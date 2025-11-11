El lobo no perdona a la 'cenicienta'

Todo acabó como estaba previsto y presupuestado, con una victoria, pero tuvo que trabajar el Surne en la segunda parte para contener el ímpetu de ... un buen y sacrificado Brno que le exigió más allá de lo imaginable. Es lo que ocurre cuando la defensa tiene más agujeros que el queso Gruyère y se fía todo a la anotación, sideral por histórica, la más alta en los 25 años de vida del Bilbao Basket. Los hombres de negro pararon el contador en 115 puntos, con una canasta de Hilliard sobre la bocina para registrar la plusmarca, apoyados en un brutal Justin Jaworski con 29, con un siete de doce en triples, y Luke Petrasek (18). Así consiguieron su cuarto triunfo en la FIBA Europe Cup y consolidaron el liderato que refrenderán la semana que viene ante el Kutaisi georgiano.

Bilbao Basket 115 - 100 Brno

Surne Bilbao Basket Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Margiris Normantas 17:21 9 8 0/1 3/8 1 - 3 4 2/1 Harald Frey 21:44 5 11 1/2 1/4 1 - 10 2 1/2 Bingen Errasti 11:10 3 8 0/1 1/2 2 1 3 - 1/- Justin Jaworski 25:20 29 24 4/6 7/12 2 1 2 1 -/3 Darrun Hilliard 14:12 10 11 2/3 1/1 3/3 - 1 1 4 1/1 Kepa De Castro 00:53 - - - - - -/- Bassala Bagayoko 17:01 4 11 2/4 3 1 4 2 -/2 Luke Petrasek 25:28 18 27 4/5 0/2 10/11 7 1 4 2 2/1 Amar Sylla 19:33 12 16 5/8 2/3 4 - 2 2 1/- Aleix Font 29:21 16 20 3/3 3/6 1/2 4 1 1 3 2/- Tryggvi Hlinason 17:58 9 16 4/4 1/4 4 1 4 2 -/1 Equipo 3 1 - /- TOTAL 200 115 152 25/37 16/35 17/23 31 8 34 22 10/11 PUMPA Basket Brno Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Matej Rychtecky 13:57 2 2 1/3 - 1 1 3 -/- Milan Stranel 05:51 2 1 1/1 - - - 3 -/1 Radek Farsky 16:00 4 5 0/1 1/3 1/2 2 - 3 - 1/1 Jonas Musil 02:36 -1 0/1 - - - - -/- Simon Svoboda 16:07 11 7 2/5 0/2 7/9 1 3 - 4 -/1 Petr Krivanek 16:07 2 6 1/4 0/2 3 2 4 1 2/2 Adam Kejval 22:02 10 14 5/12 0/1 4 5 2 2 1/- Viktor Pulpan 21:33 7 10 2/3 1/1 1 - 5 4 -/2 Tomas Jansa 07:22 - 0/1 - 1 1 3 -/1 Jacob Groves 28:58 25 30 4/7 5/8 2/3 6 2 3 1 2/2 Anthony Williams 31:29 25 22 6/12 3/8 4/4 3 1 4 1 2/2 Kevin Kalu 17:58 12 13 4/8 4/5 2 4 1 4 -/1 Equipo 2 - - /- TOTAL 200 100 109 26/56 10/26 18/24 24 19 24 26 8/13

Es de justicia reconocer que el partido encerraba poca emoción respecto al resultado. Una vez más, la cuestión no era saber si se acabaría ganando sino de cuánto. En la República Checa, donde los hombres de negro se dieron un paseo militar el pasado 21 de octubre, el equipo consiguió la victoria más abultada de su historia con aquel sideral 51-105. Así que la curiosidad consistía en comprobar si los bilbaínos fijarían un nuevo récord o se contentarían con un triunfo amplio sin forzar la máquina ni los vatios que la mueven. Al final optaron por la primera opción en el apartado de anotación, pero se olvidaron de la intensidad defensiva y permitieron al Brno meter 100 puntos. Ponsarnau dio descanso a Pantzar, Lazarevic y Krampelj, así, de una tacada, consciente de que sobraba con lo que había además de añadir a los chavales Errasti y De Castro.

Porque el guion estaba escrito antes de que el balón volara por los aires en Miribilla. Solo se trataba de rellenar los huecos con triples, mates, alley-oop y máximos anotadores, que en esta ocasión fueron Jaworski (29), Petrasek (18) y Font (16). Todo el mundo pudo disfrutar de minutos, hasta los dos canteranos, quienes entraron por los liberados Pantzar y Lazarevic, además del 'tocado' Krampelj, quien permaneció en el banquillo para completar la convocatoria. El partido no tardó en teñirse de negro y fue manejado en todo momento por los vizcaínos. El Surne anotaba de forma compulsiva, sin piedad, hasta tal extremo que hizo 37 puntos en el primer cuarto y se fue al descanso con 65. En su debe estaba la flojera defensiva porque había permitido al Brno irse a los vestuarios con 46. Los checos, liderados por Williams y Groves, ofrecieron una imagen muy mejorada respecto a la que dieron en su cancha.

A siete y a despegar otra vez

El Bilbao Basket jugaba a placer y no se cansaba de martillear la canasta del Brno, incapaz de contener el vendaval. Petrasek se gustó con 12 puntos al descanso, los mismos que un motivado Sylla -jugaba por encima del aro sin parar-, Jaworski sumaba 10 y un magnífico Font ocho. Frey lucía seis asistencias en su casillero para un total de 21, cuatro de ellas grapadas en la hoja de servicios de Bagayoko. Al final fueron 34, cinco más que las logradas ante el Zaragoza, récord en la ACB. Todo iba como la seda menos las prestaciones defensivas, descuidadas porque en el otro lado de la cancha entraba casi todo. Hilliard descansó más de lo previsto porque se cargó con tres faltas en el primer cuarto, y Hlinason entraba de forma puntual. Con el 65-46 al descanso, solo quedaba por saber hasta dónde estiraría su anotación el Surne.

Surne Bilbao Basket PUMPA Basket Brno Tiros de 2 25/37Intentos26/56 (67.6%)% Aciertos(46.4%) Tiros de 3 16/35Intentos10/26 (45.7%)% Aciertos(38.5%) Tiros libres 17/23Intentos18/24 (73.9%)% Aciertos(75%) Rebotes 39Total43 31+8Defensivos+Ofensivos24+19 Tapones 6Realizados1 Balones 11Pérdidas13 10Recuperaciones8 OTROS 34Asistencias24 22Faltas Personales26

Los checos tenían otros planes, valientes e implicados, sin mirar al marcador y vaciándose en la pista. Cuando estaban 26 abajo (74-48) no se descompusieron. Siguieron jugando y cargaban el rebote con Kejval, Groves y Svoboda. La defensa local seguía sin funcionar y el Brno firmó dos parciales importantes (2-10 y 2-14) que les pusieron a nueve (86-77). Los hombres de negro perdieron el tercer cuarto 23-31, un serio toque de atención. Jaworski, Petrasek y Font soportaban el peso de un choque que amagó con complicarse cuando los de Brno se acercaron a siete (90-83).

Entonces emergió un espectacular Jaworski con 13 puntos casi seguidos. Un parcial de 10-0 puso las cosas en su sitio y ordenó al Bilbao Basket, que ya no permitió más acercamientos al Brno. Font y Petrasek colaboraron y contribuyeron a la nueva plusmarca anotadora del equipo.