El Surne tumba al Andorra
Los hombres de negro recibieron al Andorra en la cuarta jornada de la ACB. Luis Ángel Gómez

Surne Bilbao Basket 81-71 MoraBanc Andorra

Al Surne le salen las cuentas ante el MoraBanc

Jornada 4

El Bilbao Basket logra una victoria merecida ante el Andorra gracias a su defensa, rebote, trabajo colectivo y un inspirado Jaworski

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:31

El Surne completó este domingo su semana fantástica con una merecida victoria ante el MoraBanc, una forma inmejorable de pedir perdón por el esperpento del ... partido perpetrado en Badalona y de colocar el segundo triunfo en el zurrón de la ACB. Tras apalizar el martes al Brno en Europa, tirita que frenó la hemorragia y elevó el estado de ánimo, los hombres de negro no dieron ninguna opción al Andorra en un choque que dominaron de principio a fin. Jamás estuvieron abajo en el marcador, hicieron gala de una defensa grupal e impenetrable, se adueñaron del rebote y agradecieron la vuelta de un inspirado Jaworski, quien se fue hasta los 20 puntos. Pero el triunfo fue coral, del grupo, que salvo la habitual caraja del tercer cuarto supo imponer su balonceso y gobernar el duelo con solvencia.

