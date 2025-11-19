Otra paliza, dos récords y pase como líderes al Top-16

Al descanso, la gente se miraba y se encogía de hombros. Sonreía. El marcador mostraba un escandaloso 66-20. El Surne Bilbao ya había laminado ... a un débil Kutaisi, que solo tuvo pulso en el primer cuarto. Luego los picos desaparecieron en el monitor del paciente georgiano porque los hombres de negro se pusieron el alzacuellos y le dieron la extremaunción. Sin forzar, jugando al 25%, un entrenamiento más de la semana que sirvió para sumar la quinta victoria en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, pasar como líderes al Top-16 y fijar nuevos récords de anotación (117) y de triunfo más amplio (+63) de su historia. Con comentar que el segundo cuarto se resolvió con un 41-3 está todo dicho. Los vizcaínos se integran ahora en un cuarteto compuesto por un viejo conocido como el PAOK, el Neftchi IC de Azerbaiyán y el Falco Vulcano Energia KC Szombathely húngaro.

Surne Bilbao 117 - 54 Kutaisi

Surne Bilbao Basket Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Margiris Normantas 17:18 6 11 2/2 0/4 2/2 4 - 4 1 1/- Harald Frey 16:21 2 11 1/1 0/1 1 1 7 1 2/1 Bingen Errasti 13:27 2 7 1/1 0/1 3 3 - 1 1/1 Justin Jaworski 14:38 21 23 6/8 3/3 1 - 3 1 -/- Kepa De Castro 08:00 6 5 0/1 2/2 - - - 2 -/- Bassala Bagayoko 23:03 20 29 9/12 2/2 5 2 2 - 1/1 Luke Petrasek 14:14 19 19 5/6 3/3 2 1 - 1 -/2 Melwin Pantzar 17:42 3 23 1/2 7 1 11 3 4/2 Amar Sylla 22:53 5 7 1/3 0/4 3/4 3 3 2 1 -/- Aleix Font 25:00 18 18 3/8 4/9 2 3 1 1 5/1 Tryggvi Hlinason 06:51 5 7 2/4 1/2 2 1 1 - -/- Stefan Lazarevic 20:33 10 9 4/4 0/2 2/2 - 1 1 2 -/1 Equipo 1 1 - /- TOTAL 200 117 169 28/42 16/36 13/15 31 17 32 14 14/9 BC Kutaisi 2010 Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Bakar Berekashvili 15:46 7 7 3/3 1/1 - 1 - 1 -/1 Dachi Kavtaradze 09:56 4 3 2/2 - - 1 - -/2 Detrek Browning 31:05 14 8 3/7 2/5 2/2 4 1 1 3 2/7 Nikolozi Soselia 13:25 - 0/1 1 - - 2 -/- Tyree Boykin 25:51 2 -2 1/3 0/3 - - 1 1 1/1 Luka Alavidze 23:20 2 -4 1/6 0/2 1 - 2 2 1/3 Giorgi Sulaberidze 34:07 8 7 1/5 2/5 2 1 4 1 1/2 Nika Darbaidze 18:45 4 2 2/3 0/5 2 1 1 1 1/1 Marqus Gilson 27:45 13 12 6/9 0/1 1/1 4 - 1 3 1/3 Equipo 3 2 - /1 TOTAL 200 54 33 19/38 4/22 4/4 17 6 11 14 7/21

En un día especial, horas después de sellar la renovación del patrocinio nominal hasta 2031, el nuevo Surne Bilbao –así se llama ahora la criatura– cumplió con su papel de favorito y liquidó a los georgianos sin los 'tocados' Hilliard y Krampelj. Una vez más, no había dudas acerca del desenlace del encuentro sino que el interés se desplazaba al terreno de los récords. ¿Volvería el equipo a batir su plusmarca de anotación (115)? ¿Ganaría por más de 54 puntos y lograría la victoria más amplia de su historia? Las dos cosas. Lejos ya quedan los dos registros conseguidos frente al Brno checo. Jaume Ponsarnau advirtió en la previa de que su trabajo pasaba por combatir la posible relajación de sus hombres, conscientes de su superioridad frente a un Kutaisi del que les separan años luz en cuanto a calidad y nivel. Impusieron la lógica y lo arrollaron, con Jaworski, Petrasek, Bagayoko y Font muy motivados e inspirados en el apartado anotador.

El Surne Bilbao cerró la primera fase de grupos con un balance de cinco victorias contundentes y una derrota, un accidente, el resbalón que sufrió el equipo al inicio de la competición frente al Peristeri. Los griegos ganaron en Miribilla porque los hombres de negro les pusieron la alfombra roja en el último cuarto, sobre todo en los cinco minutos finales, un borrón corregido luego en la pista helena. Así que se trataba de clausurar el capítulo uno de la defensa del título con un triunfo holgado frente al Kutaisi y acceder al Top-16 como líderes. En los diez minutos iniciales se intuyó un nuevo paseo militar –los vizcaínos regresaron de Tbilisi con un 62-113– que tocaba completar sin gastar casi nada y en ausencia de lesiones. Así fue y se llegó al 117-54 final.

Parcial de 20-0

El Surne Bilbao jugó a medio gas en los primeros diez minutos, en los que concedió 17 puntos. Diez de ellos fueron del americano Browning. Era lo poco que concedió a los georgianos, una cuadrilla de amigos que recibía por todos lados sin poder hacer nada para protegerse del vendaval. Un parcial encadenado de 20-0 sirvió a los bilbaínos para perderse en el horizonte y no volver. Mates, aley-oops, triples –Jaworski firmó un seis de ocho–, bandejas, robos, tapones... También Kepa de Castro participó de la fiesta con un par de conversiones desde más allá de los 6,75. La grada lo festejó con ganas. Hubo hasta tiempo para bromas en Miribilla porque una peña cantó divertida «directiva dimisión» con el 89-32 en el marcador. Aquello era coser y cantar, divertirse, repartir minutos con generosidad y buscar plusmarcas sin forzar la máquina ni arriesgar nada. El 66-20 al descanso era escandaloso. «Cuidado con el average», seguía vacilando un sector del público.

Surne Bilbao Basket BC Kutaisi 2010 Tiros de 2 28/42Intentos19/38 (66.7%)% Aciertos(50%) Tiros de 3 16/36Intentos4/22 (44.4%)% Aciertos(18.2%) Tiros libres 13/15Intentos4/4 (86.7%)% Aciertos(100%) Rebotes 48Total23 31+17Defensivos+Ofensivos17+6 Tapones 5Realizados- Balones 9Pérdidas21 14Recuperaciones7 OTROS 32Asistencias11 14Faltas Personales14

Pese a la ventaja, Jaworski no hacía prisioneros y buscaba el triple como el zahorí busca agua. Encontró seis de ocho intentos, a dos de la plusmarca histórica en manos de Rubén Domínguez, Luke Recker y Álex Reyes. Bagayoko disfrutaba como un niño con zapatos nuevos, autor de 20 puntos, siete rebotes, tres tapones y 29 de valoración. Al joven pívot le vino de perlas soltarse, sentirse bien, cómodo, protagonista, imparable. Al igual que Font, quien paró el contador en 18 puntos, cuatro de ellos desde más allá del arco, y también Petrasek, con 19. Al final, con el 115-54, faltaba una canasta para fijar el nuevo récord de anotación. Lo hizo el canterano Bingen Errasti, quien de esta manera estrenó su casillero. Una noche redonda y sin lesiones.