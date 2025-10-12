El año empieza con una sonrisa en Miribilla

El reencuentro con Miribilla tras más de cuatro meses de pausa se saldó este domingo con una deliciosa victoria ante el recién ascendido Burgos, que ... en ningún momento pudo con los bilbaínos a pesar de hacer la goma y amagar con meterse en el encuentro antes de ser doblegado por un Surne instalado en la paradoja de muchos puntos y malos porcentajes desde la línea de tres (20,7%) y de tiros libres (70%). Fallaron un mundo los muchachos de Jaume Ponsarnau, pero su nueva filosofía de correr y disparar hasta tener las muñecas al rojo vivo salió bien esta vez. Un magnífico Pantzar, un enérgico Krampelj y un oportuno Petrasek sellaron un valioso triunfo coral ante casi 9.000 fieles.

Después de la lógica derrota en el Martín Carpena, donde solo sobreviven los más fuertes y los afortunados en el día de la marmota verde, el Surne tenía el partido ante el Burgos entre ceja y ceja. Uno de los suyos en la liga de los meritorios, ambiciosos y sobrevivientes, de los que no pueden salir con plumas de Miribilla una vez terminada la pelea de gallos, una equis de obligada aplicación en la casilla local. Ya está marcada. Los castellanos, de vuelta en la ACB tras tres años en el purgatorio, trituraron en la jornada inaugural al Girona (97-79) y llegaron a Bilbao con la moral por las nubes. Los hombres de negro, de nuevo sin el lesionado Bagayoko, sabían que la victoria era innegociable porque competían en su casa y con sus reglas, entrega, compromiso, solidaridad y un baloncesto al que habría que poner el prefijo turbo.

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 20:33 5 4 2/2 0/4 1/4 2 3 3 2/1 H. Frey 19:38 9 10 1/1 1/3 4/4 3 2 3 /1 J. Jaworski 18:21 12 10 2/4 1/3 5/5 1 2 2 /1 M. Krampelj 13:50 11 7 2/5 1/2 4/6 2 3 4 /2 D. Hilliard 24:03 13 13 3/6 0/7 7/7 3 3 6 4 1/3 A. Zecevic L. Petrasek 26:18 14 9 3/6 2/6 2/2 2 1 1 /2 M. Pantzar 22:33 15 19 3/4 1/3 6/10 3 3 1 1/3 A. Sylla 16:00 8 11 4/4 0/2 3 1 1 1/ A. Font 01:44 T. Hlinason 19:31 6 9 2/2 2/4 6 1 5 /1 S. Lazarevic 17:29 2 1 1/3 0/1 3 1 2 3 Equipo 4 3 2 /1 Total 200 95 97 23/37 6/29 31/44 31 12 18 27 5/15 Recoletas Salud Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER J. Samuels 16:08 4 3 1/3 0/2 2/2 2 2 3 5 /1 Y. Nzosa 03:25 2 1/1 0/1 1 J. Rubio 16:37 1 2 0/2 1/2 1 1 1 1/ P. Almazán 12:05 -3 0/1 2 4 G. Corbalán 22:19 20 25 6/8 0/3 8/9 1 4 2 D. Díez 23:52 12 8 1/4 3/6 1/1 3 2 1 1 /2 S. García 08:21 3 2 0/1 1/1 1 1 1 /2 R. Neto 07:09 3 1 1/3 0/1 1/1 1 1 1 S. de Sousa 18:25 10 16 3/3 4/6 4 2 1 4 L. Meindl 25:55 7 3 1/7 0/4 5/6 4 1 1 3 /1 L. Fischer 18:10 9 7 3/6 3/4 2 1 3 1/2 J. Jackson 27:34 14 10 4/9 2/8 3 6 4 6/5 Equipo 3 3 2 /2 Total 200 85 77 21/45 6/29 25/31 25 13 18 30 8/15

Tardaron en entrar en calor los lobos, circunstancia que aprovechó el Burgos para abrir el duelo con un 0-5 gracias a Meindl y García. Frey anotó los primeros puntos del curso en Miribilla para el Surne, que intercambiaba golpes sin la potencia deseada como si tratata de averiguar de qué manera puede pegar más fuerte. Ponsarnau volvió a cambiar a los cinco en la primera rotación y la segunda unidad metió una marcha más al baloncesto del equipo. Sobre todo Krampelj, muy motivado como si estuviera en una final. El esloveno derrochaba energía y voluntad conjugándolo todo con la metralla de la buena, un triple incluido. Si no fuera por el dolor de muelas de los tiros libres fallados –cuatro en el período inicial y 13 al final–, el panorama hubiera sido mejor.

Por las nubes y en el barro

Aún así, no estaba mal. Una canasta de Hlinason sobre la bocina permitió al Bilbao Basket ganar el primer cuarto (27-25) en el que, eso sí, Jaworski se cargó pronto con dos personales. El americano quiere hacerlo todo y muy rápido, matar antes de desenfundar, y hay que dejarle que viva su vida loca porque los pistoleros son así, impulsivos e imprevisibles. Un triple suyo a la carrera puso a los hombres de negro 11 arriba (41-30) y prendió la mecha de un galope digno de filmar y guardar en la videoteca. Un parcial de 23-2 –sí, lo han leído bien– disparó a los lobos hasta un suculento 50-30. Todo el mundo aportaba y estaba en trance, en ataque y en defensa, donde hubo fases en las que no pasaba ni el aire. Tanto es así que los vizcaínos solo encajaron diez puntos en el segundo período, la mitad de ellos obra de Jackson, y se fueron a descansar 19 arriba (54-35). Festival de plomo.

Surne Bilbao Recoletas Salud Tiros de 2 23/37Intentos21/45 62%% Aciertos47% Tiros de 3 6/29Intentos6/29 21%% Aciertos21% Tiros libres 31/44Intentos25/31 70%% Aciertos81% Rebotes 43Total38 31+12Defensivos+Ofensivos25+13 Tapones 2Realizados2 Balones 15Pérdidas15 5Recuperaciones8 OTROS 18Asistencias18 28Faltas Personales26

Aportación gremial Todos los hombres de negro que saltaron a la cancha anotraron con la salvedad del 'breve' Font

Y todo ello con el lastre de los seis tiros libres fallados y un discreto cuatro de 15 en triples (26,7%), que luego empeoraría. Con un poco más de acierto, y sin volverse locos en ataque, la diferencia podía haber sido aún más grande. Todos los hombres de negro que pisaron la cancha anotaron salvo Font –apenas 1'44 sobre el parqué–, con Petrasek convertido en el máximo anotador con nueve puntos seguido de Pantzar (8) y Jaworski (8). El rebote, bien cargado por los locales, también dio mucho al equipo, con diez capturas más que los burgaleses,siete al final. Así que tocaba seguir por el mismo camino y rematar la faena.

Pero el Surne se desconectó de las buenas sensaciones y del trabajo bien hecho en los primeros 20 minutos, fiel a su cita con los malos terceros cuartos –lo de Málaga fue la excepción que confirma la regla–. No metía ni una, se cargó de faltas pronto, la defensa pasó a mejor vida, los árbitros parecían sacados de una tómbola –ni ellos sabían lo que pitaban– y el Burgos recuperó el pulso. De aquel 54-33 se pasó al 67-60, un 13-27 alimentado por la precipitación, las ganas de jugar a este baloncesto moderno de 'run and gun' de forma alocada, estrellarse contra el hierro y fallar tiros libres como si no hubiera un mañana. La afición celebraba canastas de uno como si fueran triples. Menos mal que apareció Petrasek con cinco puntos seguidos para minimizar los daños y dejar a los suyos 13 arriba a falta del último cuarto (73-60).

Hilliard facturó cuatro puntos nada más arrancar el período final y colocó 17 arriba a los de negro (77-60). Un parcial tranquilizador de 10-0, pero aún tocaba remar. El Burgos, más pegajoso que el chicle boomer y colgado del brazo de Corbalán, no terminaba de romperse. Entonces apareció un valiente Pantzar para sujetar firme el rumbo de la nave y llevarla a aguas tranquilas.