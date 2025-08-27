El Bilbao Basket presenta sus dorsales para la 2025/26 con una plantilla renovada

El Surne Bilbao Basket arrancó la preparación para la temporada 2025-26 con una plantilla reforzada, 12 jugadores en los entrenamientos iniciales en Artxanda, y ... la confirmación de los dorsales que portarán esta campaña. El equipo aspira a mejorar su desempeño de la pasada temporada en la Liga Endesa y defender el título de la FIBA Europe Cup.

Jaume Ponsarnau, al frente del equipo por cuarta temporada, ha subrayado que la plantilla cuenta con «mucho más talento que en los últimos años», destacando tanto las cualidades técnicas como físicas de sus hombres de negro. El club reforzó la plantilla con fichajes de renombre como Darrun Hilliard, Aleix Font, Justin Jaworski, Margiris Normantas y Luke Petrasek, además de consolidar elementos clave como Harald Frey, Melwin Pantzar (cedido desde Unicaja), Bassala Bagayoko, Tryggvi Hlinason y Amar Sylla. El pívot esloveno Martin Krampelj, que promedió 12,4 puntos y 4,9 rebotes en su anterior etapa en Turquía, también se incorporó recientemente al equipo.

La pretemporada ya tiene calendario: arrancará con un amistoso ante Alega Cantabria el 7 de septiembre en Torrelavega, y seguirá con una gira por Ourense, Ejea de los Caballeros y Tárrega en días posteriores, para acabar con La Euskal Kopa frente al Baskonia.

Dorsales confirmados para la temporada 2025-26

Margiris Normantas: 2

Harald Frey: 3

Justin Jawrowski: 7

Martin Krampelj: 10

Darrun Hilliard: 11

Bassala Bagayoko: 13

Luke Petrasek: 18

Melwin Pantzar: 19

Amar Sylla: 20

Aleix Font: 22

Tryggvi Hlinason: 32

Con una plantilla revitalizada, el Bilbao Basket entra en una etapa clave. La continuidad de proyectos internos y la llegada de talento contrastado buscarán enfrentar con solvencia los retos tanto nacionales como continentales. La temporada se perfila exigente, con los partidos de la Liga Endesa sumados a la defensa del título europeo y el calendario marcado por el EuroBasket, lo que convierte al curso en «atípico», según el propio Ponsarnau