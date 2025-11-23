El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Normantas hizo su mejor partido en anotación (15) como hombre de negro. Rafa Gutiérrez

Kosner Baskonia 110-91 Surne Bilbao

Un 'corto' de terror de 20 minutos en el Buesa

Jornada 8 ·

El Surne Bilbao entrega el derbi en una primera parte infame, en la que encajó 71 puntos y perdió 16 balones

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposibe». La célebre frase del torero Rafael Guerra –otras fuentes la atribuyen al político ... francés Charles Maurice de Talleyrand– es de perfecta aplicación a las visitas del Surne Bilbao al Buesa Arena, donde ya encadena 18 derrotas. La de este domingo fue de compleja digestión porque se produjo en ausencia de la defensa visitante, incapaz de frenar el arranque del Baskonia, que metió 71 puntos al descanso. Los hombres de negro se fueron al vestuario 25 abajo (71-46) a pesar de su 77% en lanzamientos de dos, el 43% en los de tres y un ocho de nueve en tiros libres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  8. 8

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  9. 9

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  10. 10

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un 'corto' de terror de 20 minutos en el Buesa

Un &#039;corto&#039; de terror de 20 minutos en el Buesa