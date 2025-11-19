El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Nuevo récord de anotación del Surne en su victoria contra el Kutaisi
Bagayoko machaca el aro del Kutaisi. Luis Ángel Gómez

Surne Bilbao 117-54 Kutaisi

Otra paliza, dos récords y pase como líderes al Top-16

Europe Cup ·

El Surne Bilbao lamina al débil Kutaisi, fija plusmarcas en anotación y victoria más amplia y accede como líder a la segunda ronda

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:09

Al descanso, la gente se miraba y se encogía de hombros. Sonreía. El marcador mostraba un escandaloso 66-20. El Surne Bilbao ya había laminado ... a un débil Kutaisi, que solo tuvo pulso en el primer cuarto. Luego los picos desaparecieron en el monitor del paciente georgiano porque los hombres de negro se pusieron el alzacuellos y le dieron la extremaunción. Sin forzar, jugando al 25%, un entrenamiento más de la semana que sirvió para sumar la quinta victoria en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, pasar como líderes al Top-16 y fijar nuevos récords de anotación (117) y de triunfo más amplio (+63) de su historia. Con comentar que el segundo cuarto se resolvió con un 41-3 está todo dicho. Los vizcaínos se integran ahora en un cuarteto compuesto por un viejo conocido como el PAOK, el Neftchi IC de Azerbaiyán y el Falco Vulcano Energia KC Szombathely húngaro.

