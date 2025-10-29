El Bilbao Basket impulsa su proyecto femenino
El club vizcaíno confirma la creación de conjuntos en categoría cadete y júnior, en un proyecto que busca fomentar el talento de la región
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:44
El polideportivo de Artxanda fue el escenario este miércoles de un momento histórico para el Bilbao Basket. El club presentó oficialmente sus dos nuevos equipos femeninos, en categorías cadete y júnior, que se incorporan a la estructura de su cantera. Las jugadoras estuvieron arropadas por sus familias, los patrocinadores del proyecto y representantes institucionales en un acto conducido por Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket, y Mikel Torre, coordinador de cantera.
El evento contó con la presencia de autoridades como Itxaso Erroteta, concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao; Marcos Muro, director general de Bilbao Kirolak; Nora Sarasola, directora de Obra Social de la Fundación BBK; e Irune Mateo, responsable de Marketing y Comunicación de Eroski, entre otros. Empresas como BBK, Eroski, SR Financial, Sibelco, Silken Hoteles y Construcciones Intxausti apoyan también este proyecto, que buscaría dar un paso adelante en la promoción del deporte femenino en Bizkaia.
Ambos equipos (el cadete, dirigido por Yaiza Dosal, y el júnior, con Nahi Monge al frente) comenzaron la competición el pasado mes de septiembre, en colaboración con los clubes Askartza, Lauro Ikastola y Larramendi, que habrían facilitado su integración en las ligas cadete y júnior especial. «Desde que sacamos el proyecto de cantera en 2019, y teníamos sólo el masculino, nuestra idea siempre ha sido crear una edición femenina, con el objetivo de explotar el talento femenino de la región», explica Mikel Torre, coordinador de cantera y entrenador del equipo U22.
Planes a futuro
El Bilbao Basket no solo busca formar jugadoras, sino también entrenadoras, en una apuesta integral que busca igualar cada vez más la estructura femenina con la masculina: «Nuestro objetivo es duplicar la estructura e igualarla con la del masculino. Queremos convivir con los clubes que ya trabajan el baloncesto femenino en Euskadi, como Lointek Gernika, Ausarta Barakaldo o Ibaizabal. Todo es compatible», añadió Torre, destacando la voluntad de evitar enfrentamientos entre clubes.
El club contempla seguir ampliando su estructura en los próximos años con la creación de equipos infantil y sénior femeninos, que permitan completar el recorrido formativo dentro del Bilbao Basket. «La idea es escalar posiciones y, quién sabe, quizá en el futuro competir en la máxima categoría o incluso en Europa», apuntó Torre.
Más allá de los resultados deportivos, desde el Bilbao Basket destacan que los valores son el pilar fundamental del proyecto. El clubbusca inculcar a sus jugadores y jugadoras principios como el trabajo en equipo, el compromiso, la honradez, la lealtad y la perseverancia, según afirman en su comunicado oficial en el que presentan el proyecto, Además de ello, el objetivo principal sería fomentar lo máximo posible el talento femenino de la región: «Queremos que nuestro futuro equipo senior este conformado por jugadoras que venga de nuestra estructura, es decir, de nuestras categorías inferiores. Lo que nosotros queremos es encontrar y fomentar lo0 máximo posible el talento femnino que exista en nuestra región», afirma Mikel Torre.