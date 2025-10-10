El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía tomada el 10 de octubre de 2010 antes de la inauguración del Bilbao Arena en el partido contra el Valencia. El Correo

Bilbao Arena: 15 años de alegrías, tristezas, emociones...

El pabellón cumple hoy tres lustros de vida desde su inauguración oficial y victoriosa contra el Valencia convertido en el templo del Surne y sus fieles

Robert Basic

Robert Basic

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:52

Comenta

Hace justo hoy 15 años, a las doce y media de la mañana, el balón naranja saltó por los aires en el Bilbao Arena. Lo ... había hecho dos semanas antes en un partido de homenaje a Javi Salgado, quien llegó con la camiseta del GBC para recibir un tributo eterno, pero aquel 10 de octubre de 2010 los hombres de negro desprecintaron su nuevo hogar con una victoria de mérito ante el Valencia (77-70). Fue el primer encuentro oficial del Bilbao Basket en su moderno pabellón de 10.000 asientos, heredero de la histórica Casilla y del improvisado BEC, la casa definitiva en la que siguen habitando los vizcaínos y su fiel afición, empadronada hace tres lustros en un lugar en el que conviven realidades y sueños, sonrisas y lágrimas, dulzura y amargura, pero sobre todo la resistencia y la determinación de sobrevivir e ilusionar en un mundo de la canasta cada vez más duro y difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao Arena: 15 años de alegrías, tristezas, emociones...

Bilbao Arena: 15 años de alegrías, tristezas, emociones...