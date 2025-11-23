Un 'corto' de terror de 20 minutos en el Buesa

Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposibe». La célebre frase del torero Rafael Guerra –otras fuentes la atribuyen al político ... francés Charles Maurice de Talleyrand– es de perfecta aplicación a las visitas del Surne Bilbao al Buesa Arena, donde ya encadena 18 derrotas. La de este domingo fue de compleja digestión porque se produjo en ausencia de la defensa visitante, incapaz de frenar el arranque del Baskonia, que metió 71 puntos al descanso. Los hombres de negro se fueron al vestuario 25 abajo (71-46) a pesar de su 77% en lanzamientos de dos, el 43% en los de tres y un ocho de nueve en tiros libres.

El problema estaba en sus 16 pérdidas –al final 25– e intolerable porosidad defensiva. Los vitorianos lucían un 12 de 17 desde los 6,75, un bestial 71%. Todo estaba finiquitado y solo faltaba por saber dónde pararían el contador los de Galbiati y cuántas capas de maquillaje serían capaces de aplicar al derbi los de Jaume Ponsarnau. Fueron unas cuantas porque los vizcaínos ganaron la segunda mitad en una muestra de compromiso con su amor propio y el derbi (39-44).

Kosner Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 20:52 14 9 1/2 2/7 6/6 2 1 1/3 M. Diakite 20:16 12 17 2/2 1/3 5/7 3 1 2 /2 K. Simmons 17:50 6 8 1/2 1/2 1/1 2 1 2 2 1/1 R. Villar 18:13 4 7 2/3 4 1 1/1 H. Diallo 18:31 10 11 1/4 2/4 2/2 1 1 4 4 3/2 R. Kurucs 16:55 9 8 2/4 1/2 2/2 3 1 5 1/ T. Sedekerskis 12:43 2 2 1/1 0/3 1 1 1 Luwawu-Cabarrot 18:30 24 25 2/2 6/9 2/2 1 2 3 1/1 M. Spagnolo 23:54 11 17 3/5 0/1 5/7 4 1 5 3 1/2 K. Diop 19:44 10 14 3/4 4/5 5 2 4 2/2 C. Frisch 12:32 8 8 1/1 2/4 2 1 Equipo -1 1 1 /3 Total 200 110 125 19/30 15/35 27/32 22 8 24 24 11/17 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 22:56 15 17 6/8 0/3 3/3 1 3 2 3/ H. Frey 14:18 1 3 0/1 1/2 1 5 2 /2 J. Jaworski 13:06 4 -4 0/1 1/3 1/1 2 /3 M. Krampelj 21:35 15 17 2/4 2/3 5/5 4 1 5 1/1 D. Hilliard 26:46 16 9 2/2 2/6 6/7 2 1 1 4 /5 B. Bagayoko 15:05 1 -2 1/2 1 1 3 1/4 L. Petrasek 17:02 12 8 0/2 4/4 3 1 4 1/3 M. Pantzar 29:02 12 18 4/5 1/1 1/1 2 3 2 3/2 A. Sylla 08:24 4 6 1/1 2/2 1 1 1/ A. Font T. Hlinason 16:31 9 13 3/5 3/4 4 2 /2 S. Lazarevic 15:15 2 -4 1/2 0/1 1 3 /2 Equipo 3 4 /1 Total 200 91 84 19/30 10/22 23/27 23 4 15 28 10/25

No está de más recordar que los vizcaínos solo habían ganado una vez en sus 20 visitas anteriores al Buesa, aquel 78-80 conseguido en diciembre de 2007, donde el orden natural de las cosas suele estructurarse en torno a derrotas más o menos abultadas. El equipo puede jugar bien, de maravilla, regular, mal o muy mal, pero las versiones ofrecidas no suelen alterar el resultado. Así fue una vez más, con una primera parte que despejó el tablero de emociones debido a una efectividad baskonista que no era de este mundo.

Tampoco ayudó la debilidad defensiva de los bilbaínos, carente de la intensidad que exige un derbi y un Euroliga, mezclada con pérdidas incesantes y fallos debajo del aro de complicada asunción. Y eso que atacaban con bastante acierto y hasta criterio, con un inspirado Normantas y un sacrificado Hilliard, quien en un abrir y cerrar de ojos, protegido con una máscara debido a una fractura nasal, hizo ocho puntos para firmar un interesante parcial de 0-8 (37-34).

Porque Jaworski, desaparecido a raíz de sus dos faltas en apenas un par de minutos, estaba más vigilado que la frontera entre las dos Coreas. Solo intentó un triple en la primera parte –terminó con cuatro puntos–, por lo que hubo que buscar alternativas. Krampelj y Petrasek aportaban con generosidad –el esloveno hizo 15 puntos y el americano firmó un cuatro de cuatro en triples–, además de Pantzar, pero nada podía sostenerse con semejante producción ofensiva del Baskonia.

En casi tres décadas ningún equipo había hecho tantos puntos en los 20 minutos iniciales como los vitorianos, colgados de los brazos de Luwawu-Cabarrot, Howard y Diallo. De ahí que resultaba hasta gracioso ver a Galbiati desgañitarse en la banda, convertido en una bola de gestos, pidiendo el tiempo muerto a falta de dos segundos para el descanso con el 69-46 en el marcador tras un parcial de 28-6. Lazarevic tocó a Diakite en el triple y el baskonista convirtió dos de los tres libres para poner el 71-46.

Seguir en el parqué

La ACB informó entonces de que el Baskonia había completado la máxima anotación en los dos cuartos iniciales desde 1996. De hecho, es la cuarta primera parte más prolija en facturación de un equipo de toda la historia del campeonato. El récord absoluto data de la temporada 1986-1987, cuando el Barcelona metió 78 precisamente al Caja Bilbao. Luego están los 73 del propio Barça al Breogán (1985-1986) y los 72 del Real Madrid también a los gallegos en esa misma campaña. En el curso 1995-1996, los blaugrana encestaron 71 al Zaragoza y ahora los vitorianos acaban de igualar esta marca ante un Surne Bilbao que, eso sí, decidió levantar los brazos y pelear en la segunda mitad por puro orgullo.

Kosner Baskonia Surne Bilbao Tiros de 2 19/30Intentos19/30 63%% Aciertos63% Tiros de 3 15/35Intentos10/22 43%% Aciertos45% Tiros libres 27/32Intentos23/27 84%% Aciertos85% Rebotes 30Total27 22+8Defensivos+Ofensivos23+4 Tapones 2Realizados2 Balones 17Pérdidas25 11Recuperaciones10 OTROS 24Asistencias15 27Faltas Personales21

Los hombres de negro estaban en la lona y quien más quien menos temía una derrota escandalosa y un marcador propio de las pachangas de la NBA, pero decidieron apretar los dientes –o lo que les quedaba de ellos– y caer dentro de los marcos de la dignidad. Dejaron que el Baskonia anotara solo tres triples en toda la segunda parte –llevaban 12 en la primera–, ganaron el tercer cuarto (14-22) y pudieron llevarse también el último si Hilliard no hubiera cometido una falta en ataque. Efectivamente, los alaveses habían bajado varios enteros porque se sabían vencedores ya en el descanso, con el champán frío y descorchado, pero nadie duda de que si hubiesen podido calcar su exhibición de los 20 minutos iniciales lo habrían hecho.

Fueron Krampelj y Petrasek los que anotaban con cierta facilidad, mientras que Jaworski y Frey no existían y Hlinason solo apareció al final para adecentar un poco sus números. La máxima ventaja del Baskonia eran los 25 puntos con los que se llegó al descanso y el Surne Bilbao la rebajó hasta un menos 17, pero todo el pescado estaba vendido y cargado en la camioneta vitoriana. Sigue el calvario en los derbis y fuera de casa, donde no se gana desde diciembre del año pasado, pero al menos el equipo hizo 91 puntos y demostró que lucha hasta de rodillas.