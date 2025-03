La guinda de la tarta se la comió el Tenerife

En la fiesta del 25 aniversario del club faltó poner la guinda a una jornada emocionante, repleta de buenos deseos y recuerdos imborrables, porque se ... la comió el Tenerife en un claro ejercicio de superioridad. El Bilbao Basket quiso pero no pudo, corto de dinamita y de recursos desde el perímetro, dominado por un rival superior que nunca permitió a los hombres de negro meterse de verdad en la pelea por la victoria. Y cada vez que estiraban la goma y volvían, cuando se ponían a ocho y atacaban, fallaban y los isleños lo castigaban para marcharse de nuevo. La derrota de este domingo, que entraba dentro de la lógica, convierte el encuentro del próximo domingo ante el Granada en Miribilla en una auténtica final. Ganar a los nazaríes supondría dar un paso de gigante hacia la salvación. El equipo necesita que el pabellón sea una caldera para hacerse con el triunfo.

No era sencillo centrarse en un partido marcado por el 25 cumpleaños del club, que reunió a varias de las leyendas que jugaron y dirigieron vestidas de rojo, primero, y negro, después, pero el equipo tenía la obligación de explorar la viabilidad de un milagro ante un rival temible. El Tenerife de Txus Vidorreta, un hombre sin el que sería imposible entender la historia del Bilbao Basket, llegaba a Miribilla con una hoja de servicios más impecable que el uniforme y la rectitud del sargento Emil Foley: 11 victorias en los últimos 12 partidos, cuatro de ellas consecutivas. Ya son 12 de 13 y cinco seguidas. Una barbaridad. Guiados por el incombustible Marcelinho Huertas, en perfecta sintonía con Shermadini, sin olvidar a Abromaitis, Costa y compañía, los canarios eran un examen de dificultad máxima que no pudieron aprobar los vizcaínos. Una materia ingobernable para los de Ponsarnau.

Había dinamita en el parqué, unas ganas incontenibles de competir. El Bilbao Basket abrió el melón con los cuchillos Ali y Dragic y llegó hasta el corazón del Tenerife, dulce y apetitoso. Pero para sacarlo y comértelo es obligatorio comprometerse con el sufrimiento extremo y constante, defender como demonios y atacar con la precisión de un relojero suizo. Porque los canarios presumen de un banquillo más largo que la cuesta de enero, y eso que llegaron sin Fitipaldo y se quedaron sin Guerra en el calentamiento por lesión. Aún así, Vidorreta rotaba sin parar y los quintetos no se resentían. También lo hacía Ponsarnau, en busca de la fórmula perfecta, hasta con formaciones poco habituales, sin acabar de dar con la tecla. Con el 9-5, los visitantes firmaron un parcial de 2-10 a los hombres de negro y se hicieron con el mando. El 9-8 fue la última ventaja local bajo el techo de Miribilla. Costa hacía mucho daño, al igual que Jaime Fernández y Shermadini, siempre bajo la batuta del ordenador Marcelinho.

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 05:40 -2 2 Abdur-Rahkman 23:46 9 2 2/4 1/4 2/2 1 1 4 1/2 M. Cazalon 21:56 12 15 4/4 1/4 1/2 3 1 3 2 1/1 R. Domínguez 17:56 5 7 0/2 1/2 2/2 1 1 1 1/ T. De Ridder 24:16 5 12 1/3 1/2 7 1 1 2 T. Gielo 15:44 2 3 0/1 0/2 2/2 1 1 1 1/ M. Jones 21:36 11 10 4/10 3/3 3 1 2 1/ M. Pantzar 25:51 10 7 3/9 1/3 1/1 1 3 2 1/1 X. Rabaseda Z. Dragic 10:11 2 -3 1/2 0/2 1 1 /1 T. Hlinason 18:24 7 11 3/6 1/1 4 3 1 1 /3 K. Kullamae 14:40 2 5 0/1 0/2 2/2 3 2 Equipo 1 1 1 2/1 Total 200 65 68 18/42 5/21 14/15 25 8 13 18 8/9 La Laguna TFE Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER D. Kramer 21:07 7 8 2/2 1/2 1 2 2 /1 K. Kostadinov 15:06 5 9 1/1 3/4 3 1 2 J. Fernández 15:41 6 2 1/3 1/5 1/2 1 1 1 M. Huertas 28:06 11 12 4/9 0/2 3/3 2 1 8 /5 T. Scrubb 24:09 3 9 0/1 1/3 5 1 1/ L. Costa 13:21 8 7 3/3 0/3 2/2 3 2 J. Sastre 17:36 -4 0/1 0/4 2 1 G. Shermadini 24:54 21 22 8/12 5/6 5 4 3 /3 T. Abromaitis 17:58 10 13 2/3 2/2 6 1 3 F. Guerra A. Doornekamp 22:02 4 4 2/2 0/4 3 2 2/ L. Riga Equipo 7 6 3 /2 Total 200 75 89 23/37 5/25 14/17 32 11 16 16 3/11

Con cuatro jugadores en valoración negativa al descanso –Frey, que jugó enfermó, Rubén Domínguez, Dragic y Kullamae–, los vizcaínos trataban de agarrarse a la pista con Ali, Cazalon, De Ridder y Hlinason. Poca metralla para tanto carro blindado, pero tocaba superar los malos momentos y tratar de localizar ventanas de inspiración. El primer cuarto se cerró siete abajo (13-20) y al comienzo del segundo el escolta americano y el alero francés dieron aire al equipo hasta ponerlo a dos del Tenerife (20-22). El guerrero belga se alistó para la causa y también Pantzar, aunque una serie de 3-13 disparó a los isleños (28-41). Minimizaron los daños Gielo y Jones desde la línea de castigo para marcharse a los vestuarios nueve abajo (32-41).

Surne Bilbao La Laguna TFE Tiros de 2 18/42Intentos23/37 43%% Aciertos62% Tiros de 3 5/21Intentos5/25 24%% Aciertos20% Tiros libres 14/15Intentos14/17 93%% Aciertos82% Rebotes 33Total43 25+8Defensivos+Ofensivos32+11 Tapones 2Realizados1 Balones 9Pérdidas11 8Recuperaciones3 OTROS 13Asistencias16 16Faltas Personales17

Técnica y sentencia

No se trataba de actitud ni de ganas, siempre en el parqué, sino de intentar leer mejor al Tenerife y cortar sus puntos de suministro vitales. También de que aparecieran figuras clave como Frey, Pantzar y Dragic para poner el lomo debajo del carro, levantarlo y tirar de él en grupo. Ni el noruego, con un virus, ni el esloveno lo consiguieron. Costaba atacar a la defensa tinerfeña, sin que el triple entrara –el 5-21 final (24%) escocía y más al ver a Janis Blums vestido de calle enchufando como si nada en la pausa de uno de los cuartos–, pero peleaban los de Ponsarnau. Shermadini gozaba de una impunidad total, más protegido que la tortuga de almizcle aplanada –tenía carta blanca para repartir y no ser rozado–, y así llegar a 21 puntos y 9 rebotes. El Surne apretó los dientes y cazó un parcial de 11-4 que le permitió ponerse a ocho tras ir 15 abajo (46-54). Pero cada vez que daba un estirón no terminaba de explotar del todo y el Tenerife salía del atolladero con un afilado Abromaitis.

Al último cuarto se entró nueve abajo (51-60) y el equipo no dejó de remar hasta el 56-64, cuando una falta no pitada se saldó con una técnica para Ponsarnau. Fue el adiós definitivo. El Tenerife fabricó un 0-7 y se puso 15 arriba (56-71). El Bilbao Basket, con un buen Cazalon, siguió peleando pero el combate estaba perdido. Debió y pudo jugar mejor. Ahora llega el Granada. Una final. Y hay que ganarla.