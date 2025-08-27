El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Bilbao Basket presenta sus dorsales para la 2025/26 Luis Angel Gómez

El Bilbao Basket presenta sus dorsales para la 2025/26 con una plantilla renovada

El equipo inicia la pretemporada con incorporaciones de peso, 12 jugadores disponibles y jóvenes promesas

Aitor Echevarría

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:05

El Surne Bilbao Basket arrancó la preparación para la temporada 2025-26 con una plantilla reforzada, 12 jugadores en los entrenamientos iniciales en Artxanda, y ... la confirmación de los dorsales que portarán esta campaña. El equipo aspira a mejorar su desempeño de la pasada temporada en la Liga Endesa y defender el título de la FIBA Europe Cup.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  6. 6 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  7. 7 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  8. 8

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Bilbao Basket presenta sus dorsales para la 2025/26 con una plantilla renovada

El Bilbao Basket presenta sus dorsales para la 2025/26 con una plantilla renovada