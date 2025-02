Una victoria que baja los cuadros de ansiedad

Antes del partido a nadie se le pasaba por la cabeza la posibilidad de pelear por recuperar el 'average', de levantar una piedra de más de una tonelada de peso, pero el compromiso y el baloncesto gremial del Surne estuvieron a punto de obrar el ... milagro. Con ganar al Lleida todo el mundo se daba con un canto en los dientes después de cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa, una losa de difícil manejo, y a falta de 51 segundos para el final el Bilbao Basket iba 19 arriba (91-72). En el Barris Nord se perdió por 18, en aquel simularco de choque, y lo tenían en la mano los vizcaínos. Pero un triple de Dragic que no entró, una pérdida de Hlinason y la última jugada –faltaban prácticamente décimas– en la que Ali no llegó al aro en un tiro complicadísimo dejaron a los de Miribilla con la miel en los labios. Ahora bien, pasaron por encima de los catalanes y con hasta seis jugadores en dobles dígitos de valoración se hicieron con un triunfo dque vale su peso en oro. Uno de esos que bajan los cuadros de ansiedad y estabilizan el pulso en la jungla de la ACB. Marvin Jones batió su récord de puntos con 22 y De Ridder, eliminado por cinco faltas, fue ovacionado por su garra, coraje y lucha sin cuartel.

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 19:14 11 15 1/4 2/3 3/3 2 1 4 2 1/1 Abdur-Rahkman 26:08 5 4 2/4 0/4 1/1 1 1 2 4 3/ R. Domínguez 11:21 5 3 1/2 1/3 1 1 1/ T. De Ridder 26:09 14 12 4/6 2/5 3 3 2 5 T. Gielo 13:01 3 5 1/3 1 3 1 3 2/ M. Jones 23:23 22 25 8/10 6/6 3 2 2 /1 M. Pantzar 26:46 11 20 1/3 3/3 1 6 1 5/2 X. Rabaseda 02:55 O. Silverio 07:07 -7 0/4 0/2 2 1 2 Z. Dragic 27:19 11 14 3/3 1/8 2/4 3 1 4 1 T. Hlinason 16:37 9 10 4/7 1/2 1 5 2 3 1/4 K. Kullamae Equipo 1 2 /1 Total 200 91 102 24/43 10/31 13/16 17 19 22 24 13/9 Hiopos Lleida Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER C. Goodwin 10:34 2 6 1/1 0/2 2 2 1 1 /1 C. Walden 21:18 6 2 0/2 2/3 2 2 /2 T. Bropleh 25:10 9 3 1/3 1/3 4/4 1 1 2 /3 R. Villar 15:39 4 2 1/2 0/4 2/2 3 1 3 1/2 O. Paulí 31:26 10 11 3/5 1/3 1/1 2 3 1 1 1/3 Van der Vuurst 10:14 2 1 2 /2 J. Hamilton 04:53 /1 L. Bozic 27:22 23 29 5/7 2/2 7/9 4 1 1 1 1/3 A. Madsen 17:16 6 6 2/3 0/2 2/2 1 3 1 4 1/1 M. Caicedo P. Oriola 23:40 8 13 2/2 0/1 4/5 5 3 1 3 /3 K. Hasbrouck 12:28 7 5 0/3 1/2 4/6 2 2 1/ Equipo 3 2 1/ Total 200 75 82 15/28 7/20 24/31 21 12 13 19 6/21

Surne Bilbao Hiopos Lleida Tiros de 2 24/43Intentos15/28 56%% Aciertos54% Tiros de 3 10/31Intentos7/20 32%% Aciertos35% Tiros libres 13/16Intentos24/31 81%% Aciertos77% Rebotes 36Total33 17+19Defensivos+Ofensivos21+12 Tapones 1Realizados5 Balones 9Pérdidas21 13Recuperaciones6 OTROS 22Asistencias13 19Faltas Personales24

Huelga decir que el partido estaba marcado en rojo en la agenda de los hombres de negro. La situación recordaba a la vivida en diciembre, cuando el equipo vio las orejas al lobo después de cinco derrotas seguidas en la ACB y reaccionó con tres victorias consecutivas frente al Manresa, Coruña y Andorra. El calendario jugó entonces en contra porque emparejó a los bilbaínos con Tenerife, Unicaja y Barcelona, encuentros que no pudieron sacar adelante los de Miribilla, que además cayeron en su visita al Breogán. De ahí que el choque frente al Lleida tomase el cuerpo de una pequeña final y los locales supieron jugarla. Salieron como una manada de lobos los muchachos de Ponsarnau, hambrientos, y con el sextete Pantzar, Frey, Dragic, De Ridder, Hlinason y Jones –todos ellos con dobles dígitos de valoración– se comieron al rival.

Porque solo así se explica una actuación llena de bravura e intención de hacer daño. Un 8-0 de salida dibujó un Bilbao Basket más afilado que el cuchillo de Rambo, con los hombres de negro hundiendo sus colmillos en la yugular leridana. Ali tuvo un arranque de ensueño, con cinco puntos y una recueración, y no dio más en la faceta anotadora. Eso sí, secó a la ametralladora Bropleh. De Ridder, quien hace unos días sopló 22 velas, estaba más enchufado que un coche eléctrico y no tardó en poner el número siete en su casillero de puntos. Dragic también aportaba con sus penetraciones marca de la casa –lástima que no termina de hacer las paces con el triple (1 de 8)– y el Surne mandaba en el marcador. Pero el Lleida aguantó el tirón, apretó los dientes y se agarró a la pista gracias a la inspiración de Paulí y Bozic.

Así llegó un parcial de 6-15 que puso por delante a los catalanes (16-17). Los dos triples de Bozic llegaron con la defensa floja, sin apenas flotarle nadie. Y ese fue uno de los grandes problemas de los vizcaínos en la primera parte, la defensa, que no terminaba de ser del todo agresiva. El que bajó el culo y apretó fue Pantzar, quien recuperó dos balones seguidos y permitió al equipo despegarse en el marcador y clausurar el primer cuarto ocho arriba (28-20). Esta vez la franquicia de Miribilla anotaba con cierta facilidad, pero en cambio se resentía atrás, donde tocaba cerrar las líneas de pase y dar leña.

Furia de Jones

Es justo lo que hizo el Lleida en el segundo cuarto, repartir más que los mensajeros de Amazon en Navidades. Pese a su dureza, los de Gerard Encuentra ni siquiera entraron en bonus. Un parcial de 0-9 les puso de nuevo en ventaja (30-31) porque los hombres de negro se atascaron en el ataque con apenas dos puntos en cuatro minutos. Entonces Dragic encontró un triple, también un gigantesco Pantzar, y se desatascó la máquina. Trabajaron Hlinason –castigado por las tres personales nada más empezar el tercer cuarto– y el esloveno, sostenidos por el fuego y la garra de De Ridder. Una jugada de pizarra ejecutada por Rubén Domínguez mandó al equipo al descanso siete arriba (48-41).

Estaba claro que había que mejorar en defensa y rebote porque por ahí pasaba el partido. Lo hicieron los bilbaínos, que apretaron tras el paso por los vestuarios y comenzaron a manejarse con ventajas de dobles dígitos. Marvin Jones se salió en la segunda parte –anotó 16 de sus 22 puntos– y un dos más uno de Frey dio la máxima al Surne: un más 16 (68-42). Pero entonces llegó una pequeña desconexión que permitió al Lleida fabricar un parcial de 0-9 gracias a un imparable Luka Bozic y volver al encuentro de lleno (68-61). Una canasta de Jones y un triple balsámico de Rubén Domínguez enfiaron a los catalanes y el 'average' apareció en el horizonte.

Picaron piedra los locales, lo tuvieron cerca –19 arriba en el último minuto–, lo buscaron y se les escurrió entre los dedos. Un mal menor en una tarde en la que tanto el equipo como Miribilla estuvieron enormes.