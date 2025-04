El Bilbao Basket hizo un buen partido en Andorra, donde solo perdió un cuarto, tuvo el triple para ir a la prórroga que no entró y volvió a caer lejos de Miribilla (84-81)

No hay forma de ganar fuera de casa

Robert Basic Bilbao Sábado, 12 de abril 2025, 21:31 | Actualizado 22:37h. Comenta Compartir

No hay manera de ganar fuera de casa. Van casi cuatro meses sin hacerlo en la ACB, desde que Rubén Domínguez entró en trance en ... La Coruña a finales de diciembre con aquellos 35 puntazos que dinamitaron al Leyma. Este sábado también tuvo en sus manos el triple que pudo haber llevado el partido a la prórroga, pero no quiso entrar prácticamente sobre la bocina –hasta entonces llevaba un tres de cinco– y el Bilbao Basket cayó en la cancha del Andorra. Al menos salvó el average, un consuelo menor después de un encuentro serio y bien competido por los vizcaínos que se le escurrió entre los dedos. Solo perdieron un cuarto, el tercero, además de la lucha por el rebote, pero bastó para regresar a casa con un resultado adverso. Ahora bien, las sensaciones no son malas de cara a lo que asoma en el horizonte.

Andorra 84 - 81 Bilbao Basket MoraBanc And Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER S. Evans 28:17 11 12 1/2 3/7 1 7 1 /3 E. Goudou-Sinha 06:10 1 0/2 1 R. Luz 20:04 16 27 3/4 2/2 4/5 2 2 3 1 3/1 N. Llovet 14:10 3 3 1/2 1/2 2 1 3 1/1 J. Harding 26:04 14 7 4/9 1/5 3/4 1 1 1/1 S. Okoye 12:55 4 4 1/1 0/2 2/2 2 2 3 C. Ortega 18:37 2 5 1/1 0/2 3 3 2 2 3/4 F. Bassas 05:33 0/1 1 1 1 F. Dos Anjos 08:08 2 2 1/1 1 1 K. Kuric 13:56 6 7 0/1 2/4 3 1/1 B. Lammers 19:33 7 11 3/3 1/1 2 2 3 1/ S. Doumbouya 26:33 19 26 5/7 2/3 3/5 9 2 1 2 /1 Equipo 1 1/2 Total 200 84 105 20/31 10/28 14/19 27 9 19 18 11/14 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER H. Frey 14:24 5 3 0/2 0/2 5/5 1 1 2 1/3 Abdur-Rahkman 27:13 8 12 1/2 2/4 3 5 2 /1 M. Cazalon 11:30 3 -1 0/1 1/6 1 2 2 R. Domínguez 18:09 13 12 2/2 3/6 2 1 T. De Ridder 18:04 5 4 1/1 1/2 2 3 /1 T. Gielo 17:51 10 10 2/3 2/3 3 1 /2 B. Bagayoko 11:20 3 4 3 M. Jones 20:19 13 13 5/8 3/3 1 1 2 M. Pantzar 24:19 12 20 2/4 2/2 2/3 2 2 5 1 1/1 Z. Dragic 17:25 8 5 4/5 0/3 1 1 2/2 A. Sylla 12:07 2 5 0/1 2/2 1 3 1 2 K. Kullamae 07:19 2 -5 1/2 0/2 2 /1 Equipo 1 2/1 Total 200 81 82 18/31 11/30 12/13 20 6 17 20 6/12 Porque el del Andorra era el ensayo general de cara al partido del miércoles contra el PAOK, el choque de ida correspondiente a la final de la FIBA Europe Cup. La buena noticia fue ver a Marvin Jones recuperado para la causa y con una actuación bastante aseada –13 puntos pero solo un rebote–. Se trataba por tanto de poner sobre el parqué del Pavelló Toni Martí buena parte de arsenal que tiene previsto gastar el Surne en su duelo con los griegos, una buena prueba para certificar el nivel de su baloncesto a escasos días de la gran cita. No hubo victoria, objetivo principal, pero la versión ofrecida por el equipo era competitiva y sólida. No tardó el Surne en entrar en calor después de un par de canastas del Andorra que le pusieron las mejillas coloradas. Dragic y Jones dieron señales de vida, aunque Doumbouya era un problema matemático de compleja resolución porque no paraba de sumar. De Ridder no encontraba la manera de defender al guineano con pasaporte francés, muy acertado tanto desde el perímetro como cerca del aro, grande, móvil y de muñeca caliente. Los del Principado se marcharon siete arriba (11-4), pero un parcial de 2-10 liderado por un gran Pantzar –20 de valoración– y Gielo dio la primera ventaja a los vizcaínos (13-12). Ponsarnau rotaba y antes del descanso ya había dado minutos a sus 12 jugadores. Una canasta al contragolpe de Kullamae permitió a los de Miribilla clausurar el cuarto inicial dos arriba (21-23). Aquello fluía. Noticias relacionadas Domínguez, el mejor en el 1x1 del Andorra-Bilbao Basket El PAOK arrolla al AEK en el segundo partido de cuartos de la Liga griega Dejó de hacerlo en un segundo período que se atragantó a los hombres de negro. Tardaron más de cuatro minutos en anotar, aunque el Andorra tampoco anduvo sobrado de pólvora y perdonó varios lanzamientos liberados. Gielo estaba 'on fire' con diez puntos sin fallo al descanso, aunque no volvió a anotar. Los locales, colgados del brazo de Doumbouya, se marcharon seis arriba (34-28), pero una nueva serie visitante de 0-7 equilibró el duelo. Un triple sobre la bocina de un desacertado Cazalon desde los Campos Elíseos puso de nuevo en ventaja a los vizcaínos antes del paso por los vestuarios (39-41), donde llegaron con solo dos tiros libres por los diez del MoraBanc. Pérdidas de balón Si antes Doumbouya era un problema, bien resuelto en el tercer capítulo y mal en el cuarto, de repente dio un paso adelante el exhombre de negro Rafa Luz con triples y buenos porcentajes. Cuando estaba en Bilbao, el brasileño se las veía y deseaba a la hora de acertar desde la línea mágica, pero ayer clavó un dos de dos más limpio que una lágrima. Además reboteó y puso tapones. Acabó con 16 puntos y 27 de valoración. Gracias a tres canastas de De Ridder y Jones, el Surne cobró su máxima ventaja en forma de un más cinco (45-50). Dragic también aportaba en defensa y en ataque, pero el equipo se dejó robar varios balones, sobre todo Frey, y el Andorra lo aprovechó para recuperarse y dejar tres abajo a los vizcaínos a falta de los últimos diez minutos (64-61). La igualdad era la tónica predominante y así se llegó a los segundos de la verdad, en los que Lammers y Harding acertaron y salvaron al Andorra de la metralla que había soltado Rubén Domínguez. Hizo ocho puntos en este período, dos triples incluidos, pero el que pudo significar la prórroga no entró. Ahora solo existe el PAOK. Comparativo de los equipos MoraBanc And Surne Bilbao Tiros de 2 20/31Intentos18/31 65%% Aciertos58% Tiros de 3 10/28Intentos11/30 36%% Aciertos37% Tiros libres 14/19Intentos12/13 74%% Aciertos92% Rebotes 36Total26 27+9Defensivos+Ofensivos20+6 Tapones 2Realizados1 Balones 14Pérdidas12 11Recuperaciones6 OTROS 19Asistencias17 20Faltas Personales18

