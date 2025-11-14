El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Frey, Pantzar y Bagayoko celebran el arrollador triunfo ante el Casademont Zaragoza en Miribilla Mireya López

Bagayoko: «No es imposible ganar al Madrid y vamos a ir a por ello»

El Surne recupera a Pantzar y Lazarevic para visitar el Movistar Arena ante un equipo blanco que ha disputado doble jornada de Euroliga esta semana

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Para poder conseguir una cosa es requisito fundamental creer que es factible, que no es una misión imposible. Y en ese aspecto, tanto el cuerpo ... técnico como la plantilla del Surne encaran el choque de este domingo (17.00 horas) ante el todopoderoso Real Madrid en el Movistar Arena con el convencimiento de que ,«si hacemos las cosas bien», la balanza puede caer de su lado. «Vamos a ir a por ello», ha lanzado este viernes antes del entrenamiento el pívot del cuadro bilbaíno, Bassala Bagayoko en sala de prensa.

