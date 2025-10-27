El Bilbao Basket encara una semana lejos de casa

El Bilbao Basket no tiene tiempo para relamerse de la victoria frente al MoraBanc Andorra. El triunfo confirma la mejoría del equipo de Jaume Ponsarnau, ... que empieza a encontrar ritmo y cohesión entre los nuevos jugadores de la plantilla, pero también deja la inevitable resaca de esfuerzo antes de una semana en la que los hombres de negro tendrán que hacer las maletas más llenas de lo habitual, ya que no volverán a Bilbao en varios días: su hoja de ruta incluye un viaje a Georgia y, acto seguido, una escala directa en Cataluña.

El primer destino será Kutaisi, donde este miércoles disputarán la tercera jornada de la FIBA Europe Cup. Los bilbaínos se medirán al Kutaisi en el Sports Palace de la ciudad georgiana, un rival que sobre el papel es el más débil del grupo. Los vizcaínos llegan con un balance europeo de una victoria y una derrota. Cayeron de forma dolorosa ante el Peristeri (81-84) tras una segunda parte para olvidar, pero se resarcieron con una paliza histórica al Brno (51-105), la mayor victoria en la historia del club en todas las competiciones.

El Kutaisi, por su parte, ha mostrado un nivel inferior, siendo vapuleado precisamente por el Brno (66-84). Por ello, el Surne Bilbao Basket parte como claro favorito. Una victoria en Georgia consolidaría al equipo en la pelea por la clasificación, que previsiblemente se decidirá en el duelo clave contra el Peristeri, el próximo 5 de noviembre en Grecia. Ese encuentro podría definir quién se lleva el primer puesto del grupo y el pase directo a la siguiente fase. En caso de acabar en segunda posición, tendrían que pasar por una repesca.

Tras el compromiso europeo, la expedición bilbaína volará directamente a Cataluña. El sábado, en el Pavelló Nou Congost, el Surne se enfrentará al BAXI Manresa, en lo que será una oportunidad para romper la mala racha como visitante en la Liga Endesa. Los de Ponsarnau han mostrado dos caras muy distintas en este inicio de campeonato; sólidos en Miribilla, donde han derrotado al Burgos y al Andorra, pero frágiles lejos de casa, donde han encajado derrotas abultadas ante Unicaja y Joventut. Este último encuentro, perdido por 32 puntos tras un demoledor primer cuarto (31-6), sigue siendo la mayor mancha de la temporada hasta el momento.

Esa irregularidad deja al Surne Bilbao Basket en la 11ª posición de la tabla, con dos victorias y dos derrotas, empatado a puntos con el séptimo pero lastrado por el 'average' negativo. El reto ahora es mantener el nivel mostrado en Miribilla y trasladarlo a las canchas rivales. Manresa, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento. Suma una sola victoria en cuatro partidos y ocupa la decimotercera posición. Ambos equipos, además, llegarán con cansancio acumulado, ya que los catalanes también disputarán competición europea (Eurocup) entre semana.

Mejoría general

En lo deportivo, las sensaciones son positivas. El equipo llega con moral tras su mejor semana del curso. Tryggvi Hlinason y Melwin Pantzar han mostrado regularidad, pero el gran protagonista del último encuentro fue Justin Jaworski, autor de 20 puntos con un 50% de acierto en triples, que lideró al equipo en la victoria ante el Andorra. Martin Krampelj y Margiris Normantas atraviesan un buen momento físico, mientras que Darrun Hilliard empieza a reencontrarse tras un inicio algo titubeante.

El recién incorporado Luke Petrasek, en cambio, sigue adaptándose a los esquemas de Ponsarnau. El técnico catalán pidió «calma» en la rueda de prensa posterior al partido del domingo: «Hay jugadores que todavía están buscando su mejor versión, pero hay que tener paciencia, la temporada es muy larga».