basic Bilbao Domingo, 27 de abril 2025, 20:12 | Actualizado 20:33h.

Al campeón hay que matarle tres veces y aún así comprobar si respira. Coger la espada y atravesarle el corazón una y otra vez para ... tomarle de nuevo el pulso y chequear sus constantes vitales. Por si acaso. Si no lo haces corres el riesgo de que se levante y devuelva el golpe, por muy herido que esté, como le pasó este domingo a un bravísimo Bilbao Basket. Estaba en la lona, 20 abajo en el tercer cuarto (40-60), con el cuerpo castigado por la batalla de la FIBA Europe Cup coronada con un título en Salónica y las emociones a flor de piel debido a los días tan bonitos vividos en la ciudad, pero los hombres de negro sacaron a relucir su carácter irreductible para llevar el partido a la prórroga con una reacción en forma de un espectacular 36-16 que puso a Miribilla de pie. Ali y Frey tiraron del carro en el último cuarto, los dos 'on fire', con el noruego anotando el triple canjeado por el tiempo extra. Tuvo otro sobre la bocina –muy forzado– para forzar el segundo, pero el balón no quiso entrar. Los campeones perdieron, pero lo hicieron en el campo de batalla con honor y las botas puestas.

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 26:41 17 19 1/1 3/9 6/6 2 2 2 2 1/ Abdur-Rahkman 34:49 20 21 0/2 4/9 8/9 1 1 3 2 /1 R. Domínguez 17:06 -1 0/2 0/2 3 1 1 T. De Ridder 28:10 8 7 3/6 0/2 2/2 5 1 4 1/1 T. Gielo 16:50 5 3 2/4 0/4 1/2 3 1 1 1/ M. Jones 25:17 7 10 3/9 1/2 5 2 2 /1 M. Pantzar 32:16 10 18 2/4 1/2 3/4 6 1 5 3 3/3 X. Rabaseda 02:42 -3 2 /1 Z. Dragic 12:47 3 2 0/1 0/4 3/3 3 1 /2 T. Hlinason 10:15 10 12 5/6 0/1 2 2 1 /1 A. Sylla 09:28 -1 0/1 1 1 K. Kullamae 08:39 1 0/2 1 2 Equipo 1 1 Total 200 80 89 16/37 8/33 24/29 32 10 15 19 6/10 UCAM Murcia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER R. Kurucs 33:22 11 17 3/7 5/6 7 3 3 3 /2 D. García 08:03 -1 0/2 1 1 1 /1 H. Sant-Roos 28:58 11 16 3/6 1/4 2/2 4 5 1 3/ N. Radovic 12:20 12 7 6/7 1 2 /3 J. Radebaugh 19:52 8 2 1/3 2/3 1 5 M. Diagné 05:03 0/1 2 1 1 /2 L. Hakanson 28:54 11 12 2/2 2/5 1/2 4 1 1 D.J. Stephens 17:09 4 -1 2/2 0/3 2 2 /3 D. Ennis 33:40 15 8 3/11 1/5 6/6 5 1 4 /1 S. Birgander 18:05 -1 0/3 2 1 3 3 1/1 K.Antetokounmpo 19:34 11 22 5/6 1/3 5 2 2 1 Equipo 4 4 Total 200 83 85 25/48 6/22 15/19 37 8 16 24 4/13 Dos horas y media antes del partido había gente en las afueras del pabellón guardando cola para hacerse una foto con el título. Gusta ganar, así de sencillo. El Surne ofreció la Copa a un Miribilla puesto en pie y generoso en los aplausos, consciente de que su equipo había hecho historia. A partir de ahí tocaba ponerse el mono de trabajo, bajar a las galerías y sacar carbón. La permanencia está virtualmente conseguida, pero aún falta el sello de las matemáticas. Jaume Ponsarnau decidió dejar fuera a Bassala Bagayoko y al aún renqueante Malcolm Cazalon, por lo que reclutó a un Kristian Kullamae que pasó desapercibido. La defensa en zona del UCAM se atragantó al equipo, que no atacaba cómodo, bastante obtuso a la hora de ver el aro rival y sin claridad y frescura de otras veces. Tras un arranque poderoso, con un 6-2 fabricado por Gielo y Jones, el Murcia hizo daño en forma de un parcial de 1-10. Radebaugh acertaba desde el triple, al igual que el exhombre de negro Hakanson, mientras que los vizcaínos no encontraban la manera de descifrar la zona visitante. La entrada de De Ridder dio más filo al Surne, que con Ali y Pantzar empezó a cortar un poco más y cerró el primer cuarto solo uno abajo (16-17). Estaba claro que la mejoría pasaba por leer mejor el libro de las jugadas ofensivas y ajustar el punto de mira. Porque irse al descanso con un 2 de 11 en triples era incompatible con el propósito de tumbar a un señor equipo como el Murcia. Solo Frey y Ali consiguieron anotar desde más allá del arco –Dragic y Gielo estaban en un cero de tres, por ejemplo– y el perímetro era el caballo de Troya de los locales. El Bilbao Basket facturaba en la pintura, con sus hombres altos, pero se necesitaba mucho más para hacer frente al conjunto pimentonero, que lucía un 5 de 12 desde la línea mágica (41,7%). Y también contaba con un Kurucs cuyo 'flopping' –fingir faltas– no paraba de comprar el trío arbitral. Uno de los momentos clave del segundo cuarto fue una acción en la que los señores de naranja concedieron un tiro de tres a Radebaugh, pitaron antideportiva a Rabaseda, dieron dos lanzamientos libres al UCAM y el balón. ¿Resultado? Máxima ventaja visitante: 20-28. Surne Bilbao UCAM Murcia Tiros de 2 16/37Intentos25/48 43%% Aciertos52% Tiros de 3 8/33Intentos6/22 24%% Aciertos27% Tiros libres 24/29Intentos15/19 83%% Aciertos79% Rebotes 42Total45 32+10Defensivos+Ofensivos37+8 Tapones 4Realizados2 Balones 10Pérdidas13 6Recuperaciones4 OTROS 15Asistencias16 24Faltas Personales19 No se hundió el Surne, que reaccionó gracias a unos minutos de inspiración de Dragic –tuvo que retirarse para que fuera atendido de un golpe en la barbilla–, Frey y Pantzar. De aquel 20-28 se pasó al 32-34 tras una canasta de Hlinason. Una serie de 12-6 dio aire a los hombres de negro. Otro triple de Hakanson mandó el partido a los vestuarios con los vizcaínos cinco abajo (32-37). Ni tan mal visto el rendimiento del perímetro y el 50% en tiros de dos. Se precisaba de una chispa para encender el fuego y despegar. Un regreso memorable Pero el regreso a la cancha no trajo nada positivo, al revés, los hombres de negro seguían fallando todo desde fuera y el Murcia corría y metía. Baloncesto sencillo, fácil, consistente en castigar los fallos del rival, sus pérdidas, que atravesaba por un apagón del tamaño de Auckland en 1966, cuando la ciudad estuvo 66 días sin luz. Los de Sito Alonso metieron un parcial de 8-23 para liquidar el encuentro en el tercer cuarto. O eso pensaban, porque el campeón levantó, regresó de entre los muertos y estuvo a un suspiro de firmar una remontada épica. De aquel 40-60 en los últimos segundos del tercer cuarto, el Surne rubricó un 36-16 memorable. Lo hizo gracias al despertar de Ali –17 puntos en el cuarto cuarto– y de Frey –12–, quien clavó un triple a falta de cuatro segundos para el final del encuentro y llevarlo a la prórroga (76-76). En el tiempo extra, que jugó el mismo quinteto que llevó el choque al empate, el Bilbao Basket llegó a ponerse uno arriba (79-78). Era la primera ventaja desde aquel lejano 6-5. Con el 79-81, Marvin Jones falló uno de los dos tiros libres; Sant-Ross, no. Atacaba el Surne y Frey lo intentó sobre la bocina más allá del arco, y hasta ahí llegaron los campeones.

