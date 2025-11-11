El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: comprobar resultados del martes 11 de noviembre
Los hombres de negro recibieron al Brno apenas 48 horas después del choque contra el Zaragoza.

Surne Bilbao Basket 115-100 PUMPA Basket Brno

El lobo no perdona a la 'cenicienta'

Europe Cup ·

El Surne acaba por doblegar a un buen Brno y bate su récord de anotación apoyado en un letal Jaworski, autor de 29 puntos

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

Todo acabó como estaba previsto y presupuestado, con una victoria, pero tuvo que trabajar el Surne en la segunda parte para contener el ímpetu de ... un buen y sacrificado Brno que le exigió más allá de lo imaginable. Es lo que ocurre cuando la defensa tiene más agujeros que el queso Gruyère y se fía todo a la anotación, sideral por histórica, la más alta en los 25 años de vida del Bilbao Basket. Los hombres de negro pararon el contador en 115 puntos, con una canasta de Hilliard sobre la bocina para registrar la plusmarca, apoyados en un brutal Justin Jaworski con 29, con un siete de doce en triples, y Luke Petrasek (18). Así consiguieron su cuarto triunfo en la FIBA Europe Cup y consolidaron el liderato que refrenderán la semana que viene ante el Kutaisi georgiano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  9. 9

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El lobo no perdona a la 'cenicienta'

El lobo no perdona a la &#039;cenicienta&#039;