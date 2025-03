El Bilbao Basket mira al mercado por los problemas físicos de Hlinason y Jones

El Bilbao Basket está atento al mercado por los problemas físicos con los que acabaron sus dos pívots el partido de Dijon. Tryggvi Hlinason acabó ... con un pinchazo en el gemelo derecho y Marvin Jones se hizo daño en una rodilla y tobillo después de una caída, ambos pendientes de las pruebas médicas a las que se sometarán este viernes y que determinarán el alcance de sus respectivas lesiones. Tienen muy complicado estar el fin de semana contra el Real Madrid -prácticamente imposible- y son también serias dudas de cara al encuentro del miércoles correspondiete al choque de vuelta de las semifinales de la FIBA Europe Cup frente al conjunto francés. Habrá que esperar a lo que digan los médicos, pero el Surne ya está trabajando en las posibles alternativas de cara a las últimas diez jornadas de la ACB si fuera necesario reemplazar a alguno de los dos 'cincos' de los hombres de negro.

La derrota en Dijon vino acompañada además de un par de lesiones de dos hombres clave en el sistema de Jaume Ponsarnau. Ahora mismo, el Surne está sin pívots y todo indica que en Madrid tendrían que hacer de 'cincos' algunos de los 'cuatros' de los que dispone el técnico del Surne. Más allá de la semifinal continental, en la que el equipo necesita mucho baloncesto, afición y un pequeño milagro para remontar los 19 puntos de desventaja traídos de Dijon, la salvación en la ACB no está todavía sellada y quedan diez partidos para conseguirla. Si las pruebas que se practicarán a Hlinason y Jones descartan problemas graves y sus respectivas ausencias se limitarán a una semana de baja o poco más, el tema no sería tan grave. Pero si se perderán más tiempo, el club debe reaccionar y buscar soluciones porque competir en la Liga Endesa sin pívots equivale a la ruleta rusa con más de una bala en la recámara.

Fichar en marzo o abril

De ahí que el Bilbao Basket ya está monitorzando el mercado para ver si hay piezas que encajarían en sus necesidades. No está nada fácil fichar a estas alturas de la temporada, con poco más de dos meses para la conclusión de la fase regular de la ACB, pero no habría otra salida porque el equipo precisa de techos que cubran su pintura. En este contexto, la victoria ante el Granada el pasado fin de semana adquiere una importancia todavía mayor porque los hombres de negro ampliaron la brecha con la zona baja y dejaron a los nazaríes a tres triunfos más el average. Un tesoro que vale su peso en oro. Pero el trabajo aún no está hecho del todo y toca asegurar el suelo que se pisa.

Al Bilbao Basket le quedan cinco partidos de liga en Miribilla -Gran Canaria, Murcia, La Coruña, Zaragoza y Barcelona- y otros tantos a domicilio, empezando por la visita de este domingo al Real Madrid y luego al Andorra, Unicaja, Joventut y Baskonia. Hlinason apenas ha tenido problemas físicos desde su llegada al Surne, y Marvin Jones es la primera vez que se hace daño en esta temporada. Este viernes se conocerá lo que tienen y luego el club moverá ficha si fuera preciso.