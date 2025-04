El Bilbao Basket tiene la historia de su lado

El Bilbao Basket viajará este martes a Grecia para jugar el miércoles el segundo partido más importante de su historia. El primero lo perdió en ... 2013 contra el Lokomotiv Kuban, en la final de la EuroCup de Charleroi, y ahora el baloncesto le brinda una segunda oportunidad de acomodar en sus vitrinas un título continental y estrenar así su palmarés en la élite. Para ello deberá resistir en el infierno de Salónica, donde el PAOK aguarda con el cuchillo entre los dientes, un pabellón hecho ruido en el que solo el Cholet ha conseguido ganar en la presente edición de la Europe Cup. Pero el Surne tiene los antecedentes de su lado, condensados en los siete puntos de ventaja de la ida, factor que hasta ahora ha sido determinante en todos los encuentros por el trofeo en la segunda competición de la FIBA. Tanto es así que en las seis finales anteriores a doble partido –con la única excepción del empate registrado entre el Elon Chalon y Nanterre–, el campeón siempre ha sido el vencedor del choque de ida.

Los hombres de negro hicieron los deberes en Miribilla porque la premisa básica era ganar al PAOK, primero, y tratar de aumentar la ventaja lo máximo posible, después. Al final fueron siete los puntos de renta obtenidos, con el único pero de la pérdida de Pantzar cuando el Surne iba nueve arriba y atacaba a falta de 20 segundos para la conclusión del choque. El sueco cometió dobles y los griegos lo aprovecharon para anotar. El triple posterior y forzado de Gielo no entró. Pero la victoria está ahí, como prueba de que la hazaña es posible, y más si se repasa la historia de las finales de la Europe Cup. Para empezar, es la tercera ventaja más amplia del torneo, solo superada por el +11 logrado el año pasado por el vigente campeón Chemnitz frente al Bahcesehir y el +8 facturado por el Reyer Venezia ante el desaparecido Sidigas Scandone (Avellino). Y luego está la regla de que el que golpea primero acaba coronado.

Confirma la FIBA de que «ningún equipo se ha recuperado nunca de una derrota –en el choque de ida– para hacerse con el título». Y añade otro dato curioso: el factor cancha no ha tenido tanto peso en los desenlaces porque acredita una efectividad del 50%. Lo aprovecharon Nanterre, Reyer Venezia y Bahcesehir, mientras que no les valió al Wurzburg, al Cholet y al propio Bahcesehir en la pasada edición, cuando consiguió forzar la prórroga pero no pudo con el Chemnitz. Conviene aclarar también que los formatos de 2015-2016 y 2020-2021 se jugaron con la estructura de la Final Four. Además, la pendemia del covid impidió que hubiese vencedor en 2020. En cualquier caso, el Bilbao Basket sabe que todos los clubes que canjearon el primer duelo por el triunfo acabaron bañados en champán y vieron grabado su nombre en el frío metal del trofeo.

Ejemplos

Solo hay que echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar que dar primero suele ser sinónimo de éxito. Salvo el 58-58 entre el Elan Chalon y Nanterre en 2017, el resto de los ganadores del asalto inicial levantaron el título de la Europe Cup. El Reyer Venezia se impuso en el duelo inaugural al Sidigas Scandone y remató el trabajo en Avellino, al igual que el Dinamo Sassari frente al Wurzburg, el Bahcesehir con el Reggio Emilia (Pallacanestro Reggiana), el Anwil contra el Cholet y el Chemniz ante el Bahcesehir. Ninguno de ellos desperdició la ventaja obtenida y terminó por coronarse campeón.

Ahora bien, el baloncesto no es una ciencia exacta ni tampoco una ecuación matemática. Hay que tener en cuenta que el Bilbao Basket jugará en un pabellón complicadísimo y que su rendimiento fuera de casa baja respecto al que acredita en Miribilla. El PAOK es bastante sólido en su cancha, donde en sus seis victorias continentales como local presenta una media de +11. También hay que señalar que esta marca la engordan los resultados favorables correspondientes a las fases de grupos, con rivales más asequibles. Los hombres de negro son conscientes de la magnitud del desafío que afrontan, sobre todo por el escenario en el que se entregará el título y el arbitraje, bastante desfavorable en el encuentro de ida en Bilbao.

Hasta ahora, los vizcaínos han demostrado que son mejor equipo que el PAOK. Han ganado más partidos y han perdido menos que los griegos, son superiores en casi todos los apartados estadísticos y en el primer choque entre ambos salieron vencedores. Ahora toca terminar el trabajo en Salónica, cuyo nombre quieren esculpir en mármol los muchachos de Miribilla.