El Bilbao Basket, «a por todas» contra el Gran Canaria

Aún con la resaca por la sobresaliente clasificación para la final de la Europe Cup, el Bilbao Basket regresa este sábado, a las 20.45 ... horas en Miribilla, a la Liga Endesa y contra el Gran Canaria, un adversario que viene en un gran momento. Los insulares son séptimos en la ACB, con 14 triunfos y 11 derrotas, y acaban de conseguir el pasaporte para la final de la Eurocup tras imponerse al Bahcesehir College en Estambul.

El técnico del Surne, Jaume Ponsarnau, ha indicado que «esto cambia y hay que ir a por todas mañana. Ahora nos viene la competición que realmente nos da de comer. Tenemos el compromiso para jugar este partido al cien por cien». También ha insistido en que «hasta ahora estamos satisfechos de lo que hemos hecho, pero tenemos la oportunidad de acabar contentos. Hay cosas para hacer muy bien. El reto es quedar lo mejor posible entre los 16 mejores equipos de la Liga».

Sin los lesionados Tryggvi Hlinason y Marvin Jones, el Bilbao Basket se enfrenta a un conjunto «con mucha mentalidad, mucho talento, muy bien trabajado. El Gran Canaria ha demostrado tener un nivel competitivo muy admirable. Es un equipo muy sólido en defensa con una propuesta intensa, dura y agresiva. En ataque tienen muy claro a lo que juegan y cómo aprovechan el mucho talento que tienen.

El apoyo del público

Sobre la recuperación de Jones, hay «esperanzas» de que llegue pronto, pero sobre Hlinason, «no tanto». Amar Sylla t Bassala Bagayoko tendrán que lidiar contra un rival potente en la pintura. Para el entrenador del Bilbao Basket, los interiores del Gran Canaria «son uno de los desequilibrios que ellos tienen contra nosotros. Me preocupa cuando las polivalencias de Mike Tobey y de Conditt aparecen dinámicas después de pick and roll, porque ahí si que no podemos tener una respuesta táctica, también tiene que ser una respuesta dinámica. Vamos a intentar a hacerlo lo mejor posible, partiendo de que también habrá otra competición como es la de correr. Anotan, encuentran una fisura. Tenemos la oportunidad de correr un poco más».

Ponsarnau quiere contar para esta ocasión con el apoyo incomparable de la marea negram que ya demostró el miércoles en la vuelta de las semifinales europeas contra el Dijon. «Siempre hemos querido que nuestro público juegue con nosotros. El otro día lo hizo, sin ninguna duda. Jugó a tope con nosotros durante el partido e hizo la remontada. A ver si lo podemos conseguir todos juntos, sería muy bueno. Nos hicieron muy fuertes de mentalidad».