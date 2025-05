El Bilbao Basket dará «el cien por cien» para superar al Zaragoza

Al Surne le quedan sólo tres jornadas para finiquitar una temporada histórica gracias a la consecución de la FIBA Europe Cup y aún quedan objetivos, ... como ascender en la clasificación de la Liga Endesa. El domingo, a las 17.00 horas, Miribilla acogerá el partido contra el Zaragoza, situado con una victoria más (doce) que un Bilbao Basket que quiere ganar para empatar con el conjunto aragonés y subir un escalón más en la competición.

Ante este duelo, los hombres de negro no podrán contar con los lesionados Tryggvi Hlinason y Malcolm Cazalon. Jaume Ponsarnau ha informado de que el pívot islandés «ha tenido esta recaída o esta nueva lesión y será difícil contar con él para este partido y difícil que pueda volver a jugar esta temporada». Sobre el alero francés, el técnico del Surne ha señalado que «no estamos consiguiendo que tenga continuidad. Tiene una lesión en la que hay dolor, y el nivel y el ritmo que requiere este deporte él ahora no lo puede hacer con continuidad. Vamos a seguir intentándolo, a ver si hay un momento que este dolor desaparece o es lo suficientemente leve como para que pueda jugar».

A pesar de las limitaciones, el Bilbao Basket tratará de acabar el curso compitiendo en los tres partidos que quedan, El equipo no atraviesa una etapa optimista, como reconoce su entrenador. «Salimos del momento de la celebración, del momento también de muchos jugadores tocados, con muy mal nivel competitivo, que lo notábamos durante la semana de entrenamiento. Estábamos invirtiendo en recuperar jugadores, adaptar el entrenamiento a estos jugadores que no estaban al cien por cien, y como consecuencia el equipo no estaba al cien por cien. Esta semana estamos un poco más satisfechos. Hemos tenido más continuidad con los disponibles, menos limitaciones y un poco mejores sensaciones. Vamos a intentar luchar para quedar de la mejor manera posible», ha apuntado Ponsarnau.

«Un plantillón»

Sobre el próximo adversario, el técnico del Surne ha afirmado que tiene un «plantillón, con jugadores que han ganado muchas cosas. Es un equipo que puede tener rachas muy peligrosas, con talento ofensivo y que nos va a exigir el máximo. Quizás viene no con buenas sensaciones, pero nosotros tenemos que respetar sus capacidades. Seguro que ellos están como nosotros; intentar hacer un buen final de temporada».

Del Zaragoza destaca Ponsarnau a «Dubljevic, que es un jugador impresionante en ataque y que requiere muchas cosas por lo bien que juega cerca y lo bien que juega lejos. A eso nos tenemos que adaptar y ser hábiles y sólidos. Y Sulejmanovic (ex hombre de negro) está jugando muy bien de 'cuatro' y también a veces de 'cinco'. Está tirando muy bien de tres, está muy resolutivo cerca de la canasta y siendo estandarte en uno de los valores del Zaragoza, que es el rebote ofensivo.

Ponsarnau cumplirá el domingo cien partidos al timón del Bilbao Basket en la ACB, «síntoma de que me voy haciendo mayor», broméo el preparador, que también ha indicado que «es la primera vez que voy a jugar contra un entrenador (Rodrigo San Miguel) que he entrenado».

San Mamés

Pereguntado sobre el homenaje al Bilbao Basket en San Mamés, Ponsarnau ha manifestado esta mañana que «fue especial, inolvidable, indescriptible. No lo puedo describir con palabras. Si entras allí... ¡buah! Esa sensación de que eso es enorme y de que el ruido de la gente casi te empuja. Fue una sensación que, sin ninguna duda, todos la que la pudimos vivir no lo olvidaremos. También deseó que «ojalá» siga Valverde al frente del Athletic porque «es un entrenador enorme que ha hecho un trabajo impresionante y, encima, lo bien que lo ha hecho y cómo lo ha hecho».