Los hombres de negro han abierto la temporada este domingo en Miribilla con una victoria. Luis Ángel Gómez

Surne Bilbao Basket 95-85 Recoletas Salud San Pablo Burgos

El año empieza con una sonrisa en Miribilla

Jornada 2 ·

El Surne gana con todo merecimiento al Burgos en un partido en el que anduvo mal de puntería y aún así acabó con 95 puntos

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:04

Comenta

El reencuentro con Miribilla tras más de cuatro meses de pausa se saldó este domingo con una deliciosa victoria ante el recién ascendido Burgos, que ... en ningún momento pudo con los bilbaínos a pesar de hacer la goma y amagar con meterse en el encuentro antes de ser doblegado por un Surne instalado en la paradoja de muchos puntos y malos porcentajes desde la línea de tres (20,7%) y de tiros libres (70%). Fallaron un mundo los muchachos de Jaume Ponsarnau, pero su nueva filosofía de correr y disparar hasta tener las muñecas al rojo vivo salió bien esta vez. Un magnífico Pantzar, un enérgico Krampelj y un oportuno Petrasek sellaron un valioso triunfo coral ante casi 9.000 fieles.

