El Bilbao Basket encara una semana lejos de casa Luis Ángel Gómez

El Bilbao Basket encara una semana lejos de casa

Los hombres de negro afrontan una doble cita lejos de Miribilla; primero viajarán a Kutaisi y, sin pasar por Bilbao, se medirán el sábado al BAXI Manresa

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:49

Comenta

El Bilbao Basket no tiene tiempo para relamerse de la victoria frente al MoraBanc Andorra. El triunfo confirma la mejoría del equipo de Jaume Ponsarnau, ... que empieza a encontrar ritmo y cohesión entre los nuevos jugadores de la plantilla, pero también deja la inevitable resaca de esfuerzo antes de una semana en la que los hombres de negro tendrán que hacer las maletas más llenas de lo habitual, ya que no volverán a Bilbao en varios días: su hoja de ruta incluye un viaje a Georgia y, acto seguido, una escala directa en Cataluña.

