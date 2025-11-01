El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Harald Frey, defendido por Hugo Benítez, se cargó pronto de faltas y tampoco anduvo con la muñeca bien calibrada en el Nou Congost. Sergio Ros

Los 101 segundos que sobraron al Bilbao Basket

Contracrónica ·

A falta de 1'41 para el final y con el 72-76 en el marcador, el Surne falló los cuatro triples intentados, un tiro libre, perdió un balón y solo anotó un punto

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

El Surne llegó a los últimos dos minutos del partido con ventaja en el marcador. No mucha, pero ventaja al fin y al cabo. Era ... el escenario adecuado para un equipo que lleva ya más de diez meses sin ganar a domicilio en la ACB, desde que atropelló al Leyma Coruña el 28 de diciembre de 2024 (79-100) con aquella exhibición del ahora 'universitario' Rubén Domínguez: 35 puntos y un ocho de diez en triples. Si alguien hubiera planteado a jugadores y cuerpo técnico del Bilbao Basket, incluso a sus aficionados, que a falta de 1'41 para el final del choque iban a ir ganando en Manresa de cuatro todo el mundo hubiera firmado con los ojos cerrados. Y en esas estaban los vizcaínos, con el 72-76 en el marcador con 101 segundos por jugarse, cuando los plomos comenzaron a fundirse bajo el peso de las malas decisiones y tiros fallados que privaron a los hombres de negro de un triunfo que hubiese sido justo por sudado y trabajado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  3. 3 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  4. 4 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  5. 5

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  6. 6 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  7. 7

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  8. 8

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  9. 9

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  10. 10

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los 101 segundos que sobraron al Bilbao Basket

Los 101 segundos que sobraron al Bilbao Basket