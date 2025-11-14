Bagayoko: «No es imposible ganar al Madrid y vamos a ir a por ello»

Para poder conseguir una cosa es requisito fundamental creer que es factible, que no es una misión imposible. Y en ese aspecto, tanto el cuerpo ... técnico como la plantilla del Surne encaran el choque de este domingo (17.00 horas) ante el todopoderoso Real Madrid en el Movistar Arena con el convencimiento de que ,«si hacemos las cosas bien», la balanza puede caer de su lado. «Vamos a ir a por ello», ha lanzado este viernes antes del entrenamiento el pívot del cuadro bilbaíno, Bassala Bagayoko en sala de prensa.

Los hombres de negro llegan a la cita en línea ascendente de juego, aunque su asigantura pendiente en la competición doméstica sigue siendo dar un paso al frente lejos de casa. El hecho de que el Bilbao Basket alcance su partido 700 en la ACB en un escenario tan importante como el Movistar Arena representa también un aliciente añadido para los de Ponsarnau, que han ganado los tres últimos compromisos disputados –uno en Liga ante el Casademont Zaragoza y dos en Eurocup frente a Peristeri y Brno– superando en dos de ellos la barrera de los 100 puntos anotados.

«Estamos en un punto en el que las cosas que han pasado reafirman que vamos por el buen camino, pero debemos seguir creciendo», apuntó el parador de los bilbaínos. El Madrid ha disputado esta semana doble jornada de Euroliga ante Valencia Basket y Panathinaikos en la que ha cosechado sendas derrotas y, además del golpe anímico de las mismas, también puede acusar el cansancio. Sin embargo, los de Sergio Escariola encadenan 34 victorias seguidas en su feudo en la competición doméstica dejando claro que la profundidad de su plantilla les permite sobrellevar esta carga con éxito.

«Saben manejar estos partidos, a pesar de estar cansados», adelanta Ponsarnau, consciente de que sus hombres deberán mostrar su mejor versión. El de Tárrega recupera para la causa a Melwin Pantzar y Stefan Lazarevic, ausentes en el último compromiso, pero no así al cuatro Martin Krampelj. Los problemas en la rodilla del interior esloveno continúan pese al tratamiento conservador y no ha podido entrenarse durante la semana por lo que «tiene muy complicado jugar».

«Nuestras posibilidades ante un equipo de tanto talento y calidad como el Real Madrid pasan porr estar muy concentrados, tener acierto y máxima intensidad durante los 40 minutos y no desviarnos en los momentos malos cuando ellos logran las rachas que suelen tener habitualmente», detalló Ponsarnau como principios mínimos dentro de la hoja de ruta para conseguir que el encuentro 700 del club en la ACB acabe en fiesta como lo fue el 600, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza en noviembre de 2022. Un triunfo en el Movistar Arena el domingo supondría una importante inyección anímica para el proyecto en una temporada ilusionante.

La irregulairdad del Madrid y el cansación de algunos de sus jugadores como reconoció el propio Sergio Escariolo tras la derrota eusropea de este jueves ante el Panathinaikos pueden hacer pensar que el choque llega en un buen momento para los hombre de negro. Sin embargo, Ponsarnau lo tiene claro. «Esa sensación la he tenido muchas veces, así que lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer nuestro trabajo bien porque de esa manera aumentarán las posibilidades de acercarnos a la victoria».

La llegada del exseleccionador nacional este verano al banquillo merengue hace que «el Madrid sea diferente a nivel general que el de campañas precedentes» y los altibajos que está mostrando en este arranque de curso dejan claro que es «un equipo en construcción como nosotros, que todavía también tenemos aspectos que mejorar», detalló Ponsarnau. Uno de ellos es el apartado defensivo. «Provocamos muchas pérdidas del rival y hay matices atrás en los que todavía podemos hacerlo mejor», adelantó

La casi segura ausencia de Krampelj hará que Bassala Bagayoko probablemente tenga más protagonismo en el juego interior de los hombres de negro junto a Hlinason para intentar frenar el poderoso juego interior blanco que conforman Edy Tavares y el reciente fichaje, el ucraniano Alex Len. «Trataré de aprovechar mi rapidez frente a ellos para ponerles las cosas difíciles. Podemos hacerlo bien», sentenció el interior maliense.